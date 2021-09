Festival des Startup de Seoul : Try Everything 2021

Le festival mondial de startups de trois jours « Try Everything 2021 », organisé par la ville de Séoul et supervisé par le Seoul Startup Hub, s’est terminé avec un grand succès. Afin de poursuivre l’atmosphère dynamique et croissante de l’écosystème des startups et d’établir des points de contact avec des investisseurs du monde entier, la ville de Séoul organise chaque année « Try Everything », un festival mondial de startups où startups, investisseurs et accélérateurs prometteurs du monde entier se rassemblent.

Try Everything 2021 : Jump up! Scale up!

Cette année, essayez tout sous le slogan « Jump up ! Scale up! » et a pris de l’ampleur par rapport à l’année dernière. Des experts mondiaux des startups de plus de 15 pays, dont environ 500 grandes entreprises mondiales, VC, AC et institutions spécialisées dans les startups ont participé. Et un total de 91 programmes de mise à l’échelle et de démarrage mondiaux axés sur les startups ont été mis en œuvre.

De plus, cet événement étant une étape pour les startups, un système de rencontre en ligne a été mis en place afin que les discussions d’investissement entre les startups et les investisseurs puissent avoir lieu à tout moment, et environ 2 000 rencontres ont été réalisées. L’événement principal a eu lieu à la fois en ligne et hors ligne du 15 au 17, et les informations connexes peuvent être consultées sur le site officiel et YouTube (Try Everything 2021). Plus de 200 experts de l’écosystème de startups et licornes de 15 pays, dont les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni y ont participé. L’écosystème de startups de Séoul évalué à 45,5 milliards de dollars, 16e au monde.

Une citation du maire de Séoul lors du salon

Les difficultés des gens ordinaires continuent en raison de la pandémie de COVID-19. Nous ne devons pas être pessimistes, et dans des moments comme ceux-ci, nous devons investir plus de ressources avec audace. En particulier, nous devrions prêter plus d’attention à l’industrie informatique à distance qui greffe le big data et la fintech. Séoul vise à devenir l’une des 5 premières villes mondiales des startups. Nous présenterons notre vision au monde en tant que leader, pas en tant que suiveur. Nous en ferons une startup city qui pourra être un tremplin pour les startups et une plateforme de croissance. Le maire de Séoul Sehoon Oh

Pendant ce temps, dans le but de faire de Séoul une ville de démarrage de classe mondiale, le gouvernement métropolitain de Séoul a investi massivement dans la création d’une infrastructure de démarrage technologique, en encourageant les talents techniques, en investissant par stade de croissance et en construisant un réseau mondial. En conséquence, des réalisations remarquables sont réalisées en matière d’attraction d’investissements, de démarrage de technologies, d’incubation d’entreprises et de création d’emplois. En outre, « Startup Genome », un institut mondial de recherche sur l’écosystème des startups aux États-Unis, a évalué la valeur de l’écosystème des startups de Séoul à 54 000 milliards de KRW cette année et l’a sélectionnée comme ville de startups « TOP 16 » mondiale, et a reçu des résultats positifs évaluations du marché intérieur et à l’étranger pour les politiques actives de soutien aux startups de Séoul.