Startups coréennes primées à Comeup 2025 : IA, robotique et interfaces XR au service du réel

Comme chaque année, le salon Comeup transforme Séoul en un véritable carrefour mondial de l’innovation. En tant que média partenaire, Le Café du Geek était une nouvelle fois sur place pour découvrir les talents de demain. Parmi les centaines de startups présentes, trois d’entre elles ont particulièrement retenu notre attention. Non seulement par leur technologie de rupture, mais surtout par leur vision claire et ambitieuse. C’est pourquoi nous leur avons décerné notre Media Award 2025.

Navifra, Team Monolith et Softionics Inc. incarnent trois approches très différentes de la tech (logistique automatisée, éducation intelligente et interface XR) mais partagent une même ambition : changer le quotidien par l’innovation utile. Nous les avons rencontrées sur le terrain, dans les allées du salon. Voici ce que nous avons retenu.

Navifra – des robots autonomes au cœur des usines intelligentes

Parmi les allées très industrielles du salon, Navifra se distingue immédiatement. Pas de discours marketing flamboyant, ici, ce sont les machines qui parlent. Fondée en 2022, la startup coréenne s’est imposée en un temps record comme un acteur incontournable de la robotique logistique. Sa force ? Une maîtrise complète, du matériel au logiciel, pour créer des robots autonomes prêts à déployer dans les usines.

« Nous produisons tout en interne, y compris nos propres algorithmes de navigation », nous explique un des membres fondateurs, au milieu des démonstrations de chariots élévateurs automatisés. Déjà adoptée par Hyundai dans son usine de Géorgie (HMGMA) avec 180 robots en production, la solution s’étend aussi à l’industrie des batteries avec SK On.

Le système développé par Navifra repose sur une approche modulaire, avec des briques logicielles comme Navi‑Core pour le guidage, Navi‑Brain pour l’orchestration de flotte, ou encore Navi‑Infra, capable d’exploiter les capteurs d’environnement des usines pour affiner les déplacements. Le tout sans LiDAR ni QR code : « Nous avons développé une technologie de communication par caméra entre robots, sans capteurs supplémentaires. C’est unique au monde », affirme l’équipe avec fierté.

Le résultat est un réseau de robots intelligents, capables de se coordonner, de stationner automatiquement, et même d’interfacer avec des bras robotisés. Cette capacité d’intégration leur permet de proposer une infrastructure complète pour l’usine autonome, à la manière d’un système nerveux industriel. « Notre objectif final, c’est de créer toute l’infrastructure de l’usine autonome », résume leur représentant.

Encore jeune, Navifra ne manque pas d’ambition. La startup prépare une entrée en bourse sur le marché coréen et vise l’export, même si le coût élevé reste un frein à la généralisation hors du pays. « Le marché global, c’est difficile, mais nécessaire », reconnaît l’équipe, qui sera également présente au CES 2026, avec un stand dans le hall automobile.

Team Monolith – l’éducation à l’IA pensée pour les écoles

Au milieu des stands technologiques, Team Monolith offre une respiration éducative et nécessaire. Cette startup coréenne a développé Kodo, une plateforme d’apprentissage numérique dédiée à l’enseignement de l’intelligence artificielle et de l’informatique. Leur credo ? Allier technologie et pédagogie sans déshumaniser l’apprentissage.

Déployée dans plus de 700 écoles en Corée du Sud, la plateforme propose une expérience complète pour les enseignants comme pour les élèves. Cours interactifs, suivi en temps réel, tableaux de bord dynamiques et assistant IA, tout y est pensé pour simplifier la vie des enseignants. « Nous ne cherchons pas à remplacer les profs, mais à leur redonner du temps pour mieux accompagner chaque élève », nous explique Subin, responsable du développement international.

Là où Kodo se distingue, c’est dans sa capacité à centraliser toutes les données d’apprentissage. Contrairement aux systèmes traditionnels dispersés, Kodo enregistre tout le parcours de l’élève, ce qui permet une évaluation plus fine et un apprentissage personnalisé. « Tout est sur une seule plateforme. Les professeurs peuvent suivre les progrès, corriger les erreurs, et même verrouiller l’écran des élèves pour qu’ils restent concentrés pendant le cours », détaille Subin.

L’intégration de l’IA se fait à plusieurs niveaux. L’élève peut poser des questions à un tuteur virtuel qui corrige ses erreurs de code Python ou ses réponses aux devoirs. Mais attention, l’IA ne donne pas les réponses toutes faites : elle guide, suggère, pousse à réfléchir. « Nous voulons apprendre à vivre avec l’IA, pas la remplacer », insiste l’équipe.

Déjà rentable depuis l’an dernier, Team Monolith entame son expansion internationale, en ciblant d’abord les pays du Golfe, où l’éducation à l’IA est en pleine structuration. Des pilotes sont en cours avec des écoles britanniques et des académies de police à Dubaï. L’équipe développe aussi de nouveaux modules pour détecter l’usage de ChatGPT pendant les examens ou enrichir les contenus d’IA pour tous les âges.

Leur mission est claire : rendre l’éducation technologique accessible, intuitive et éthique. Et visiblement, ça fonctionne.

Softionics Inc. – l’interface invisible par le champ électrique

Imaginez pouvoir interagir avec vos lunettes de réalité augmentée sans capteurs visibles, sans caméras, sans LiDAR. C’est exactement ce que propose Softionics Inc., une startup deep tech coréenne qui repousse les limites de l’interface homme-machine. Leur technologie repose sur un principe simple, mais rare : la détection des champs électriques générés par le corps humain.

« Chaque geste modifie un champ électrique. Nos capteurs captent ces variations pour reconstruire un mouvement en 3D, sans onde ni réflexion », nous explique un ingénieur de l’équipe, en nous présentant leur prototype.

Leur module, d’une finesse impressionnante, fonctionne sur batterie pendant plus de 10 heures, avec une détection possible jusqu’à 5 mètres de distance. Plus encore, il peut être intégré dans n’importe quel matériau, ce qui ouvre la porte à des interfaces transparentes, souples et intégrées dans des lunettes, des vêtements ou des voitures.

Le produit vise d’abord le secteur des lunettes XR (réalité étendue), mais les cas d’usage envisagés vont bien au-delà. « Nous travaillons aussi avec des constructeurs automobiles pour intégrer nos capteurs dans des habitacles. L’utilisateur pourra commander à la voix et au geste, sans écran ni bouton », poursuit l’équipe. Et comme Tesla, la startup ne se limite pas au hardware : elle propose aussi des mises à jour logicielles régulières, enrichies par la recherche interne sur les équations physiques.

Encore au stade du prototype, la technologie séduit déjà de grands groupes. Softionics est soutenue par LG Superstartet prépare une première présentation publique au CES, où elle espère convaincre d’autres acteurs du XR et de la mobilité. Leur roadmap prévoit aussi le développement de modules à 255 capteurs, capables de cartographier une main complète et de reconnaître des gestes complexes.

Leur promesse est claire : offrir une interface invisible, précise et économe, qui réinvente notre manière d’interagir avec les machines.

Comeup 2025 Media Awards – Une tech utile, ambitieuse et résolument tournée vers le monde

À travers Navifra, Team Monolith et Softionics Inc., c’est toute l’ambition de la scène tech coréenne qui s’exprime : des solutions concrètes, pensées pour l’usage, et prêtes à s’exporter. Chacune à sa manière propose une vision technologique centrée sur l’humain, qu’il s’agisse d’automatiser les usines, d’éduquer les jeunes générations ou de repenser nos interactions avec les objets. Chez Le Café du Geek, on suivra de près leur évolution, notamment lors du CES 2026 où toutes trois seront présentes.