TEST – Philips Evnia 34M2C6500 : le QD-OLED 21:9 taillé pour le gaming

Le Philips Evnia 34M2C6500 est un moniteur PC pensé avant tout pour le gaming. Il adopte un format 21:9 et une dalle QD-OLED, une combinaison encore rare à ce niveau de prix. Annoncé à 799 euros lors de son lancement en juin, il n’a pourtant presque jamais été affiché à ce tarif. On le trouve aujourd’hui bien plus souvent entre 500 et 600 euros, ce qui change radicalement sa proposition sur le marché.

Notre avis en bref sur le Philips Evnia 34M2C6500

Le Philips Evnia 34M2C6500 est un excellent écran gaming 21:9. Sa dalle QD-OLED offre un contraste exceptionnel, des couleurs riches et une fluidité irréprochable grâce au 175 Hz. L’immersion est immédiate dans les jeux compatibles, avec un gain visible en largeur d’affichage par rapport à un écran 16:9 classique.

À son prix actuel, il s’impose comme un très bon choix. Les rares compromis concernent surtout le fringing inhérent à l’OLED et les limites du HDMI 2.0. Pour le reste, l’expérience est très convaincante, aussi bien pour le jeu que pour le divertissement.

Unboxing et installation

Le déballage du Philips Evnia 34M2C6500 est simple et efficace. L’écran est bien protégé dans son carton, avec des cales solides qui sécurisent la dalle incurvée. Philips fournit l’ensemble des câbles annoncés dans la fiche technique. On retrouve un câble HDMI, un DisplayPort, un câble USB ascendant, le cordon d’alimentation et le support VESA. Le moniteur est livré avec son pied, prêt à être assemblé. Le montage ne pose aucune difficulté particulière. Le pied se fixe rapidement, sans outil complexe, et l’ensemble inspire confiance une fois en place. L’écran reste stable sur le bureau, même lors des ajustements.

L’encombrement est raisonnable pour un 34 pouces, ce qui permet une installation facile sur un bureau de taille standard, sans contrainte excessive. Dans la pratique, l’installation est rapide. Quelques minutes suffisent pour passer du carton à un écran pleinement opérationnel. C’est un point important pour un produit de ce segment, souvent destiné à des setups gaming déjà bien équipés. Le Philips Evnia 34M2C6500 s’intègre sans effort, sans surprise ni mauvaise manipulation.

Design

Le design du Philips Evnia 34M2C6500 reste fidèle à l’identité de la gamme Evnia. L’écran adopte une finition sobre, avec une teinte ardoise foncée et une texture discrète. Les bordures sont fines, ce qui renforce l’impression d’immersion, surtout en jeu. La courbure 1800R est bien dosée. Elle enveloppe le champ de vision sans être excessive. L’ensemble reste élégant et relativement neutre. Le Philips Evnia 34M2C6500 trouve facilement sa place dans un setup gaming comme dans un environnement plus polyvalent. Il ne cherche pas à en faire trop visuellement.

Ce choix est pertinent pour un écran destiné à rester plusieurs heures par jour sur un bureau.Côté ergonomie, le pied permet de nombreux réglages. La hauteur, l’inclinaison et la rotation sont bien présentes, ce qui facilite l’adaptation à différentes positions de travail ou de jeu. La compatibilité VESA est également un vrai plus pour ceux qui préfèrent un bras articulé. Le design ne se contente donc pas d’être esthétique, il reste aussi fonctionnel et cohérent à l’usage.

Connectique

Le Philips Evnia 34M2C6500 propose une connectique cohérente avec son positionnement gaming PC. On retrouve deux ports HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.4. Le DisplayPort est clairement à privilégier pour exploiter pleinement l’écran, puisqu’il permet d’atteindre la résolution native de 3440 x 1440 pixels à 175 Hz. Le HDMI, de son côté, se limite à 100 Hz à cette définition, ce qui reste suffisant pour un usage secondaire, mais moins pertinent pour du jeu compétitif.

L’écran intègre également un hub USB 3.2 Gen 1, avec un port USB-B ascendant et deux ports USB-A descendants, dont un capable de fournir une charge rapide. C’est pratique pour brancher une souris, un clavier ou un casque directement sur l’écran, sans multiplier les câbles vers le PC. Une sortie casque est aussi présente, ce qui complète correctement l’ensemble. La connectique n’a rien d’exceptionnel, mais elle est bien pensée et parfaitement adaptée à un usage gaming moderne sur PC.

Confort d’utilisation

Au quotidien, le Philips Evnia 34M2C6500 se montre très agréable à utiliser. Le format 21:9 apporte un vrai gain d’espace horizontal, que ce soit pour le jeu ou pour des usages plus polyvalents. En gaming, l’immersion est immédiate dans les titres compatibles, avec un champ de vision élargi qui renforce la sensation de profondeur. Pour la productivité légère ou le multimédia, l’écran permet d’afficher plusieurs fenêtres côte à côte sans effort.

L’interface OSD est également bien conçue. Les commandes sont placées sur le côté droit de l’écran, et non sous la dalle ou en plein centre. Ce choix est particulièrement pertinent en jeu, car il évite toute interaction involontaire avec la zone d’affichage principale, notamment dans les FPS. Les menus sont clairs, réactifs et faciles à parcourir. Les différents modes gaming, les réglages d’image et les options de confort visuel sont accessibles rapidement, ce qui renforce encore le confort global à l’usage.

Sur de longues sessions, l’écran reste confortable, à condition d’adopter un recul suffisant. Le fringing propre aux dalles QD-OLED peut être perceptible sur certains contenus, surtout sur du texte fin. À une distance d’environ un bras, cet effet reste discret et n’affecte pas réellement l’expérience. Pour un utilisateur habitué aux écrans OLED ou QD-OLED, le Philips Evnia 34M2C6500 s’intègre naturellement dans un usage quotidien prolongé, sans gêne particulière.

Qualité d’affichage

La qualité d’affichage du Philips Evnia 34M2C6500 est clairement l’un de ses points forts. Sa dalle QD-OLED offre un contraste quasi infini, avec des noirs profonds et parfaitement homogènes. Les couleurs sont riches, intenses et très bien maîtrisées, grâce à une couverture quasi complète de l’espace DCI-P3. Que ce soit en jeu ou en usage multimédia, l’image gagne immédiatement en impact visuel. Le rendu HDR, certifié DisplayHDR True Black 400, apporte un vrai plus dans les scènes sombres, avec des détails bien mieux préservés qu’avec une dalle LCD classique.

La définition de 3440 x 1440 pixels est parfaitement adaptée à la diagonale de 34 pouces. La finesse d’affichage est suffisante pour le jeu comme pour la bureautique, sans nécessiter de mise à l’échelle excessive. La fluidité est excellente grâce au taux de rafraîchissement de 175 Hz, combiné à un temps de réponse extrêmement bas. Les mouvements sont nets, sans flou perceptible. En revanche, comme souvent avec les dalles QD-OLED, un léger fringing peut apparaître sur certains textes ou éléments fins. Cet effet reste discret à une distance de vision normale, mais il peut être perceptible selon la sensibilité et le setup de chacun.

Fonctionnalités logicielles

Le Philips Evnia 34M2C6500 intègre un ensemble de fonctionnalités logicielles bien pensées, orientées gaming et confort visuel. Le menu OSD est complet, tout en restant lisible et logique dans son organisation. Les différents profils SmartImage permettent d’adapter rapidement le rendu de l’image selon l’usage, que ce soit pour le jeu, le film ou une utilisation plus classique. Les options dédiées au gaming, comme le Smart Crosshair, le Shadow Boost ou le Smart Sniper, sont facilement accessibles et peuvent réellement apporter un avantage selon les jeux.

Les modes de confort visuel sont également bien présents. Le mode LowBlue et la technologie sans scintillement permettent de réduire la fatigue oculaire lors de longues sessions. L’écran propose aussi des fonctions PiP et PbP, utiles pour afficher deux sources simultanément. Enfin, l’Ambiglow sur trois côtés ajoute une touche immersive supplémentaire, surtout dans un environnement sombre. L’éclairage dynamique accompagne bien l’image affichée à l’écran, sans être trop agressif. Il peut se désactiver facilement pour ceux qui préfèrent une installation plus sobre.

Conclusion : que vaut le Philips Evnia 34M2C6500 ?

Le Philips Evnia 34M2C6500 est un excellent écran gaming 21:9, particulièrement pertinent à son prix actuel situé entre 500 et 600 euros. Sa dalle QD-OLED offre une qualité d’image remarquable, avec un contraste impressionnant, des couleurs éclatantes et une fluidité exemplaire à 175 Hz. Le format ultra-large apporte un vrai gain d’immersion en jeu et se montre aussi très agréable pour le multimédia. La connectique est cohérente, l’ergonomie bien pensée et l’OSD intelligemment placé. Les rares défauts, comme le fringing inhérent à la technologie OLED ou les limites du HDMI 2.0, restent secondaires face à l’expérience globale proposée. À condition d’avoir une carte graphique capable de suivre, le Philips Evnia 34M2C6500 s’impose comme une valeur sûre sur le segment des écrans gaming ultra-larges.

