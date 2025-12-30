Découvrez la magie du pliable : 5 raisons d’acheter (ou pas) le Honor Magic VS et faire le bon choix

Le Honor Magic VS fait une entrée remarquée sur le marché des smartphones pliants, un secteur en plein essor où l’innovation est constante. Ce modèle, premier pliant au format livre de la marque, ambitionne de se démarquer face à des concurrents bien établis comme le Galaxy Z Fold 4, le tout avec un prix plus compétitif. Propulsé par un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, équipé d’une batterie généreuse de 5000 mAh et d’une configuration photo polyvalente, le Honor Magic VS promet une expérience différente dans l’univers des téléphones hybrides. Mais ce pari est-il vraiment réussi ? L’objectif de cet article est simple : vous présenter en toute transparence les atouts comme les faiblesses de ce smartphone, afin de vous guider dans votre choix high-tech.

Un design pliant innovant pour se démarquer

Le Honor Magic VS choisit de miser sur un design élégant et une conception astucieuse pour rivaliser sur le marché des smartphones pliants. Contrairement à certains concurrents, Honor opte ici pour une charnière en « goutte d’eau ». Résultat : une fois replié, il n’y a aucun espace entre les deux écrans. Cette prouesse technique offre une sensation d’unité rare, renforçant à la fois la prise en main et la résistance à la poussière du smartphone.

Le format « livre » retenu par Honor permet d’obtenir un téléphone classique plié et une petite tablette une fois déplié. L’esthétique globale respire le premium : les finitions sont soigneusement travaillées, les modules photo arborent des formes agréables et l’ensemble inspire la robustesse. Cependant, le verre brillant à l’arrière attire très vite les traces de doigts, ce qui peut gêner la préhension sur la durée. Mais si vous appréciez les smartphones qui sortent du lot avec une touche de sophistication, le Magic VS parvient à séduire le regard.

Un grand écran externe ultra-pratique au quotidien

Le Honor Magic VS tire son épingle du jeu grâce à son écran externe généreux, véritable atout pour l’usage quotidien. D’une diagonale de 6,45 pouces et affichant une résolution de 1080 x 2560 pixels, il couvre presque toute la façade, offrant un affichage confortable et naturel, proche d’un smartphone classique.

Ce choix de format fait toute la différence : plus besoin de s’adapter à des écrans trop étroits pour saisir un message ou naviguer sur Internet. Que ce soit pour taper sur le clavier, passer un appel ou consulter ses réseaux, l’ergonomie reste optimale. De plus, l’écran OLED 120 Hz apporte une expérience fluide et un très bon rendu des couleurs, agréable à l’œil dans toutes les situations.

Face à certains concurrents qui font des compromis sur l’utilisation de l’écran externe, Honor propose ici une solution idéale pour ceux qui souhaitent profiter d’un smartphone pliant sans sacrifier le confort au quotidien.

Des performances solides, mais un processeur déjà dépassé

Sous le capot, le Honor Magic VS s’appuie sur un Snapdragon 8+ Gen 1, associé à 8 ou 12 Go de RAM. Ce duo suffit amplement pour toutes les tâches du quotidien : navigation fluide, multitâche réactif, gaming sans lags notables. Les applications se lancent rapidement, et la puissance permet d’exploiter pleinement le format pliant pour travailler ou se divertir.

Pourtant, un point vient nuancer ce constat. Ce processeur n’est plus le plus récent sur le marché. La concurrence, à l’image du Galaxy Z Fold 4, commence à intégrer le Snapdragon 8 Gen 2, offrant davantage de réserves pour l’avenir et une gestion thermique améliorée. La différence ne saute pas aux yeux aujourd’hui, mais sur la durée, les mises à jour logicielles et les futures applications pourront demander plus de ressources.

En résumé, le Magic VS reste performant pour tout utilisateur en 2024, mais les plus technophiles pourraient regretter que Honor n’ait pas misé sur la toute dernière génération de processeur pour garantir une pleine longévité.

La polyvalence photo limitée sur certains usages

Malgré un équipement prometteur sur le papier, le Honor Magic VS montre ses limites côté polyvalence photo. Il dispose de trois capteurs à l’arrière : un principal de 54 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif de 8 MP. Ces chiffres laissent présager de belles performances, mais la réalité est plus nuancée.

En usage quotidien, les clichés obtenus sont corrects, notamment sur les scènes en bonne lumière. Toutefois, dès que vous passez du zoom x1 au x3, les couleurs n’ont plus rien à voir entre les capteurs. Le téléobjectif, en particulier, restitue parfois des couleurs inexactes, identifiables sur les ciels ou les paysages, altérant la fidélité des photos. Ce type d’incohérence devient gênant pour ceux qui aiment jongler entre les focales.

Pour le reste, la macro et les détails à courte distance tiennent la route, tout comme certains zooms élevés dans de bonnes conditions. Cependant, dans cet univers haut de gamme, la photographie n’atteint pas le niveau des meilleurs. Les passionnés de photo le remarqueront, tandis que les utilisateurs moins exigeants pourront s’en satisfaire sans problème.

Une autonomie juste correcte pour son format

Si le Honor Magic VS embarque une batterie de 5000 mAh, son autonomie ne fait pas vraiment de miracle. À cause de l’écran interne très large et du processeur un peu daté, la consommation d’énergie reste élevée au quotidien. Résultat : il tient une journée entière mais pas beaucoup plus, surtout si vous exploitez souvent le grand écran pour la productivité ou le multimédia.

Heureusement, la charge rapide de 66W vient limiter la gêne. Il suffit d’environ 45 à 50 minutes pour recharger le smartphone à 100 %. Pratique pour repartir pour une session de travail ou de jeux, même après une longue journée d’utilisation.

Reste que pour un appareil vendu comme une alternative sérieuse aux ultra-hauts de gamme, on s’attendait à un peu plus d’endurance. Ceux qui sont souvent loin de leur chargeur devront donc être prudents, notamment lors des déplacements intensifs ou d’un usage prolongé du format tablette.

Bilan final : pour les curieux du pliant, mais pas pour tous

Le Honor Magic VS incarne à la fois une ambition et des compromis dans l’univers des smartphones pliants. Il impressionne par son design innovant, sa charnière invisible et son grand écran externe parfaitement utilisable. Les performances demeurent solides, la recharge rapide est un vrai atout, et l’expérience globale du pliant séduit au quotidien. Néanmoins, on regrette une polyvalence photo limitée, un processeur qui accuse son âge et une autonomie dans la moyenne seulement.

À qui s’adresse ce Magic VS ? Cet hybride plaira d’abord aux utilisateurs curieux de découvrir le format livre pliant, ou à ceux qui veulent un appareil polyvalent pour la productivité, sans casser la tirelire des autres modèles premium. Si vous visez la photo de haut vol ou cherchez la meilleure longévité possible, d’autres options seront plus adaptées. Ici, le rapport qualité-prix reste séduisant pour s’initier à la magie du pliant… mais avec quelques ajustements à accepter.