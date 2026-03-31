Test – Nothing Phone 4(a) : toujours différent, mais pour qui ?

Je l’ai utilisé pendant trois semaines, entre transports, bureau et soirées canapé. Dès la première prise en main, un collègue m’a demandé ce qu’était ce téléphone avec ces LED étranges. Pourtant, les smartphones se ressemblent tous aujourd’hui. Ici, la curiosité revient. Donc oui, le Nothing Phone 4(a) attire l’œil. Mais surtout, il pose une vraie question : est-ce encore un gadget design ou un vrai bon smartphone du quotidien ?

Notre avis en bref : Faut-il l’acheter ?

Le Nothing Phone 4(a) est un smartphone équilibré, original et cohérent avec son prix. C’est l’entrée de gamme de Nothing. Cependant, son design clivant ne conviendra pas à tout le monde. En pratique, il excelle sur l’expérience utilisateur, les appels et la fluidité globale. Pourtant, il reste en retrait sur certains aspects comme la photo avancée. Ce modèle est particulièrement recommandé pour les utilisateurs qui veulent un smartphone différent, fluide et abordable, sans chercher la performance brute.

Produit disponible sur Nothing Phone (4a) - Triple Caméra 50MP, Ultra Zoom 70x, Smartphone Transparent, Batterie Longue Durée, Charge Rapide 50W, AMOLED 120Hz, Glyph Bar, 12GB+256GB - Noir

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Contexte du test

Je l’ai testé pendant trois semaines, avec une utilisation quotidienne. Appels, réseaux sociaux, photo de jour et de nuit. Également en conditions variées telles que transports en commun, extérieur lumineux, bureau et domicile, autonomie sur journée mixte. Smartphone envoyé par Nothing sans droit de relecture ni validation sur le contenu de ce test.

Nothing Phone 4(a) : un design toujours aussi unique, mais plus mature ?

Dès l’unboxing, je retrouve l’ADN Nothing. Boîte minimaliste, extrêmement bien organisée, sans surcharge inutile. À l’intérieur, on retrouve le smartphone, une coque, un câble USB-C et un outil SIM. Rien de superflu, donc l’expérience reste cohérente avec la philosophie de la marque.

Cependant, ce qui frappe immédiatement, c’est l’évolution du design. Contrairement au test du Nothing Phone 3a, ce modèle gagne en maturité. Le dos transparent reste présent, mais les finitions sont plus propres. Les lignes sont mieux maîtrisées. En pratique, les nouvelles LED arrière changent vraiment l’expérience. Elles sont plus lisibles, mieux intégrées et surtout plus utiles. Par exemple, je les ai utilisées comme indicateur de notifications en mode silencieux. Dans le train, c’est discret mais efficace.

Côté ergonomie, le smartphone est bien équilibré. Il tient bien en main malgré ses bords légèrement plats. Pourtant, le dos en verre reste glissant. Donc, une coque devient vite indispensable. Cela tombe bien, Nothing en inclus une dans le packaging.

Les matériaux sont sérieux. On sent que Nothing a monté en gamme. Les boutons offrent un bon retour. Cependant, le design reste clivant. Plusieurs personnes autour de moi ont adoré. D’autres ont trouvé ça trop différent. Ainsi, Nothing continue de se démarquer, mais affine sa formule. Ce n’est plus juste un effet de style. C’est un vrai parti pris.

Quelles sont les caractéristiques du Nothing Phone 4(a) et ses nouveautés ?

Avant tout, il faut comprendre que Nothing ne joue pas la carte de la puissance brute. Ici, l’objectif est l’équilibre.

Voici les principales caractéristiques et ses différences avec son prédécesseur :

Elément Nothing Phone (4a) Nothing Phone (3a) Écran AMOLED 6,78″ LTPS, 2720×1224, 120 Hz, 4500 nits HDR AMOLED 6,77″, 1080×2392, 120 Hz, 3000 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 RAM / Stockage 8 Go / 128 Go ou 8 Go / 256 Go ou 12 Go / 256 Go 8 Go / 128 Go ou 12 Go / 256 Go Capteurs photo 50 MP f/1,88 (Samsung GN9, OIS) + 50 MP f/2,88 périscopique 3,5x (OIS) + 8 MP f/2,2 ultra grand-angle (Sony IMX355) 50 MP + 50 MP 2x + 8 MP Caméra frontale 32 MP f/2,2 32 MP OS Android 16 / Nothing OS 4.1 Android 15 / Nothing OS 3.0 (à sa sortie) Résistance IP64, Gorilla Glass 7i IP54, Panda Glass Batterie 5080 mAh, 50 W filaire 5000 mAh, 50 W filaire Dimensions / Poids 164 x 77,6 x 8,6 mm, 204,5 g 163,5 x 77,5 x 8,35 mm, 201,5 g Coloris Noir, blanc, bleu, rose Noir, blanc, gris

En pratique, l’écran est très agréable. Les couleurs sont naturelles. Cependant, ce n’est pas le plus lumineux du marché. En plein soleil, j’ai dû forcer un peu la luminosité. Ensuite, Nothing OS reste une réussite. L’interface est fluide, minimaliste et cohérente. D’ailleurs, on retrouve une expérience proche de ce que propose la page officielle Nothing OS. Les widgets sont bien pensés. Les animations sont propres.

Le passage au Snapdragon 7s Gen 4 à une incidence sur la chauffe, la fluidité durable ainsi que le traitement photo. Tout cela dans le bon sens, celui de la performance accrue par rapport au modèle précédent.

Cependant, la vraie nouveauté reste le système de LED amélioré. En réalité, ce n’est plus un gadget. J’ai configuré des alertes différentes selon les contacts. Donc, sans regarder l’écran, je sais qui appelle. Autre point intéressant, l’intégration dans l’écosystème Nothing. Les écouteurs ou le casque de la marque fonctionnent parfaitement avec le téléphone. La connexion est instantanée.

Enfin, Nothing ne cherche pas à impressionner avec des chiffres. Pourtant, l’expérience globale est très cohérente. Et c’est là toute sa force.

Nothing Phone 4(a) : quelles performances au quotidien ?

Sur le papier, ce modèle n’est pas un monstre. Pourtant, en usage réel, il s’en sort très bien. En pratique, la fluidité est excellente. Les applications s’ouvrent rapidement. Les transitions sont propres. Donc, pour un usage classique, rien à redire. Cependant, dès qu’on pousse un peu, les limites apparaissent. Par exemple, sur des jeux gourmands, j’ai constaté quelques baisses de framerate. Rien de dramatique, mais perceptible.

Côté photo, c’est correct sans être exceptionnel. En journée, les clichés sont nets. Les couleurs sont naturelles, un peu surexposées à mon gout. De nuit, le traitement est plus aléatoire. Le bruit apparaît rapidement.

En revanche, la qualité des appels m’a surpris. Le son est clair, même dans un environnement bruyant. Dans les transports en commun, j’entendais parfaitement mon interlocuteur. La batterie tient bien la journée. Cependant, en usage intensif, il faudra recharger en fin de journée. La recharge rapide compense bien ce point.

Ainsi, Nothing privilégie l’expérience globale plutôt que la performance brute. Et dans la vie réelle, c’est souvent suffisant.

C’est ici que le smartphone prend tout son sens. Dès les premiers jours, j’ai compris que ce modèle mise sur le confort. Par exemple, au bureau, j’utilisais les LED comme notifications silencieuses. Cela évite de sortir le téléphone à chaque vibration. C’est simple, mais efficace. Les LED sont parfaitement visibles quelque soit l’environnement. Par ailleurs les vibrations sont également efficaces mais ma préférence va aux LED.

Ensuite, l’interface Nothing OS rend tout plus fluide. Les menus sont clairs. Les widgets sont utiles. Donc, on gagne du temps. Cependant, tout n’est pas parfait. Le dos transparent attire les traces de doigts. Donc, il faut le nettoyer régulièrement. C’est un détail, mais à prendre en compte.

En extérieur, l’écran reste lisible, mais limite en plein soleil. J’ai testé à midi, terrasse en plein soleil. Résultat : lisible, mais pas confortable. À la maison, en revanche, l’expérience est parfaite. Vidéos, navigation, réseaux sociaux… tout fonctionne sans accroc.

D’ailleurs, la compatibilité avec les accessoires Nothing est un vrai plus. On retrouve une cohérence globale. Enfin, j’ai apprécié la simplicité globale. Pas de surcharge logicielle. Pas de fonctionnalités inutiles. Juste l’essentiel, bien fait.

Pourquoi acheter le Nothing Phone 4(a) en 2026 ?

C’est la vraie question. Et la réponse dépend du profil. Si vous cherchez un smartphone puissant pour le gaming, ce n’est pas le bon choix. Cependant, si vous voulez un téléphone fluide, différent et agréable, il devient très intéressant.

Le prix de 450 euros est clairement un argument. À ce tarif, peu de concurrents proposent une expérience aussi cohérente. Donc, le rapport qualité-prix est bon. Ensuite, le design reste un point clé. Vous aimez ou vous détestez. Mais il ne laisse pas indifférent. La marque continue de se renouveler. Et ça se sent. Contrairement à beaucoup de constructeurs, Nothing propose une vraie identité.

Cependant, il faut accepter quelques compromis. La photo n’est pas au niveau des flagships. Les performances restent limitées sur certains usages. Ainsi, ce modèle est idéal pour les utilisateurs qui veulent sortir du lot. Mais aussi pour ceux qui privilégient l’expérience au quotidien.

Conclusion

Après trois semaines, je peux dire que le Nothing Phone 4(a) est un smartphone cohérent, agréable et différent. Cependant, il ne conviendra pas à tout le monde. Son design est clivant, mais assumé. Ses performances sont suffisantes, mais pas impressionnantes. Pourtant, son expérience utilisateur fait la différence. Ce modèle s’adresse aux utilisateurs qui veulent un smartphone fluide, original et bien pensé, sans exploser leur budget.

Produit disponible sur Nothing Phone (4a) - Triple Caméra 50MP, Ultra Zoom 70x, Smartphone Transparent, Batterie Longue Durée, Charge Rapide 50W, AMOLED 120Hz, Glyph Bar, 12GB+256GB - Noir

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