Serious Sam: Shatterverse – la légende du FPS renaît dans un multivers explosif

La franchise légendaire Serious Sam souffle ses 25 bougies cette année, et pour marquer le coup, Devolver Digital et Behaviour Interactive ont profité du Xbox Partner Preview 2026 pour dévoiler Serious Sam : Shatterverse. Cette fois, le jeu revient sous forme de spin-off orienté FPS roguelite, avec un mode coop jusqu’à cinq joueurs. Date de sortie, plateformes…on vous dit tout.

Dans le même thème : Shelf Heroes : le FPS roguelite se dévoile au Future Games Show

Serious Sam: Shatterverse, un expérience multivers inédite

Imaginez l’anime Spider-Man Miles Morales, mais avec plus de fusils et de balles, et vous aurez Serious Sam: Shatterverse. À l’image des derniers opus, le jeu reprend les bases frénétiques qui ont fait le succès de la série. Mais cette fois, Behaviour Interactive et Devolver Digital ajoutent une touche innovante : le multivers. Les joueurs peuvent incarner différentes versions de Sam issues de dimensions parallèles et affronter Mental et ses lieutenants dans des environnements variés et dynamiques.

Cette approche roguelite coopérative permet donc d’embarquer jusqu’à cinq joueurs simultanément. Le jeu conserve toutefois l’essence Serious Sam, avec des armes surdimensionnées, des ennemis gigantesques et un rythme qui ne laisse aucun répit.

Ci-dessous la première bande-annonce de Serious Sam: Shatterverse, dévoilée au Xbox Partner Preview 2026 :

https://youtu.be/jHl-GhG5szc

“Notre objectif principal était de respecter le riche héritage de Serious Sam tout en le présentant d’une manière fraîche et contemporaine, différente de tout ce qui a été vu auparavant dans la série”, déclare Nic Duchesne de Behaviour Interactive dans un communiqué de presse. “Travailler avec Devolver a été une expérience incroyable et enrichissante pour notre équipe. Ces gens-là sont de véritables rebelles du monde de l’édition de jeux vidéo. Ils font toujours passer le jeu en premier et n’ont pas peur de tracer leur propre chemin.”

“Voir Shatterverse prendre vie est un moment très important pour nous”, ajoute Davor Hunski, le co-créateur de Serious Sam. Je suis impatient que les fans de la nouvelle heure découvrent cette nouvelle interprétation de la série !”

Plateformes et disponibilité

Serious Sam: Shatterverse sortira courant 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Il sera également disponible sur l’écosystème Xbox Play Anywhere.