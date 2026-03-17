Shelf Heroes : le FPS roguelite se dévoile au Future Games Show

Et si on abandonnait les maps de guerre dans les FPS pour les remplacer par votre propre maison ? C’est le pari que se sont donnés Fun Punch Games avec leur prochain jeu. Lors du Future Games Show de la semaine dernière, le studio indépendant a dévoilé la première bande-annonce de Shelf Heroes, un FPS roguelite dans lequel des simples jouets se transformeront en soldats d’élite.

Voir également : Blizzard officialise la date de sortie et le contenu du crossover Overwatch x NieR: Automata

Shelf Heroes, ça raconte quoi ?

Contrairement aux habituels FPS, Shelf Heroes se déroule dans d’immenses arènes à l’échelle de jouets. Les joueurs incarneront des figurines miniatures qui s’affrontent dans une maison devenue un gigantesque champ de bataille. Sauf qu’ici, au lieu de se concentrer uniquement sur les armes, c’est leur personnage qu’ils doivent modeler. En d’autres termes plus simples, leur tête, bras, jambes ou torse agira comme une pièce d’équipement.

Chaque modification affectera les capacités du personnage, permettant de créer des combinaisons uniques au fil d’une partie. Les joueurs peuvent ainsi remplacer leurs membres par d’autres pièces récupérées en jeu, donnant naissance à des builds imprévisibles et souvent très puissants. Ce système transforme donc littéralement les membres des figurines en loot, renforçant la dimension roguelite de Shelf Heroes.

Vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce du jeu dans la vidéo ci-dessous :

Le titre peut se jouer en solo ou en coopération jusqu’à trois joueurs. Les affrontements opposent les joueurs à une variété d’ennemis jouets, dont certains boss imposants comme le redoutable Dino Ravager. Les développeurs promettent des combats rapides et chaotiques, le tout dans un univers déjanté et coloré. Du hardcore et du fun, si l’on peut dire !

“Shelf Heroes est le jeu que nous avons toujours rêvé de créer quand nous étions enfants : des jouets posés sur une étagère qui prennent vie et sèment un véritable chaos”, a déclaré Tiago Franco, cofondateur et directeur artistique chez Fun Punch Games. “Nous sommes une petite équipe, mais nous avons mis tout notre cœur, notre humour et notre ambition dans ce projet. Le voir enfin dévoilé sur une scène comme celle du Future Games Show est incroyablement excitant pour nous.”

Pour l’instant, Shelf Heroes est confirmé uniquement sur PC via Steam. La date de sortie reste encore inconnue.