Blizzard officialise la date de sortie et le contenu du crossover Overwatch x NieR: Automata

Décidément, NieR: Automata collectionne les crossovers ces derniers temps ! Après avoir intégré l’univers de Stellar Blade et Final Fantasy VII: Ever Crisis, c’est au tour de Blizzard d’accueillir 2B et 9S dans son hero shooter. Overwatch 2 s’associe cette fois à l’un des RPG d’action les plus emblématiques de la dernière décennie, dans une collaboration baptisée Overwatch x Project YoRHa. Et c’est dans une semaine !

Voir également : Overwatch débarque sur mobile : voici Overwatch Rush

Que réserve la collab Overwatch x NieR: Automata ?

La collaboration Overwatch x NieR: Automata a d’abord fait parler d’elle via une publication vidéo mise en ligne prématurément par Blizzard. L’éditeur a ensuite officialisé l’événement sur ses réseaux sociaux le 3 février dernier, confirmant le nom du crossover et sa date de lancement. Elle s’appellera donc Overwatch x Project YoRHa, et sortira le 10 mars 2026.

Le visuel promotionnel reprend l’esthétique sombre et futuriste propre à NieR: Automata. Il est également accompagné de la citation devenue culte : “A future is not given to you. It is something you must take for yourself.” L’événement introduira cinq skins thématiques, chacun basé sur un personnage clé de NieR: Automata :

2B pour Kiriko

A2 pour Sojourn

9S pour Genji

Adam pour Lifeweaver

Commander White pour Mercy

Les premières illustrations montrent un travail fidèle aux costumes originaux : robes gothiques, bandeaux noirs emblématiques, silhouettes élancées et armes surdimensionnées. Comme pour les précédentes collaborations d’Overwatch 2, ces skins devraient être proposés à l’unité ou regroupés en bundles, bien qu’aucun tarif n’ait encore été communiqué officiellement.

“A future is not given to you. It is something you must take for yourself” ✨



Get your first look at our next iconic collaboration and team up your favorite androids when Overwatch x Project YoRHa launches Mar 10 🦾 pic.twitter.com/BJH3cHa8t2 — Overwatch (@PlayOverwatch) March 4, 2026

À l’heure actuelle, Blizzard n’a pas détaillé la structure de l’événement en jeu. Aucun mode temporaire, défi spécial ou récompense annexe n’a non plus été annoncé. Il reste donc à voir si cette collaboration se limitera à des cosmétiques premium ou s’accompagnera d’un contenu jouable spécifique.

Rendez-vous donc le 10 mars prochain pour en savoir plus sur cette collab Overwatch x NieR: Automata, manette en main.