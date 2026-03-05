Actualités

Anker – Printemps malin : Profitez d’offres exceptionnelles et d’économies high-tech !

Le printemps arrive : Anker Innovations fait éclore les bonnes affaires

Avec les beaux jours qui reviennent, faire le plein de produits high-tech n’a jamais été aussi tentant ! Du 3 au 16 mars, Anker Innovations propose des promotions inédites sur ses gammes Anker, Soundcore et eufy. Au programme : des batteries, écouteurs, chargeurs et objets connectés pour la maison, à prix cassés, jusqu’à -60 %. Et si le printemps 2024 rimait enfin avec high-tech et économies ?

Bien s’équiper pour les escapades de printemps

L’heure des sorties et des week-ends prolongés est arrivée. Anker pense donc à notre mobilité avec ses batteries externes, parfaites pour ne jamais tomber en rade. La Anker Premium External Battery 20100 mAh®, puissante et polyvalente, se branche aussi bien à un smartphone qu’à un ordinateur portable. Elle alimente tous vos appareils grâce à ses trois ports, et sa capacité autorisée en cabine en fait la complice idéale des globe-trotteurs (119,99 € au lieu de 149,99 €).

Pour voyager léger, la MagGo Powerbank 10000 mAh se démarque : toute fine, magnétique et dotée de la recharge sans fil Qi2, elle promet un rechargement rapide du mobile, pour 55,99 € au lieu de 69,99 €. Enfin, le chargeur USB-C Nano II 65 W s’impose comme le complice des digital nomades : trois ports, une taille mini mais de la puissance à revendre pour 25,99 € (au lieu de 39,99 €).

Un son qui sent bon le printemps avec Soundcore

Place aux mélomanes ! La gamme Soundcore ravira vos oreilles, du salon jusqu’au train. Les Liberty 4 Pro misent sur une réduction de bruit adaptative et 40 h d’autonomie : parfaits pour oublier le tumulte ambiant (99,99 € au lieu de 129,99 €).

Côté casque, le Space One Pro combine confort, autonomie XXL (jusqu’à 60 h) et son haute fidélité à 129,99 € (au lieu de 199,99 €). Et pour ceux qui veulent vraiment s’évader, le Space Q45 promet réduction de bruit record et compatibilité LDAC, à seulement 75,99 € (au lieu de 149,99 €) !

Maison connectée : le ménage de printemps version 2.0 avec eufy

Qui dit printemps, dit aussi grands rangements. Avec eufy, la maison profite des toutes dernières innovations, à prix imbattable : caméras de sécurité intelligentes (comme la eufyCam C35 à 189 €, soit -50 %), robot tondeuse et aspirateurs autonomes pour dire adieu aux corvées (le Eufy X8 Pro à 199 €, le C20 Omni à 299 € ou la tondeuse E15 à 999 €).

Bénéficiez aussi de promos sur les vidéo-porteils intelligents ou caméras intérieures 4K, toujours sans abonnement : une maison plus intelligente ET plus sûre, sans se ruiner.

Un petit tour sur les sites officiels ou Amazon et le printemps devient résolument high-tech ! Dites-nous en commentaire quels sont vos indispensables ou partagez vos projets : quel produit allez-vous adopter pour démarrer la saison en beauté ? 🌞

