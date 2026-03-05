Nothing Phone (4a) Pro promet innovation et plaisir

La marque Nothing revient faire sensation sur la scène technologique avec l’annonce officielle de ses deux nouveaux modèles, les Phone (4a) et Phone (4a) Pro. Fidèle à son ambition de bousculer le marché avec des designs audacieux et des innovations logicielles, Nothing cherche une fois de plus à se distinguer. En particulier, elle vise le segment très disputé des smartphones milieu de gamme.

Nouveau design, puissance et durabilité

La série Phone (4a) incarne l’ADN de la marque. On y retrouve tout ce qui fait le succès du constructeur : un design transparent, des couleurs qui osent – noir, blanc, bleu, rose, et même argenté – et un vrai souci de durabilité. Le modèle Pro, avec son boitier monocoque en métal et son profil ultra-fin de 7,95 mm, s’impose comme la référence en matière de robustesse. Il garde pourtant toute son élégance. Côté protection, Nothing annonce une certification IP65. En effet, on retrouve une résistance accrue et des matériaux recyclés pour minimiser l’empreinte carbone. Notamment, 16,6% de poids d’éléments recyclés sur le Pro.

L’esthétique transparente n’est pas qu’un simple effet de style. La Glyph Matrix équipe l’arrière du téléphone avec des mini-LED ultra-précises, transformant notifications et alertes en motifs lumineux expressifs. Rien de gadget ici : la glyph devient un outil fonctionnel pour mieux interagir sans passer son temps à retourner le smartphone.

Photo, écran et IA : des arguments massue

Nothing a mis le paquet sur la photo. Le Phone (4a) Pro lance un capteur principal Sony LYT700c, un téléobjectif périscopique de 50 Mpx et un zoom numérique jusqu’à 140x ! De plus, il bénéficie d’un moteur TrueLens Engine 4 boosté à l’IA et des photos au format Ultra XDR façon Dolby Vision. Les créateurs pourront aussi effacer des objets, choisir parmi sept filigranes Nothing, et partager rapidement leurs clichés sur Instagram. Cela sera possible grâce à des collaborations inédites avec Google.

Les deux modèles affichent de superbes écrans AMOLED de plus de 6,7 pouces. De plus, ils montent jusqu’à 144 Hz de rafraîchissement (Pro) et proposent jusqu’à 5 000 nits de luminosité. Les gamers apprécieront la réactivité extrême, tandis que Gorilla Glass 7i assure une résistance maximale.

Côté performances, Nothing ose le dernier Snapdragon 7 Gen 4 sur le Pro et 7s Gen 4 sur le Phone (4a). On promet à la fois vitesse et efficacité énergétique. Et, bien sûr, Nothing OS 4.1 fait la part belle à une interface épurée. On retrouve aussi une personnalisation poussée. De plus, l’intelligence artificielle sert à simplifier et enrichir l’expérience de tous les jours.

Prix, disponibilité et pourquoi ça compte

Le Phone (4a) démarre à 369€ (8+128 GB), la version Pro à 499€ (8+128 GB). Les préventes débutent le 5 mars pour le (4a) et le 13 mars pour le (4a) Pro sur nothing.tech et chez des partenaires. Il s’agit de prix attractifs pour un concentré d’innovation, de photographie, de puissance et de personnalité. Le tout est proposé dans un format toujours aussi unique.

Avec cette nouvelle série, Nothing confirme son envie de secouer l’ordre établi. Ces nouveautés vous inspirent ? Avez-vous envie de retrouver un smartphone qui sort du lot ?

Partagez vos réactions et vos interrogations dans les commentaires !