Actualités

Domus Academy innove avec deux masters prometteurs en design et IA

il y a 3 heuresDernière mise à jour: 5 mars 2026
Temps de lecture 1 minute
Domus Academy lance deux masters en design axés sur l’IA et l’innovation.

Domus Academy, école de design à Milan, innove encore. L’école lance deux nouveaux programmes de master dès l’automne 2026. Son objectif : former les concepteurs de demain face à l’essor de l’intelligence artificielle. Découvrons comment ces cursus préparent les étudiants à relever les défis du futur.

Deux nouveaux masters innovants à la Domus Academy dès 2026

En réponse à la montée fulgurante de l’intelligence artificielle, Domus Academy lance deux masters : Design x AI et Design Futures. Ces deux programmes apportent des solutions concrètes à l’écart de compétences signalé par de nombreux experts.

Le Master in Design x AI se concentre sur la création de produits utilisant l’IA. L’éthique et la responsabilité sociale figurent au cœur de la formation. De leur côté, les étudiants du Master in Design Futures explorent les nouvelles méthodes de conception, imaginant des scénarios d’avenir.

L’intelligence artificielle au cœur de la pédagogie design

L’école applique sa méthode distinctive : le Learning by Designing. Cela signifie que les étudiants apprennent par la pratique grâce à des ateliers d’entreprise et des projets réels. Ils développent ainsi un esprit créatif et stratégique.

Les deux cursus intègrent :

  • Des ateliers encadrés par des professionnels
  • Des cours interactifs
  • Une approche interdisciplinaire

Cette pédagogie favorise l’adaptation rapide aux évolutions technologiques et sociales.

Parcours professionnels ouverts par ces formations de pointe

Les opportunités de carrière sont nombreuses. Avec le Master in Design x AI, les diplômés deviennent :

  • Designer d’interaction
  • Chercheur en intelligence artificielle
  • Designer stratégique
  • Expert en produits IA

Le Master in Design Futures ouvre la voie à des rôles tels que :

  • Chercheur du futur
  • Responsable de l’innovation
  • Designer de services

À noter, les deux programmes délivrent 60 crédits ECTS et sont reconnus par l’État italien.

Avec ces nouveaux masters, Domus Academy affirme sa position d’école innovante et tournée vers l’avenir. Sa pédagogie basée sur la pratique, son ouverture interdisciplinaire et ses taux d’employabilité élevés séduisent les futurs créateurs du monde entier. Pour les passionnés de design et de technologie, c’est le moment de postuler et de façonner les métiers du futur.

Lisez notre dernier article tech : Blockbusters, remakes…voici les sorties jeux vidéo de Mars 2026

il y a 3 heuresDernière mise à jour: 5 mars 2026
Temps de lecture 1 minute
Photo de La rédac

La rédac

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

google play store
Google brise son monopole : la fin de la taxe de 30% sur le Play Store
il y a 13 minutes
Expandi Kompass crée un leader européen des données et solutions B2B alimentées par l’IA.
Expandi Kompass signe un accord fort et propulse l’IA B2B en Europe
il y a 43 minutes
Overwatch-x-NieR-Automata
Blizzard officialise la date de sortie et le contenu du crossover Overwatch x NieR: Automata
il y a 1 heure
Le printemps arrive : Anker Innovations fait éclore les bonnes affaires
Anker – Printemps malin : Profitez d’offres exceptionnelles et d’économies high-tech !
il y a 2 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page