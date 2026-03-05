Domus Academy innove avec deux masters prometteurs en design et IA

Domus Academy, école de design à Milan, innove encore. L’école lance deux nouveaux programmes de master dès l’automne 2026. Son objectif : former les concepteurs de demain face à l’essor de l’intelligence artificielle. Découvrons comment ces cursus préparent les étudiants à relever les défis du futur.

Deux nouveaux masters innovants à la Domus Academy dès 2026

En réponse à la montée fulgurante de l’intelligence artificielle, Domus Academy lance deux masters : Design x AI et Design Futures. Ces deux programmes apportent des solutions concrètes à l’écart de compétences signalé par de nombreux experts.



Le Master in Design x AI se concentre sur la création de produits utilisant l’IA. L’éthique et la responsabilité sociale figurent au cœur de la formation. De leur côté, les étudiants du Master in Design Futures explorent les nouvelles méthodes de conception, imaginant des scénarios d’avenir.

L’intelligence artificielle au cœur de la pédagogie design

L’école applique sa méthode distinctive : le Learning by Designing. Cela signifie que les étudiants apprennent par la pratique grâce à des ateliers d’entreprise et des projets réels. Ils développent ainsi un esprit créatif et stratégique.



Les deux cursus intègrent :

Des ateliers encadrés par des professionnels

Des cours interactifs

Une approche interdisciplinaire

Cette pédagogie favorise l’adaptation rapide aux évolutions technologiques et sociales.

Parcours professionnels ouverts par ces formations de pointe

Les opportunités de carrière sont nombreuses. Avec le Master in Design x AI, les diplômés deviennent :

Designer d’interaction

Chercheur en intelligence artificielle

Designer stratégique

Expert en produits IA

Le Master in Design Futures ouvre la voie à des rôles tels que :

Chercheur du futur

Responsable de l’innovation

Designer de services

À noter, les deux programmes délivrent 60 crédits ECTS et sont reconnus par l’État italien.

Avec ces nouveaux masters, Domus Academy affirme sa position d’école innovante et tournée vers l’avenir. Sa pédagogie basée sur la pratique, son ouverture interdisciplinaire et ses taux d’employabilité élevés séduisent les futurs créateurs du monde entier. Pour les passionnés de design et de technologie, c’est le moment de postuler et de façonner les métiers du futur.

