Blockbusters, remakes…voici les sorties jeux vidéo de Mars 2026

Mars 2026 s’annonce comme l’un des mois les plus chargés en termes de sorties jeux vidéo cette année. Entre grosses productions, suites très attendues et retours de licences cultes, le calendrier affiche une diversité au goût de tout le monde. Nous avons compilé pour vous les incontournables du mois, alors, découvrons-les sans plus tarder !

Marathon, Crimson Desert : les mastodontes entrent en scène

Parmi les titres les plus attendus, Marathon marque le grand retour de Bungie sur le terrain du shooter compétitif. Dans le genre FPS d’extraction en PvP, le jeu propulse des mercenaires cybernétiques – les Runners – sur Tau Ceti IV pour récupérer du loot et s’exfiltrer vivants. Le titre mise sur la tension permanente et la prise de risque stratégique durant les affrontements contre d’autres joueurs et les menaces contrôlées par l’IA.

Marathon sortira le 5 mars 2026 sur PlayStation 5, PC et Xbox Series.

Autre poids lourd du mois : Crimson Desert. Disponible le 19 mars prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, cet action-RPG en monde ouvert nous plonge dans Pywel, ravagé par les luttes de pouvoir. On y incarne Kliff, un mercenaire pris dans un tourbillon politique et militaire du continent. Le jeu promet une carte très vaste, avec des dynamiques en temps réel, une narration dense…et des moyens de transports atypiques. C’est clair, Crimson Desert est le titre à ne pas rater dans notre sélection de mars 2026 !

Vous pouvez regarder la dernière bande-annonce de gameplay du jeu :

RPG et aventures narratives à l’honneur

Les amateurs de jeu de rôle ne seront pas non plus en reste. GreedFall: The Dying World explore les origines du conflit colonial évoqué dans le premier opus. Dans un univers frappé par la Malichor, le joueur navigue entre factions rivales, diplomatie et combats tactiques en temps réel.

Du côté japonais, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection poursuit la branche RPG au tour par tour de la licence de Capcom ce 13 mars. Dans cet épisode, le joueur incarne un héritier du royaume d’Azuria confronté à un fléau baptisé “Crystal Encroachment”, menaçant l’équilibre naturel du monde. L’aventure combine exploration, narration politique et affrontements stratégiques, où l’on combat aux côtés de “Monsties” apprivoisés.

Enfin, Life Is Strange: Reunion mise sur l’émotion. Max et Chloe se retrouvent cette fois dans une nouvelle intrigue centrée sur les choix moraux et la manipulation temporelle. Si vous êtes fans de jeux narratifs, ce mois de mars vous gâtera à coup sûr !

Life Is Strange: Reunion sortira le 26 mars 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Mars 2026 joue aussi la carte de la nostalgie pour ce mois de mars 2026 avec Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake. L’histoire suit les sœurs Mio et Mayu Amakura, piégées dans un village abandonné hanté par des esprits tourmentés. Toujours centré sur l’utilisation de la Camera Obscura, ce remake propose une refonte visuelle, une mise en scène retravaillée et des ajustements de gameplay. Le tout, en conservant l’atmosphère oppressante et la tension psychologique qui ont fait la réputation du jeu original.

Rendez-vous le 12 mars 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC.

Alors, quel jeu attendez-vous le plus pour ce mois de mars 2026 ? Dites-le nous en commentaires !