Marvel Games dépoussière ses classiques rétro avec Marvel MaXimum Collection

Faire du neuf avec du vieux, ça fait toujours plaisir dans le monde du gaming ! Grâce à Marvel Games, les fans de rétro pourront replonger dans l’âge d’or des jeux d’arcade et des consoles 8-bit/16-bit avec Marvel MaXimum Collection. Annoncée officiellement par Limited Run Games en collaboration avec Marvel Games et Konami, cette compilation réunit 13 classiques du patrimoine vidéoludique Marvel, avec des améliorations modernes pour le public d’aujourd’hui. Découvrons-les sans plus attendre.

Que nous réserve Marvel MaXimum Collection ?

Au cœur de Marvel MaXimum Collection, on retrouvera des jeux cultes issus des bornes d’arcade et des consoles rétro. Parmi eux, il y a X-Men: The Arcade Game (1992) en tête d’affiche. Véritable monument du beat’em up coopératif, ce beat’em up coopératif est devenu culte grâce à son gameplay jusqu’à six joueurs simultanés. Chaque mutant dispose de capacités spécifiques (Cyclops et son rayon optique, Colossus et sa puissance brute, etc.), pour renforcer la synergie d’équipe. Ses boss iconiques (Magneto en tête) et son esthétique directement inspirée du dessin animé des années 90 en font également une référence absolue du genre.

La compilation inclura également les jeux ci-dessous :

Spider-Man/X-Men: Arcade’s Revenge

Développé par Software Creations, ce titre mêle action et plateformes avec une structure originale : le joueur incarne tour à tour Spider-Man, Wolverine, Cyclops, Storm et Gambit. Le jeu était célèbre pour sa difficulté relevée et son level design typique de l’ère 16-bit.

Captain America and the Avengers

Autre beat’em up signé Data East en 1991, ce jeu met en scène Captain America, Iron Man, Hawkeye et Vision face à Crâne Rouge. Très arcade dans son approche (explosions spectaculaires, coups spéciaux massifs, coopération locale), il incarne parfaitement l’esprit “super-héros musclé” du début des années 90.

Spider-Man and Venom: Maximum Carnage

Adapté de l’arc narratif culte des comics, ce beat’em up 16-bit se distingue par son ambiance plus sombre et sa bande-son agressive. Le joueur pourra alterner entre Spider-Man et Venom pour affronter Carnage et toute une clique d’ennemis emblématiques. Le titre est resté célèbre pour sa cartouche rouge sur Super Nintendo, devenue un objet de collection.

Venom/Spider-Man: Separation Anxiety

Suite spirituelle de Maximum Carnage, ce jeu pousse davantage la coopération, permettant à deux joueurs d’incarner simultanément Spider-Man et Venom. L’approche reste très orientée beat’em up urbain, avec une mise en scène fidèle à l’arcade domestique de l’époque.

Silver Surfer

Probablement le plus redoutable de la sélection. Ce shoot’em up sorti sur NES est resté tristement célèbre pour sa difficulté extrême : le moindre contact entraîne la perte immédiate. Techniquement solide pour son époque, il est aujourd’hui considéré comme un défi rétro réservé aux joueurs aguerris.

Certains de ces titres seront disponibles dans plusieurs versions selon leurs plateformes d’origine (NES, Super Nintendo, Mega Drive/Genesis), portant le total à 13 jeux jouables.

Vous pouvez regarder la bande-annonce de présentation de Marvel MaXimum Collection dans la vidéo ci-dessous :

Des fonctionnalités modernes pour sublimer le rétrogaming

Au-delà de la simple émulation, cette collection intégrera plusieurs options contemporaines. X-Men: The Arcade Game profitera notamment d’un rollback netcode pour permettre un multijoueur en ligne fluide, jusqu’à six participants.

Parmi les autres améliorations annoncées, il y a :

La sauvegarde à tout moment

La fonction de rembobinage

Les filtres d’affichage CRT et scanlines

La galerie “musée” avec artworks et documents d’époque

Le lecteur musical intégré



À noter également la participation du compositeur rétro Chris Huelsbeck, qui signe de nouveaux arrangements musicaux pour Marvel MaXimum Collection.

Sortie et plateformes

Marvel MaXimum Collection sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC (Steam). Pour le moment, la date précise reste encore inconnue, mais le lancement se fera courant 2026.