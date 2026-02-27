Actualités

Connectivité fibre optique ultra-rapide : un succès remarquable en montagne italienne

STL et Mynet apportent une connectivité fibre ultra-rapide au centre Intacture.

La connectivité fibre optique ultra-rapide évolue vite en Europe. Récemment, la société STL s’est associée à Mynet pour équiper un centre de données au cœur des montagnes italiennes. Ce projet novateur ouvre de nouvelles perspectives pour les infrastructures numériques dans des zones reculées et difficiles d’accès.

Déploiement rapide de la connectivité fibre optique en montagne

Installer de la fibre optique ultra-rapide dans le Trentin était un vrai défi logistique. En moins de deux mois, Mynet a réussi à activer un réseau fiable, rapide et stable. Malgré un terrain montagneux complexe, la collaboration entre STL et Mynet a permis d’assurer un service efficace sans retards. Ce chantier montre qu’il est possible d’apporter le haut débit même dans les régions les plus isolées.

Les solutions STL au service du centre de données Intacture

STL a fourni sa fibre optique de nouvelle génération, compacte et résistante. Cette technologie garantit la rapidité du déploiement et la longévité de l’infrastructure réseau. Grâce à la robustesse des câbles et à un design pensé pour la performance, les installations ont été plus rapides et plus économiques. Le centre de données Intacture bénéficie désormais d’une dorsale numérique solide, essentielle pour le traitement et la gestion des données en temps réel.

Mynet et STL : partenariat pour une dorsale numérique innovante

Depuis plus de 15 ans, Mynet et STL travaillent ensemble pour fournir les meilleures solutions de connectivité en Italie. Pour ce projet, ils ont uni leurs forces afin de répondre à des exigences strictes en matière de vitesse, durabilité et évolutivité. Ce partenariat a permis de réduire de moitié le temps de déploiement habituel, d’assurer la stabilité du réseau, et d’offrir une connectivité haut de gamme pour l’avenir numérique du pays.

En résumé, la connectivité fibre optique ultra-rapide installée par STL et Mynet transforme la région du Trentin. Ce projet prouve l’efficacité de la collaboration entre experts pour bâtir les réseaux du futur, même dans les endroits les plus exigeants. L’Italie prépare ainsi son avenir numérique, avec des infrastructures performantes au service des données et de l’intelligence artificielle.

