Succès monumental : Cenareo révolutionne l’expérience client avec un écran LED immersif

Le spécialiste français de l’affichage numérique Cenareo marque un grand coup avec l’installation d’un écran LED « Donut » monumental dans la boutique Celio Les Halles, à Paris. Ainsi, cette réussite technologique impose la marque comme l’un des acteurs majeurs de l’affichage XXL et des projets innovants en retail.

Un anneau XXL qui repousse les limites

L’installation de cet écran circulaire géant n’a rien d’anodin : il affiche un diamètre impressionnant de 7,5 mètres, accueillant les visiteurs de la boutique avec une expérience visuelle totalement immersive. Pour parvenir à une continuité parfaite de l’image sur 360 degrés, les équipes de Cenareo ont mené un travail de mapping pixel d’une rare précision. Grâce à un calibrage chirurgical, l’écran diffuse des contenus sans aucune rupture, même sur les zones les plus courbées.

Ce niveau de perfection n’aurait pas vu le jour sans l’intervention de partenaires de renom comme AMF (pour l’assemblage et la gestion hardware, entre autres via la sender Novastar H9), et l’intégrateur Set-Up, qui a coordonné la mise en œuvre technique sur un site complexe. Ensemble, ils ont relevé le triple défi de la créativité, de la technologie et de l’intégration, transformant des schémas théoriques en une scénographie LED opérationnelle et spectaculairement fluide.

Un cœur intelligent et résilient

Pour piloter ce « donut », Cenareo a opté pour une solution sur-mesure : le media player Novastar H9 centralise la gestion de l’écran XXL, tandis que des players virtuels assurent la diffusion sur les autres écrans du magasin. Cette architecture virtualisée apporte deux avantages : simplicité d’exploitation et puissance de calcul optimale, indispensable pour les contenus en haute définition 24h/24.

En parallèle, des scripts avancés de smart monitoring garantissent la stabilité constante de l’affichage, même pour les vidéos web les plus exigeantes. De plus, qu’il s’agisse de la gestion thermique, de la distribution électrique ou des tests de résilience, rien n’a été laissé au hasard. Par conséquent, les équipes de Cenareo ont collaboré en temps réel avec les experts internationaux de Novastar pour sécuriser chaque point critique.

Vers une nouvelle ère du retail media

Ce projet illustre parfaitement la volonté de Cenareo d’offrir aux marques des formats hors norme et des outils créatifs inédits pour réinventer l’expérience client en boutique. Comme le souligne David Keribin, CEO de Cenareo : « Là où la technologie standard s’arrête, notre expertise prend le relais pour offrir une liberté créative totale. » Cette nouvelle installation XXL s’intègre dans une stratégie globale de diffusion de contenus unifiés, et ouvre la voie à de nouveaux usages pour le retail media.

Que pensez-vous de cette transformation des points de vente par la technologie ? N’hésitez pas à partager vos avis sur cette installation spectaculaire dans les commentaires ou sur nos réseaux !