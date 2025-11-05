Actualités

Le TPU médical d’ICP DAS-BMP offre des avancées majeures pour la sécurité

ICP DAS-BMP présente ses nouveaux TPU médicaux innovants à COMPAMED 2025.

ICP DAS-BMP innove avec de nouveaux TPU médicaux qui font parler d’eux à COMPAMED 2025. Basée à Taïwan, l’entreprise présente des solutions qui promettent plus de sécurité et de performances dans le monde des dispositifs médicaux. Découvrons comment ces innovations s’adaptent aux besoins du secteur.

Nouvelles innovations en TPU médical présentées à COMPAMED 2025

Lors du salon COMPAMED 2025, ICP DAS-BMP dévoile deux innovations majeures. D’abord, la gamme TPU à faible migration, baptisée Arothane™ ARP-B20. Ce matériau, conforme à la norme ISO 10993, assure la sécurité des patients pour des implants allant jusqu’à 90 jours. De plus, il permet aux cathéters de garder une surface lisse et, grâce à ses 15 couleurs, il ouvre la porte à des designs personnalisés.

Des matériaux à faible migration et faible friction pour plus de sécurité

La seconde innovation phare est la gamme TPU à faible friction. Sa surface, naturellement lisse, évite tout besoin de revêtement supplémentaire. Ce TPU ne contient pas de PFAS ni de plastifiants. Cela permet une grande stabilité et une mobilité réduite des additifs. De plus, sa texture unique convient parfaitement aux applications nécessitant une insertion douce, tels que les sondes à fil-guide. Ainsi, la sécurité des patients reste garantie, que ce soit au stockage ou lors de l’utilisation.

Un éventail de solutions TPU sur mesure pour dispositifs médicaux

Au-delà de ces deux innovations, ICP DAS-BMP expose toute une gamme de TPU médicaux. Chaque solution répond à des besoins précis :

  • Gamme ARP, ALP, ALC pour dispositifs en contact corporel
  • ARP-B20 et ALC-B40 compatibilité implants 90 jours
  • Gamme ARP-W et ARP-WG avec tungstène pour visibilité accrue
  • Gamme Engineering Arothane™ EARP utile en orthodontie ou connecteurs

Toutes ces options offrent stabilité, personnalisation et performance : trois qualités essentielles pour les professionnels de santé.

En conclusion, grâce à ses inventions en TPU médical, ICP DAS-BMP confirme sa volonté de proposer des matériaux plus sûrs et plus fiables. Ces innovations facilitent la vie des fabricants de dispositifs médicaux tout en assurant la sécurité des patients. Le secteur médical peut ainsi bénéficier de solutions sur mesure répondant aux enjeux de demain.

