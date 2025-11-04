5 raisons (ou pas) de jouer à Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds arrive avec l’ambition de prolonger la formule éprouvée de Capcom, tout en la rendant plus accessible. Après le succès colossal de Monster Hunter World, cet épisode veut séduire à la fois les fans de longue date et les nouveaux venus. Plus accessible, plus vivant, mais aussi plus scénarisé, il propose une chasse toujours aussi technique dans des environnements dynamiques. Capcom ne cherche pas à bouleverser sa licence. L’objectif est clair : affiner ce qui fonctionne déjà, ouvrir davantage l’univers sans sacrifier la profondeur. Reste une question, savoir si Monster Hunter Wilds réussit son pari d’équilibre entre ouverture et exigence ? Voici cinq raisons (ou pas) d’y plonger sans réserve… ou avec prudence.

Raison 1 (pour) : Monster Hunter Wilds offre des environnements vivants qui influencent le gameplay

Les terrains de chasse ne se contentent plus d’être de simples décors. Chaque région possède une identité propre, influencée par le climat, la faune et les interactions dynamiques entre espèces. Une tempête peut transformer une plaine en piège mortel. Une oasis peut devenir le théâtre d’une embuscade entre prédateurs. Le cycle jour-nuit et les changements de météo ajoutent une couche stratégique qui pousse à observer avant d’agir.

Ces variations ne sont pas purement esthétiques. Elles modifient le comportement des monstres, les routes empruntées, et même la disponibilité des ressources. Cette complexité environnementale pousse à adapter sa stratégie en temps réel. Le joueur attentif peut profiter d’un terrain glissant pour déséquilibrer une bête ou utiliser une rafale de vent pour masquer son approche. L’immersion s’en trouve renforcée, et chaque expédition devient unique.

La beauté visuelle de ces lieux n’est pas mise de côté. Entre plaines sablonneuses balayées par le vent et cavernes sombres habitées par des créatures hostiles, chaque zone propose un spectacle naturel soigné. Il ne s’agit plus simplement de pister, mais aussi de survivre dans un monde en mouvement constant.

Raison 2 (pour) : une accessibilité revue sans sacrifier la profondeur

Monster Hunter Wilds rend la prise en main plus fluide. Les tutoriels sont plus clairs, l’interface plus lisible, les systèmes moins opaques. Cela ne veut pas dire que la série s’est simplifiée. Les mécaniques restent nombreuses, complexes, mais leur découverte se fait de manière progressive. Cela permet à plus de joueurs de s’accrocher sans se noyer dès la première mission.

La monture Seikret illustre parfaitement cette volonté. Elle permet de se déplacer rapidement, de consommer des objets en mouvement, et même d’accéder à des zones automatiquement. Même les menus d’artisanat ont été repensés. Les talents sont expliqués clairement, les effets des équipements plus visibles. Cela encourage les joueurs à expérimenter davantage avec les builds sans devoir consulter un wiki à chaque étape. Ce gain de lisibilité, combiné à une base toujours aussi riche, rend l’expérience plus agréable sans la trahir.

Raison 3 (pour) : Monster Hunter Wilds nous gâte avec un bestiaire inédit, plus vivant et plus imprévisible

Monster Hunter Wilds ne se contente pas de recycler son ancien bestiaire. De nombreuses créatures inédites rejoignent l’arène, avec des comportements dynamiques et crédibles. Chaque monstre affiche des réactions évolutives. Blessé, un prédateur peut devenir plus agressif. Poursuivi par une autre bête, il peut fuir vers un autre biome.

Des créatures comme le Doshaguma ou le Chatacabra introduisent des mécaniques uniques. Le premier est territorial et dangereux quand il se retrouve acculé. Le second manipule son environnement pour le rendre glissant, changeant les règles du combat. Ces ajouts ne sont pas anecdotiques. Ils bousculent les habitudes, même des joueurs aguerris, en impose de s’adapter en optant pour de nouvelles stratégies.

Les interactions entre monstres créent aussi des moments imprévisibles. Il est fréquent qu’un duel en cours soit interrompu par l’apparition d’un rival. Certaines bêtes s’ignorent, d’autres s’attaquent. Cela rend les zones plus crédibles, plus vivantes. Le sentiment de traquer dans un monde autonome devient enfin palpable. Ce dynamisme donne une vraie tension à chaque traque.

Raison 4 (contre) : peu de vraies révolutions dans le gameplay central

Malgré les ajustements et raffinements, la structure de fond reste très proche des épisodes précédents. La boucle principale ne change pas : pister, chasser, looter, améliorer. Pour les vétérans, ce manque de prise de risque peut décevoir. Aucune refonte majeure des combats, pas de nouvelles classes d’armes, et des animations qui restent proches de Monster Hunter World.

Le jeu se repose sur ses bases solides, mais parfois trop. Certains aspects auraient mérité une refonte plus ambitieuse. Par exemple, la gestion du groupe reste figée. Le multijoueur n’évolue que peu, et certains automatismes datent. Ceux qui attendaient une réinvention de la formule devront revoir leurs attentes.

Cette stabilité a du bon pour ne pas perdre les habitués. Mais elle peut aussi générer une forme de lassitude. Surtout après plusieurs centaines d’heures sur les précédents opus. Monster Hunter Wilds est un épisode solide, mais pas celui qui bouscule les fondations.

Raison 5 (contre) : une difficulté en retrait à haut niveau

L’accessibilité accrue a un revers. Les joueurs les plus expérimentés pourront trouver l’expérience trop souple à mesure qu’ils progressent. Une fois les premières heures passées, les enchaînements deviennent plus simples à optimiser. Le danger diminue, et certains combats manquent de mordant.

Cette courbe de difficulté plus douce vise à accueillir de nouveaux joueurs, ce qui est louable. Mais cela se fait au détriment de l’exigence sur la durée. Les monstres mettent du temps à représenter un vrai challenge, et la sensation de montée en puissance perd un peu de sa force. Certains affrontements s’enchaînent sans surprise, sans forcer à revoir sa stratégie.

Les vétérans regretteront également que certaines mécaniques avancées soient moins valorisées. Les moments épiques ne manquent pas, mais ils demandent moins de préparation qu’auparavant.

