FIX 2025 : trois innovations coréennes récompensées pour leur impact concret – HL Robotics, RGBLab & Hanwha

L’édition 2025 du Future Innovation Tech Expo a confirmé que Daegu s’impose désormais comme le cœur battant de la technologie coréenne. Sous le thème « The Future Already Begun, All on AI », FIX 2025 a réuni plus de 115 000 visiteurs venus découvrir comment l’intelligence artificielle transforme déjà nos villes, nos mobilités et nos modes de vie.

Au cœur de cet événement, Le Café du Geek a eu l’honneur de remettre ses Media Awards, une distinction décernée aux entreprises qui traduisent l’innovation en solutions concrètes. Cette année, notre rédaction (Léo Thevenet) a choisi de saluer trois acteurs qui incarnent cette vision pragmatique du progrès. HL Robotics, avec son robot autonome PARKIE, s’attaque au casse-tête du stationnement urbain. RGBLab fait décoller l’intelligence artificielle avec ses drones et eVTOL capables de sauver des vies. Quant à Hanwha Corporation, elle repense la recharge des véhicules électriques en alliant sécurité et gain d’espace avec son système plafonnier EV Air Station.

Trois innovations différentes, mais une même ambition : rendre la technologie plus utile, plus sûre et plus humaine. FIX 2025 aura ainsi prouvé qu’en Corée, l’innovation n’est plus une promesse d’avenir, mais une réalité qui se vit au quotidien.

HL Robotics : le robot qui réinvente le stationnement

Dans une Corée urbaine où chaque mètre carré compte, HL Robotics s’attaque à un problème très concret : le manque d’espace dans les parkings et les risques liés aux manœuvres humaines. Sa solution, PARKIE, est un robot autonome capable de garer un véhicule sans conducteur, avec une précision impressionnante.

Le principe est simple. Le conducteur dépose sa voiture dans une zone dédiée, puis le robot prend le relais. Ultra-plat et entièrement électrique, PARKIE se glisse sous le véhicule, le soulève et le déplace jusqu’à l’emplacement optimal. Ce système permet d’économiser jusqu’à 30 % d’espace tout en réduisant les risques d’accidents dans les parkings étroits.

Mais l’innovation va au-delà de la technique. HL Robotics s’attaque à un vrai enjeu sociétal : fluidifier le stationnement dans les zones résidentielles et professionnelles saturées. Déjà déployé en Corée, PARKIE pourrait bientôt s’inviter dans les aéroports et centres commerciaux du monde entier.

Récompensée lors de FIX 2025, cette technologie incarne la philosophie même de l’événement : des idées simples, pensées pour résoudre des problèmes réels, portées par une maîtrise technologique qui place la Corée au premier plan de la mobilité intelligente.

RGBLab : l’intelligence artificielle prend son envol

À FIX 2025, RGBLab a captivé les visiteurs avec une démonstration impressionnante : des drones et eVTOL capables d’agir de façon autonome dans les situations les plus critiques. Derrière ces engins se cache arion, une plateforme d’intelligence artificielle embarquée qui transforme les aéronefs en véritables acteurs de terrain.

Pensée pour la surveillance, la logistique ou encore la réponse aux catastrophes, cette technologie permet aux appareils de voler au-delà de la ligne de vue et de prendre des décisions sans intervention humaine. Le eVTOL Orbix, par exemple, peut survoler une zone pendant plus d’une heure, détecter des foyers d’incendie ou livrer du matériel médical d’urgence. Le modèle AAV 45 kg, quant à lui, transporte des charges lourdes à basse altitude, une prouesse qui ouvre la voie à une nouvelle ère pour la mobilité aérienne.

RGBLab ne se contente pas d’expérimenter : la société collabore déjà avec la Ville de Daegu et l’Institut coréen des télécommunications pour un projet national de drones en essaim destinés à la lutte contre les feux de forêt. Une approche visionnaire, soutenue par un financement public majeur, qui illustre la force du modèle coréen : allier innovation, efficacité et intérêt collectif.

Récompensée par Le Café du Geek, RGBLab prouve que l’intelligence artificielle n’est plus confinée aux laboratoires. Elle vole désormais au service de la sécurité et de la vie humaine.

Hanwha Corporation : la recharge électrique s’élève au plafond

Chez Hanwha Corporation, l’innovation se joue dans les détails du quotidien. Avec son système EV Air Station, la marque repense totalement la recharge des véhicules électriques. Ici, plus de bornes encombrantes au sol : le câble descend du plafond, se connecte automatiquement, puis disparaît une fois la charge terminée.

Cette approche simple et élégante répond à deux enjeux majeurs : le manque d’espace dans les parkings et la sécurité. Grâce à son algorithme de répartition intelligente de l’énergie, une seule borne peut recharger jusqu’à trois voitures simultanément, avec une consommation réduite. Des capteurs de gaz, des caméras thermiques et une communication directe entre la batterie et la borne assurent la détection précoce de toute anomalie. Objectif : atteindre le zéro incendiedans les parkings résidentiels et publics.

Présenté à Daegu comme un aperçu du futur des infrastructures urbaines, le EV Air Station incarne la vision de Hanwha : un habitat plus sûr, plus efficace et plus durable. En associant la construction intelligente à la mobilité propre, la société propose une solution complète qui s’intègre naturellement à la ville de demain.

À Daegu, FIX 2025 a rappelé que l’innovation coréenne ne se rêve plus : elle se vit, ici et maintenant.