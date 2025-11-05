PL-Universe Robotics signe un accord prometteur avec JD.com
PL-Universe Robotics change la donne dans le monde de la robotique industrielle. Récemment, son tout dernier événement à Pékin, organisé en partenariat avec JD.com, a attiré l’attention de nombreux experts. En outre, cette collaboration promet d’apporter des solutions intelligentes à divers secteurs et de soutenir une expansion internationale ambitieuse. Enfin, découvrons les nouveautés.
Présentation du ProWhite Robot 2.0 : précision et adaptabilité
Le ProWhite Robot 2.0 incarne l’innovation technique de PL-Universe Robotics. Ce robot incarné sur roues offre une ultra-haute précision lors de la fabrication. Il se démarque aussi grâce à sa forte adaptabilité et à la valeur ajoutée de ses processus.
- Il assure des opérations fiables dans de nombreux secteurs.
- Ses effecteurs permettent le verrouillage, la distribution, la lubrification et le soudage.
- La vision en temps réel garantit le positionnement précis des pièces.
Ces qualités répondent aux exigences grandissantes de l’industrie moderne.
Partenariat exclusif entre PL-Universe Robotics et JD.com
Dans le cadre d’un partenariat mondial, PL-Universe Robotics s’associe à JD.com pour vendre et diffuser ses produits. Ensemble, ils visent une expansion à l’étranger et la création de nouveaux systèmes de service. Les deux entreprises veulent aussi industrialiser les robots d’intelligence artificielle incarnée dans plusieurs scénarios.
- Développement de la vente internationale directe
- Lancement d’initiatives technologiques comme Craftsmanship Universe
- Renforcement de la présence dans l’électronique, l’automobile et les semi-conducteurs
Cette collaboration s’annonce fructueuse pour l’innovation mondiale.
Lancement de la main dextre innovante PL-WitHand
La nouveauté phare reste la main dextre PL-WitHand. Il s’agit de la première main robotique industrielle à entraînement hybride au monde. Son design offre :
- Une extrême souplesse grâce à la transmission à liaison tendineuse,
- Une précision de contrôle inégalée,
- L’algorithme intelligent ProxiGrasp pour une préhension proche de la main humaine,
- Jusqu’à 20 degrés de liberté pour plus de dextérité.
Elle ouvre de nouveaux usages pour les robots dans des tâches de précision rarement atteintes par les machines actuelles.
En résumé, PL-Universe Robotics dévoile une nouvelle génération de robots industriels alliant précision, adaptabilité et intelligence avancée. Grâce à son alliance avec JD.com, la société vise à révolutionner la fabrication dans le monde, tout en repoussant les limites de la robotique moderne. Pour les industries, l’avenir s’annonce déjà plus intelligent.
Lisez notre dernier article tech : Test – HYKE: Northern Light(s) : Une épopée en pixel art entre magie et mélancolie