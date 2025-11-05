PL-Universe Robotics signe un accord prometteur avec JD.com

PL-Universe Robotics change la donne dans le monde de la robotique industrielle. Récemment, son tout dernier événement à Pékin, organisé en partenariat avec JD.com, a attiré l’attention de nombreux experts. En outre, cette collaboration promet d’apporter des solutions intelligentes à divers secteurs et de soutenir une expansion internationale ambitieuse. Enfin, découvrons les nouveautés.

Présentation du ProWhite Robot 2.0 : précision et adaptabilité

Le ProWhite Robot 2.0 incarne l’innovation technique de PL-Universe Robotics. Ce robot incarné sur roues offre une ultra-haute précision lors de la fabrication. Il se démarque aussi grâce à sa forte adaptabilité et à la valeur ajoutée de ses processus.

Il assure des opérations fiables dans de nombreux secteurs.

Ses effecteurs permettent le verrouillage, la distribution, la lubrification et le soudage.

La vision en temps réel garantit le positionnement précis des pièces.

Ces qualités répondent aux exigences grandissantes de l’industrie moderne.

Partenariat exclusif entre PL-Universe Robotics et JD.com

Dans le cadre d’un partenariat mondial, PL-Universe Robotics s’associe à JD.com pour vendre et diffuser ses produits. Ensemble, ils visent une expansion à l’étranger et la création de nouveaux systèmes de service. Les deux entreprises veulent aussi industrialiser les robots d’intelligence artificielle incarnée dans plusieurs scénarios.

Développement de la vente internationale directe Lancement d’initiatives technologiques comme Craftsmanship Universe Renforcement de la présence dans l’électronique, l’automobile et les semi-conducteurs

Cette collaboration s’annonce fructueuse pour l’innovation mondiale.

Lancement de la main dextre innovante PL-WitHand

La nouveauté phare reste la main dextre PL-WitHand. Il s’agit de la première main robotique industrielle à entraînement hybride au monde. Son design offre :

Une extrême souplesse grâce à la transmission à liaison tendineuse,

Une précision de contrôle inégalée ,

, L’algorithme intelligent ProxiGrasp pour une préhension proche de la main humaine,

Jusqu’à 20 degrés de liberté pour plus de dextérité.

Elle ouvre de nouveaux usages pour les robots dans des tâches de précision rarement atteintes par les machines actuelles.

En résumé, PL-Universe Robotics dévoile une nouvelle génération de robots industriels alliant précision, adaptabilité et intelligence avancée. Grâce à son alliance avec JD.com, la société vise à révolutionner la fabrication dans le monde, tout en repoussant les limites de la robotique moderne. Pour les industries, l’avenir s’annonce déjà plus intelligent.

