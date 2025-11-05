WhatsApp : l’application sur Windows 11 connaîtra quelques changements majeurs

Cet été, Meta a prévenu ses utilisateurs qu’elle allait complètement modifier le fonctionnement de WhatsApp sur Windows 11. Plus précisément, l’application native va disparaître et cèdera sa place au client WhatsApp Web contenu dans une fenêtre Chromium. Si vous faites partie des utilisateurs de WhatsApp sur Windows 11, voici ce que ça change pour vous.

La prochaine version de WhatsApp sur Windows 11 sera déployée le 5 novembre

Apparemment, ce gros changement concernant l’application sur Windows 11 entrera en vigueur le mercredi 5 novembre 2025. En effet, la dernière mise à jour de WhatsApp sur Windows 11 comprend un message pour les utilisateurs. Il les informe que la prochaine version de l’application sera déployée le 5 novembre. De plus, Meta prévient les utilisateurs qu’ils seront déconnectés de leur session. Par conséquent, ils devront avoir leur smartphone à portée de main pour se reconnecter.

En outre, Meta a également informé que toutes les conversations datant de moins d’un an seront conservées. D’ailleurs, l’entreprise explique que ce changement va permettre la compatibilité avec plusieurs fonctionnalités accessibles auparavant uniquement sur smartphone. C’est notamment le cas des Canaux et certaines options de statut et de Communautés.

L’application risque de consommer beaucoup plus de RAM qu’auparavant

Même si le changement semble minime au premier abord, les utilisateurs pourraient vite déchanter. Déjà, alors que l’application native est relativement légère, ce n’est pas le cas du client reposant sur Chromium, qui consomme généralement beaucoup de mémoire RAM. La nouvelle application WhatsApp pourrait ainsi devenir énergivore. D’après les premiers tests, la nouvelle version de WhatsApp sur Windows 11 consommerait 30% de mémoire RAM de plus qu’auparavant.

Mais, au fait, saviez-vous que 50 millions d’utilisateurs n’auront bientôt plus accès à ChatGPT sur WhatsApp ?