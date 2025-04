WhatsApp veut limiter le partage de vos messages, photos et vidéos

Le site WABetaInfo, qui partage les actualités et mises à jour en temps réel sur WhatsApp, a repéré une nouvelle option dans la version bêta Android de l’application. Il s’agit d’une option dénommée « confidentialité avancée des conversations » qui limiterait la propagation de vos messages et médias. De plus, elle empêcherait les destinataires de sauvegarder automatiquement vos photos ou vidéos dans leur galerie.

D’après WABetaInfo, cette option avancée de confidentialité se trouve dans les paramètres de discussions individuelles et de groupe. Si un utilisateur active cette option dans les paramètres, les médias qu’il envoie à ces interlocuteurs ne se retrouveront plus automatiquement dans leur galerie. Les destinataires ne pourront pas en faire des captures ou encore des transferts vers le cloud. Plus encore, WhatsApp a réglé une faille souvent utilisée pour extraire des données. Cela consiste à exporter les discussions protégées en fichier texte. Mais cela n’est plus possible avec cette option.

Pour le moment, cette fonctionnalité est réservée aux messages éphémères. Néanmoins, elle s’étendra bientôt à tous les tchats. De plus, elle coexistera avec le transfert classique. Notons que le site ne précise pas si les utilisateurs peuvent toujours enregistrer les images et vidéos d’une discussion manuellement. Par ailleurs, lorsque ce paramètre de confidentialité est activé dans une discussion de groupe, tous les participants sont informés de son activation. En outre, il semble que cette option désactive Meta AI. En d’autres termes, les utilisateurs ne pourront pas l’utiliser pour répondre à des questions ou générer des images.

Ce nouvel outil de WhatsApp ne supprime pas pour autant tous les risques

Cependant, WABetaInfo souligne qu’il sera toujours possible de transférer des messages individuels ou d’en faire une capture d’écran si le paramètre est activé. Cet outil empêche simplement les utilisateurs d’exporter l’intégralité de l’historique de discussions hors de WhatsApp. Néanmoins, l’utilisateur peut verrouiller davantage ses conversations grâce aux messages éphémères, qui s’effacent automatiquement après un délai défini.

Pour le moment, ce nouveau paramètre de confidentialité n’est disponible qu’en version bêta. Il est également apparu dans une version bêta récente de WhatsApp sur iOS. Mais rien n’indique quand WhatsApp déploiera cette fonctionnalité à plus grande échelle.