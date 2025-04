Le Café Du Geek recrute de nouveaux rédacteurs et testeurs !

Le Café du Geek est un média high-tech depuis 2012 lié à une vision de partage. Animé et géré par des passionnés high-tech, nous avons la conviction que notre expérience personnelle saura satisfaire un très large public. Salarié, étudiant ou encore, à la retraite, tous nos rédacteurs sont bénévoles et partagent leurs avis avec un immense plaisir. Afin de faire de Le Café Du Geek une référence de l’information High-Tech en France.

Nous cherchons a toujours nous améliorer, avec des tests plus complets et plus actuels, des actualités pertinentes, des infos utiles et surtout du contenu agréable. Nous somme par exemple reconnus comme Presse en Ligne par le ministère. Et avons repris Droidsoft.fr.

Ainsi, afin de pouvoir proposer le meilleur contenu régulièrement, nous recrutons une équipe spécialisée. Une équipe passionnée et dynamique afin de pouvoir suivre l’actualité et être réactif.

Nous proposons donc des postes de rédacteur bénévole. Vous aurez la possibilité de découvrir l’actualité en avant-première, de tester de nouveaux produits et de vous rendre à des événements presse afin de discuter des prochaines innovations.

Quelques informations importantes

Tout d’abord, sachez que les postes ne sont pas rémunérés. Nous sommes conscients que le poste de rédacteur est une activité qui demande un travail rigoureux et important.

Nous souhaitons vous proposer la meilleure expérience possible pour la découverte ou la continuité d’une expérience rédactionnelle. Vous rejoindrez une équipe soudée et compétente avec une ambiance chaleureuse et passionnée.

Nous fournissons tout ce dont vous avez besoin pour participer et réaliser des tests. Nous suggérons régulièrement des produits pour tests mais vous pouvez aussi nous faire des demandes spécifiques. Les produits sont généralement en prêt, mais très régulièrement vous pourrez les garder. Nous vous aiderons également à travers une formation professionnelle pour développer vos compétences.

Les postes de rédacteur

Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience dans le milieu pour nous rejoindre, mais un niveau correct rédactionnel vous sera demandé. Voici les postes que nous offrons :

Testeur de Mobilité

Testeur Domotique

Testeur Photo

Chroniqueur Pop Culture

Passionné de startup

Rédacteur généraliste

Les postes ne sont pas fixes et chaque personne est libre de sa rédaction

Votre profil

Avoir 16 ans ou plus

Être joignable facilement

Capable de s’intégrer dans une équipe

Un très bon niveau rédactionnel

Une certaine qualité dans la prise de photo et de retouche

Assez de motivation et de temps libre pour écrire un minimum de 1 article par semaine

Postuler

Vous pouvez postuler en utilisant ce formulaire Google Form.

Nous vous recontacterons rapidement après.