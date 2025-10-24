Actualités

WhatsApp : 50 millions d’utilisateurs n’auront plus accès à ChatGPT

il y a 21 minutes
Le mardi 21 octobre 2025, OpenAI a déclaré que ChatGPT quittera WhatsApp à compter du 15 janvier 2026. Ce retrait résulterait d’une décision de Meta qui change les conditions d’utilisation de WhatsApp. En tout cas, ce retrait pourrait affecter plus de 50 millions de personnes dans le monde.

ChatGPT ne sera bientôt plus accessible via WhatsApp ?

Pour rappel, Meta est le propriétaire de WhatsApp et cette décision impacte profondément OpenAI. En effet, le créateur de ChatGPT a récemment présenté son dernier-né : le navigateur ChatGPT Atlas. OpenAI a ainsi déclaré dans un communiqué que l’entreprise a adoré voir plus de 50 millions d’entre vous discuter, créer et apprendre avec ChatGPT sur WhatsApp. Cependant, la firme a ajouté qu’elle ne pourrait plus maintenir son service sur la messagerie « suite à un changement de politique et de conditions d’utilisation de WhatsApp ».

Pour rappel, Meta a récemment mis à jour ses règles pour interdire l’usage de son API Business par des assistants IA généralistes. Cette mesure vise directement des services comme ChatGPT ou encore Perplexity, qui utilisaient WhatsApp comme interface conversationnelle alternative. Autrement dit, seuls les usages « d’assistance client » ou de « support commercial » via l’IA restent possibles.

Meta veut privilégier son chatbot IA sur ses plateformes de réseautage

Face à cette situation, OpenAI invite les utilisateurs concernés à lier leur compte ChatGPT à leur numéro WhatsApp avant la date butoir. Et ce, afin de préserver leur historique de conversation. D’après l’entreprise, « une fois votre compte lié, votre numéro de téléphone sera associé à ChatGPT et vos discussions précédentes apparaîtront dans votre historique ».

En effet, plus aucun transfert automatique de messages ne pourra se faire après le 15 janvier 2026. La plateforme de messagerie ne prend effectivement pas en charge l’export des conversations. Par ailleurs, OpenAI redirige les utilisateurs vers ses autres plateformes pour continuer à utiliser ChatGPT. Les autres plateformes en question sont sur iPhone, iPad, Android ou sur le web. Le créateur de ChatGPT promet également de simplifier la migration des données des utilisateurs.

Par ailleurs, il faut savoir que Meta mise de plus en plus sur ses propres modèles d’IA, intégrés dans WhatsApp, Messenger et Instagram. Son chatbot Meta AI est actuellement en phase de test et est directement accessible dans les conversations. Il est donc possible que ce retrait de ChatGPT soit une manière pour Meta de garder la mainmise sur ses canaux de communication. Mais aussi, de limiter l’intrusion des outils IA d’autres entreprises.

En tout cas, si c’est maintenant que vous souhaitez essayer ChatGPT sur WhatsApp, découvrez les étapes à suivre dans ce tutoriel.

