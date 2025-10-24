Test – Biwin PR2000 : Du stockage au fond de votre poche

Le Biwin Amber PR2000 est un SSD portable pensé pour conjuguer vitesse et robustesse. Avec des débits annoncés jusqu’à 2000 Mo/s en lecture et une interface USB 3.2 Gen2x2, il vise les utilisateurs exigeants, qu’il s’agisse de création de contenu ou de travail en mobilité. Certifié IP67, résistant aux chutes et disponible jusqu’à 8 To, il se positionne comme une solution de stockage fiable et polyvalente. Sur le papier, c’est un SSD à emmener de partout avec vous. Qu’en est-il dans la réalité ?

Unboxing et design

Tout le nécessaire est présent dans la boîte pour une utilisation plug and play. Le SSD, bien entendu, ainsi qu’un mousqueton (permettant de l’accrocher n’importe où) et le câble de connexion. Ce dernier d’ailleurs dispose d’une double connectivité, USB classique ou USB-C pour être compatible avec un maximum de périphériques.

Grâce à ses dimensions réduites, ce Biwin PR2000 viendra se loger dans vos poches ou dans vos sacs sans problème. Avec des mensurations de 90.80 × 58.75 × 11.85 mm, pour un poids de 60 grammes, on se rapproche pas mal de la taille d’une carte bleue. Du côté des couleurs, quatre sont disponibles : Noir, Vert, Gris, ou encore Orange. Les principaux matériaux utilisés sont le TPU ainsi que le silicone.

Performances

Parlons maintenant chiffre, car c’est bien entendu cela le plus intéressant. Tout d’abord, sachez que ce SSD portable Biwin PR2000 est disponible 5 déclinaisons de stockages : 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To ou encore 8 To. Ici, c’est le modèle 4 To que nous avons à disposition. Tous affichent sur le papier des vitesses d’écritures allant jusqu’à 1800 Mo/s. La vitesse de lecture pourra quant à elle atteindre jusqu’à 2000 Mo/s. Cependant, la version 4 To est limitée, pour une raison inconnue, à 1900 Mo/s.

J’ai pu vérifier ces promesses via un test CrystalDiskMark, permettant de vérifier les débits dans différents scénarios. Les valeurs maximales atteintes sont assez proches de ce qui est attendu pour la partie lecture. Les vitesses atteignent 1933 Mo/s au maximum. Au niveau de l’écriture cependant, on remarque une vitesse légèrement réduite avec 1660 Mo/s. Ceci est au lieu des 1900 Mo/s attendus.

Conclusion

Ce Biwin PR2000, malgré des débits un peu en deçà des attente, offre de bonnes prestations. Que ce soit le côté transportable ultra facilement ou des débits plutôt confortables, il sera un excellent allié pour les créateurs. Il est également idéal pour simplement transporter vos photos/documents les plus précieux. Au niveau des tarifs, ils commencent à 52€ pour la version 512 Go. Ils vont jusqu’à 236€ sur Amazon pour la version 4 To, que nous avons ici entre les mains.

