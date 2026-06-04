Test – Vantrue Nexus 5S : Gardez un œil dehors et dans votre voiture

Les dashcam sont de plus en plus présente dans l’hexagone. Que ce soit pour avoir une preuve en cas d’accident, pour dissuader du vol ou autre, de plus en plus de personnes se procure un système de caméra pour voiture. Vantrue nous propose ici un dashcam complète quatre canaux, la Nexus 5S. Une couverture vidéo complète, une résolution élevée, une connectivité efficace. Sur le papier, cette dashcam dernière génération fait rêver. Est-ce que la pratique viens rejoindre la théorie ? C’est ce à quoi nous allons tenter de répondre tout au long de cet article.

Unboxing

Le packaging standard de cette dashcam Vantrue N5S inclus la caméra avant ainsi que la caméra arrière. Ces deux caméras disposent de deux capteurs vidéos, permettant de filmer l’intérieur et l’extérieur. L’alimentation est déléguée de manière classique avec une prise allume-cigare. Cette dernière dispose d’une prise USB sur le dessus, plutôt pratique. Des supports autocollants antistatiques sont aussi de la partie, permettant de ne pas fixer les collants 3M directement sur le pare-brise. Cela facilite le démontage. Important à noter, la carte mémoire est en option. Tout comme le kit de branchement sur fusible permettant une sécurité 24/24 (optionnel).

Design

La finition de cette Nexus 5S est excellente, malgré l’utilisation massive de plastique. Quatre boutons sont présents sur la tranche inférieure, chacun proposant deux actions possibles (clic simple / clic long). Sur la tranche gauche un gros bouton est présent, permettant l’allumage/extinction de la dashcam. Derrière le bouton, qu’il est possible d’ouvrir, se cache l’emplacement pour la carte mémoire. La Nexus 5S est compatible avec des cartes pouvant aller jusqu’à 1 To.

La caméra avant dispose d’un objectif fixe pour l’avant tandis que le second objectif est mobile, permettant de filmer le conducteur ainsi que le passager. Les deux objectifs de la caméra arrière sont quant à eux mobile et l’idée est pareil. Un premier objectif pour filmer la route et le second pour filmer l’intérieur de la voiture, notamment les passagers arrière. Pratique en cas d’accident ou encore pour surveiller vos enfants.

Installation et performances

L’installation est classique pour une dashcam. La clé, c’est la patience, il faut prendre le temps de faire passer bien proprement tous les câbles. La caméra avant et arrière s’installer facilement grâce aux autocollants 3M et aux supports antistatiques. Dans mon cas, l’installation dans ma Volkswagen Passat est relativement simple, le câble d’alimentation et le câble de la caméra arrière se cache aisément dans les montants de portières. Quand tout est bien caché, il ne vous reste plus qu’à installer la carte micro SD et à filmer ! Comme mentionné plus tôt, par défaut, c’est la prise allume-cigare qui alimentera la dashcam, en général quand le contact est allumé. Si vous souhaitez avoir une surveillance 24/24, il faudra se procurer un kit fait pour. Son installation est un peu plus complexe et nécessite un minimum de connaissance en électricité, l’alimentation étant effectuée directement depuis votre boîte à fusible.

Vous l’aurez compris, avec ses quatre canaux, nous auront le droit donc à quatre sorties vidéos. Devant, derrière, conducteur/passager et passager arrière. La caméra avant pourra filmer en 2.7 K30 FPS tandis que l’arrière se contentera d’une résolution de 2 K, toujours à 30 FPS. Les objectifs intérieurs filmeront en 1080p 30 FPS. À savoir qu’il est possible de réduire les résolutions si vous souhaitez que les fichiers vidéos aient une taille réduite. Les caméras intérieures dispose également d’une vision nocturne, pour ne jamais rien louper ! Pour ce qui est des angles de visions, ils ne sont pas en reste non plus ! La caméra avant propose 158°, 165° pour l’arrière tandis que les caméras intérieures proposent pas moins de 160° de FOV. Entre la résolution élevée, et le grand angle, vous êtes sûr de capter tout ce qui est nécessaire !

Conclusion

Après plusieurs semaines d’utilisation, je dois dire que je suis plutôt bluffé par cette Vantrue Nexus 5S. Avec son installation simple, son utilisation qui l’est tout autant, elle saura séduire facilement toute personne à la recherche d’une dashcam performante. J’utilise personnellement la sécurité 24/24 avec le kit optionnel, que je ne peux que vous recommander si vous avez peur de garer votre voiture dans les parkings publics. À noter également que les vidéos peuvent contenir des informations GPS. Ces dernières seront consultables via les métadonnées de la vidéo. Le logiciel maison, disponible sur le site officiel, facilite tout ça !

La qualité vidéo est au top, les plaques d’immatriculations sont bien visibles, de jour comme de nuit. En cas d’accident, que je n’ai pas eu pendant mon test (et heureusement pour moi !), vous aurez de quoi vous protégez au besoin. Les caméras intérieures remplissent aussi leurs offices, avec un grand champs de vision et encore une fois une belle qualité vidéo. Place maintenant au sujet qui fâche, le prix. Cette dashcam est disponible à 399 € sur Amazon, un tarif élevé qui s’explique assez simplement au vu des performances de cette caméra. Pour ma part en tout cas, je ne peux que vous la conseiller !

Produit disponible sur VANTRUE N5S 4-Canaux Dashcam Voiture 2.7K+1080P+1080P+1440P, 360 degrés STARVIS 2 5GHz WiFi GPS Caméra Embarquée, Contrôle Vocale Français 24h. Mode Parking Tampon, Module LTE Optionel, Max 1To

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