Pendant dix jours, j’ai rangé mon Navigo au placard. À la place, j’ai enfourché le TENWAYS CGO Compact, un petit vélo électrique de ville. Mon terrain de jeu, les 7,5 km de pistes cyclables jusqu’au boulot. Toute la promesse de ce vélo tient en un mot, compacte. Assez petit pour l’ascenseur du RER, assez malin pour se faufiler partout. Restait à voir s’il tenait le choc du quotidien. Je vous préviens, j’ai adoré le principe, un peu moins deux ou trois détails.

En bref : faut-il acheter le TENWAYS CGO Compact ? Oui si vous cherchez un petit vélo électrique compact et maniable pour de courts trajets urbains sans prise de tête.

si vous cherchez un petit vélo électrique compact et maniable pour de courts trajets urbains sans prise de tête. Non si vous visez de longs trajets, un vrai confort de selle ou l’efficacité d’un vélo de passionné.

si vous visez de longs trajets, un vrai confort de selle ou l’efficacité d’un vélo de passionné. Après 150 km à Paris, il m’a fait lâcher le Navigo dix jours pour aller au boulot. 💡 Verdict terrain : un excellent vélo pour se remettre en selle en ville, à condition d’accepter quelques défauts de jeunesse.

Vélo prêté par TENWAYS pendant dix jours, dans le cadre d’un test. J’ai roulé environ 150 km à Paris, surtout pour aller au boulot. Le Café Du Geek n’a été ni payé ni relu pour cet article.

Ce que le TENWAYS CGO Compact a dans le ventre

Le TENWAYS CGO Compact est un vélo électrique urbain à petites roues de 20 pouces. Il pèse 22,6 kg et supporte une charge totale de 120 kg. Son moteur se loge dans le moyeu arrière, le Tenways C9, avec 45 Nm de couple. Un capteur de couple gère l’assistance, jusqu’à 25 km/h comme la loi l’impose.

La batterie de 508,9 Wh annonce 100 km d’autonomie. Elle se recharge en cinq heures, ou à 80 % en 3h45. La transmission mise sur une courroie mono-vitesse, sans dérailleur. Le freinage est confié à des disques hydrauliques Tektro.

Le reste vise le quotidien sans effort. On trouve une tige de selle suspendue, des pédales pliantes, un porte-bagages, des garde-boue et un éclairage intégré. Un écran couleur affiche vitesse, niveau d’assistance et autonomie, avec une application en option. Le tarif est de 1 999 €, garanti deux ans, et le vélo a décroché un Red Dot Award.

Au quotidien, le vélo qui donne envie de pédaler

Première surprise en ville, ce petit vélo est un régal de maniabilité. Il tourne au quart de poil et se faufile partout. Autre bonne surprise, il est étonnamment léger pour un électrique. Même en assistance faible, il se laisse pédaler sans forcer. Coupez tout, en revanche, et ça se corse. Sans vitesses pour s’élancer, là où le Vélib en a, se lancer devient un enfer.

Le vélo ne me bride pas pour autant. L’assistance s’arrête à la limite légale, autour de 25 km/h. Mais rien ne me retient au-delà, et avec les jambes ou dans une descente, je pousse plus loin sans résistance du moteur.

Au quotidien parisien, la compacité change tout. Je l’ai monté dans l’ascenseur du RER sans galérer. Chez moi, il se gare dans la cour de l’immeuble. Le guidon se replie, pratique pour prendre moins de place ou décourager un voleur. Et la courroie ne fait aucun bruit, zéro cliquetis de chaîne.

Le vélo est solide et rassurant, avec des pneus larges et stables. Il passe même le chemin léger sans broncher. Côté batterie, je table sur 70 km en vrai, que je me voyais mal avaler en une journée. Je la retire et je la recharge chaque soir, car on ne laisse pas ça dehors. Le porte-bagages et son petit sac sont malins et transportent bien plus qu’on ne croit.

Ce qui coince, et un défaut à corriger vite

Le seul vrai pépin vient du porte-bagages, une option. Ses vis se sont dévissées toutes seules à l’usage. J’en ai perdu trois sur quatre avant de le remarquer, et la dernière ne tient plus. C’était peut-être un mauvais serrage d’origine, mais sur une pièce qui porte des charges, ça ne pardonne pas.

Le moteur, lui, manque de finesse. Un petit coup de pédale et l’assistance pousse parfois trop fort, trop longtemps. Je voulais me repositionner à un feu rouge, et le vélo est parti tout seul. Sur une chaussée chargée, ce genre de réaction peut devenir dangereux.

La selle, elle, divise. Sa suspension amortit le postérieur, mais les bras encaissent alors tous les chocs. Le mouvement de rebond surprend au début. Sur un long trajet ou avec un sac chargé, elle devient vite inconfortable.

Le code d’allumage, lui, m’a laissé perplexe. À chaque sortie, il faut saisir un code pour réveiller l’électronique du vélo. Sauf que ça ne protège de rien. Un voleur n’a qu’à l’enfourcher et pédaler sans l’allumer, juste privé d’assistance. Le code ne bloque pas la roue, il fait seulement perdre du temps au propriétaire. Un vrai antivol qui immobilise la roue serait autrement utile. Quant aux pédales pliantes, je cherche encore à quoi elles servent.

Pour qui, et surtout pour qui pas

Au final, j’ai adoré le principe du TENWAYS CGO Compact. Il est tellement accessible qu’il peut vraiment remettre des gens en selle. Pour le citadin qui fait ses courses, va au boulot ou se balade, il fait le job. Sur mes trajets courts et mes pistes cyclables, il a rendu le vélo évident.

En revanche, ce n’est pas le vélo de tout le monde. Oubliez-le pour un trajet vraiment efficace ou un boulot à plus de vingt minutes. Les amateurs de vélo, eux, resteront sur leur faim. Et son look de petit vélo à roues moyennes ne plaira pas à tous.

Reste la question du prix, 1 999 €. On trouve moins cher et mieux sur le papier, mais rarement aussi compact. Ici, c’est un compact avec peu de défauts, et cette compacité justifie la note. Malgré ses ratés, il m’a donné envie de laisser mon Navigo au placard. Mieux, il m’a carrément donné envie de m’acheter un vélo électrique. Moi qui teste pourtant des voitures comme le BYD ATTO 3 EVO, je ne m’y attendais pas. C’est peut-être ça, son plus beau compliment.

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