BYD m’a embarqué un matin en Provence pour prendre en main son nouveau BYD ATTO 3 EVO. Au programme, de l’autoroute, des villages traversés et les petites routes de l’arrière-pays. Ce SUV électrique familial a droit à bien plus qu’un simple coup de pinceau. Sur le papier, la marque chinoise promet un vrai bond, pas un énième restylage. Restait une question toute bête pour le père de famille que je suis. Est-ce la voiture qui emmène les enfants à l’école sans se ruiner ? J’avais déjà essayé le BYD Sealion 5 DM-i, l’hybride maison. Cette fois, je teste celui-ci, du 100 % électrique. J’ai roulé plus de 300 km pour me faire mon idée.

En bref : faut-il acheter le BYD ATTO 3 EVO ? Oui si vous êtes une famille et cherchez un grand SUV électrique pratique, confortable et bien équipé sans exploser le budget.

si vous êtes une famille et cherchez un grand SUV électrique pratique, confortable et bien équipé sans exploser le budget. Non si vous voulez du plaisir de conduite ou une voiture qui a une âme.

si vous voulez du plaisir de conduite ou une voiture qui a une âme. Après plus de 300 km d’autoroute, de ville et de petites routes, j’ai trouvé une auto confortable et facile, jamais excitante. 💡 Verdict terrain : le SUV familial le plus rationnel du moment, à condition d’assumer son absence totale de caractère.

Voiture prêtée par BYD le temps d’une journée de prise en main, dans le cadre d’un voyage de presse en Provence. J’ai roulé plus de 300 km au volant de la version Design, entre autoroute, ville et petites routes. Le Café Du Geek n’a été ni payé ni relu pour cet article.

Sous le capot, le BYD ATTO 3 EVO change de moteur et de batterie

L’ancien ATTO 3 se contentait d’une traction de 204 ch. Le BYD ATTO 3 EVO abandonne cette base et passe à la dernière e-Platform 3.0. La version Design que j’ai conduite devient une propulsion de 313 ch et 380 Nm. Elle abat le 0 à 100 km/h en 5,5 secondes. La version Excellence ajoute un moteur avant pour une transmission intégrale de 449 ch, créditée de 3,9 secondes par BYD.

Côté énergie, la batterie grimpe de 60,4 à 74,8 kWh. C’est une Blade LFP intégrée au châssis en Cell-to-Body. Surtout, l’architecture passe en 800 volts. La recharge rapide double donc, de 110 à 220 kW. BYD annonce un 10 à 80 % en 25 minutes et jusqu’à 510 km WLTP, voire 710 km en ville.

Le reste suit la même logique d’équipement complet de série. La pompe à chaleur et la fonction V2L jusqu’à 3,3 kW sont incluses. La garantie court sur 6 ans, et 8 ans ou 250 000 km pour la batterie. La facture démarre à 38 990 € pour la Design, et 42 490 € pour l’Excellence. Aucun bonus écologique ne s’applique. Produit en Chine, le SUV reste sous le score environnemental exigé depuis 2024.

Au volant, ça roule bien et c’est déjà beaucoup

Sur l’autoroute comme sur les petites routes provençales, le BYD ATTO 3 EVO m’a surpris par son confort. La caisse filtre bien les défauts du bitume. On roule posé, sans se faire secouer. Je n’ai pas attaqué de route de montagne, donc je ne juge pas le grand virage serré.

La propulsion de 313 ch ne cherche pas la sportivité, et tant mieux. La voiture pousse franchement quand il faut doubler. Le reste du temps, elle reste calme et facile à placer. C’est une auto qui rassure, pas une qui excite.

Le vrai bon point pour moi, c’est l’absence de vrai one-pedal. Je déteste cette conduite à une pédale qui freine dès qu’on lève le pied. Ici, je relâche l’accélérateur et la voiture continue d’avancer, comme une automatique thermique. La régénération reste douce, et ça me convient parfaitement.

À bord, de la place et un bouton mal placé

On se sent tout de suite bien à bord du BYD ATTO 3 EVO. La position de conduite est bonne et l’ambiance soignée. L’écran 15,6″ central tourne sous Google, et il répond vite. Les commandes au volant sont logiques et tombent bien sous les doigts. Le sélecteur de vitesse est passé derrière le volant, ce qui libère la console.

Un détail m’a agacé, et pas qu’un peu. Les boutons physiques de la console centrale sont placés trop en arrière. Ils tombent au niveau du coude, pas de la main. Pour changer de mode de conduite, je devais me tordre le bras à chaque fois. C’est dommage, car ces boutons physiques sont une bonne idée sur le principe.

Côté pratique, la famille est gâtée. Le coffre de 490 litres est une vraie soute de SUV, avec un frunk de 101 litres à l’avant.

Les rangements de portes en cordelettes sont jolis à l’œil. Mais je vous préviens, vos enfants vont jouer de la harpe dessus et vous rendre fou. Dernier point, le bruit des clignotants m’a surpris, avant que je le change vite fait dans le menu.

Le prix, son seul vrai coup d’éclat

À 38 990 €, le BYD ATTO 3 EVO joue un sale tour à la concurrence. Pour ce tarif, vous avez un grand SUV électrique, bien équipé et confortable. La pompe à chaleur, l’écran géant et le frunk sont de série. Trouver mieux ailleurs pour ce prix relève de l’exploit. Honnêtement, j’ai cherché, et je n’ai pas trouvé.

On a presque l’impression de rouler dans un SUV allemand vendu deux fois plus cher. La finition tient la route et rien ne crie le low cost. C’est là que cette voiture frappe fort, sur la feuille de prix.

Le souci, c’est que l’émotion s’arrête là. La seule vraie étincelle de cette auto, c’est son étiquette. Le reste fait le travail sans jamais vous faire vibrer. On roule bien, on se sent bien, et on s’ennuie un peu aussi.

Pour qui, et surtout pour qui pas

Alors, la bonne voiture pour emmener les enfants à l’école sans se ruiner ? Oui, clairement. Le BYD ATTO 3 EVO transporte la famille, avale les bagages et coûte raisonnable. Il roule bien, se gare facile et ne tombe jamais dans le piège du gadget. Pour un père de famille qui veut du pratique, pas cher et pas moche, c’est un excellent choix.

Maintenant, soyons honnêtes jusqu’au bout. Cette voiture n’a aucune âme. Elle fait le boulot, point, et ne vous procurera jamais le moindre frisson. Si vous êtes jeune ou passionné d’automobile, passez votre chemin. Vous vous ennuieriez vite derrière son volant.

Au fond, le BYD ATTO 3 EVO est une calculatrice sur roues, et c’est un compliment. Elle répond à un vrai besoin sans chichis. Je la conseille sans hésiter au parent pressé. Je la déconseille tout autant à celui qui cherche un peu de plaisir.

Vous voulez plus de caractère ? On a aussi testé le Kia EV3, plus joueur, et le Peugeot e-5008, plus familial.