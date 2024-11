Essai – Kia EV3 : le SUV électrique le plus pertinent de sa catégorie ?

Dans la gamme EV de Kia, voici l’EV3 ! Avec ce SUV compact entièrement électrique, le constructeur coréen compte bien se faire une place dans le marché le plus porteur. Nous avons pu prendre le volant du nouveau Kia EV3 lors des essais européens à Lisbonne.

EV3 : un lancement plein d’ambition pour Kia

Kia possède une gamme très large de véhicules qui s’étend de la citadine Picanto dont l’essai est sorti récemment, jusqu’au gros SUV électrique 7 places EV9 à plus de 78 000 euros. Dans une période où le marché automobile n’est pas très porteur, le segment des SUV compacts est celui qui est le plus dynamique.

Il était important pour Kia de se positionner tout en poursuivant sa stratégie d’électrification. Avec EV3, fer de lance pour l’année 2025, Kia espère augmenter son volume en grappillant des parts de marché, dans un segment très concurrentiel. Pour les véhicules électriques, la Mégane E-tech et le e-2008 représentent 50 % des véhicules électriques vendus sur ce segment. Le défi est de taille !

Assemblé en Corée, le Kia EV3 n’aura pas le droit au bonus écologique. Ses tarifs débutent à 35 990 euros.

Un design atypique, fidèle à la nouvelle identité de la marque

Aux premiers abords, le design de l’EV3 surprend. Inspiré par le très imposant EV9, l’EV3 frappe par son design cubique assez clivant : il est presque identique au Concept EV3 dévoilé en octobre 2023.

Les designers ont cherché à évoquer à la fois la robustesse et la simplicité, dans un style baptisé « Opposites United » (l’alliance des contraires). Il en résulte un véhicule assez massif (notez les arches de roues), mais avec des surfaces très lisses. Les lignes rendent vraiment travaillées et harmonieuses lorsque l’on se rapproche du véhicule. On le voit bien avec le décroché sous la ceinture de caisse qui vient abaisser visuellement la hauteur du capot.

Cette vison de l’esthétique futuriste se met aussi au service de l’aérodynamisme. Paradoxalement, ce « cube » obtient un Cx de 0,263, un des plus bas du segment.

Avec 1,85 m de largeur, 1,56 m de hauteur et 4,30 m de long, il est un peu plus court que le Niro EV qu’il viendra progressivement remplacer. L’empattement est de 2,68 m, soit le même qu’un Sportage bien plus grand que l’EV3. Les quatre roues sont aux coins du véhicule, libérant ainsi de l’espace à l’intérieur de l’habitacle.

Un coup de crayon qui ne plaira pas à tout le monde

L’avant est plutôt ramassé avec sa calandre verticale, fortement inspirée de celle du Kia EV9. La longue ligne de toit, en pente douce, rend l’ensemble harmonieux en terminant parfaitement le hayon à l’intersection des feux arrière. La surface vitrée reste grande, bien que la lunette arrière soit haute pour laisser du volume au coffre de 460 litres.

L’arrière de l’EV3 affiche un design qui incarne pleinement son style high-tech et futuriste. Un large insert noir horizontal fait la jonction avec montant latéral. Les feux arrière LED, au design épuré et géométrique, vient élargir la partie basse du véhicule. Encore une fois, le dessin ne plaira pas a tout le monde.

Le Kia EV3 est proposé dans une palette de huit coloris : Vert Pastel, Bleu Givré, Gris Granit et Brun Toscane. Dans ce test, vous pourrez retrouver un EV3 en finition GT-Line Vert Pastel, tandis que le modèle Bleu Givré est en finition Earth (milieu de gamme).

L’intérieur accueillant particulièrement réussi

L’habitacle de l’EV3 se veut plus classique et consensuel que son design extérieur, offrant un intérieur chaleureux et lumineux. La planche de bord et les contre-portes sont habillées d’un tissu recyclé, tout comme bon nombre d’éléments à l’intérieur.

Le poste de conduite est dominé par un triple écran panoramique, repris de l’EV9. Cet ensemble, qui ne gêne pas la visibilité extérieure, regroupe un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces, un écran central de 12,3 pouces dédié à l’infodivertissement, et un écran de 5,3 pouces intercalé entre les deux, pour les commandes de climatisation. Ce dernier est souvent caché par la jante du volant et sera donc peu visible.

On conserve des boutons physiques pour le chauffage et la climatisation mais pour le reste, tout se fait par l’écran. Heureusement, clui-ci est réactif, mais nous y revniendrons.

Le volant est bien pensé, intégrant les sélecteurs de mode de conduite et les commandes des systèmes d’aides à la conduite avancés (ADAS). Au centre, une console élégante intègre une tablette coulissante, un chargeur à induction pour les smartphones et un espace de rangement généreux. On retrouve également deux prises USB-C pour la recharge et la connexion en Carplay ou Android Auto.

Les sièges avant, selon les versions, peuvent être électriques, chauffants et ventilés, offrant un confort exceptionnel, notamment sur la finition GT Line. Les passagers arrière ne sont pas en reste, avec un espace aux jambes correct, des prises USB-C et même une prise 230V.

Enfin, le KIA EV3 se distingue par une capacité de coffre impressionnante de 460 litres, à laquelle s’ajoute un espace de rangement à l’avant (frunk) de 25 litres.

Les technologies à bord du Kia EV3

Le KIA EV3 propose une large gamme d’aides à la conduite. On y trouve la technologie eDTVC, qui améliore la stabilité et le contrôle en optimisant le transfert de puissance. GSR2 oblige, il est aussi équipé de systèmes comme le freinage d’urgence autonome, l’aide au maintien dans la file, l’assistant de conduite sur autoroute, et la détection des obstacles en marche arrière avec freinage automatique.

Un affichage tête haute de 12 pouces, facile à lire, affiche les informations importantes. Bien que certaines de ces aides soient souvent intrusives, elles peuvent être désactivées au besoin. Le maintien dans la voie sur autoroute et le régulateur de vitesse adaptatif se montrent efficaces et fiables, sans erreurs notables. En revanche, l’aide au changement de file est absente.

Pour le système multimédia, il n’y a pas grand-chose à dire. Kia a repris une formule qui fonctionne sur ses modèles les plus haut de gamme. Les écrans sont fluides et nous n’avons pas noté de bug. Outre Carplay et Android Auto filaire et sans fil, la cartographie intégrée est correcte. On retrouve un planificateur d’itinéraire intelligent qui recalcule les arrêts recharge en fonction de la consommation. Il permet le préconditionnement automatique de la batterie, mais il est possible de l’activer manuellement. A noter que la pompe à chaleur n’est pas nécessaire pour réchauffer la batterie en amont d’une charge : c’est l’énergie dégagée par le groupe motopropulseur qui est récupérée.

Kia prévoit des mises à jour OTA, avec l’ajout de plateforme de streaming et de visio pour s’occuper pendant les pauses recharges. Enfin, avant la fin de l’année, ChatGPT fera son arrivée à bord de l’EV3 pour vous aider et répondre à vos questions !

Confort de conduite et comportement routier

Le KIA EV3 offre un excellent confort de conduite, avec une position de conduite agréable qui rappelle celle d’une berline compacte, complétée par une bonne rétrovision et une insonorisation qui isole bien des bruits extérieurs.

Kia met en avant la troisième génération de ses amortisseurs, qui fonctionnent avec un système à deux soupapes. Il y a donc deux loi d’amortissement différentes, en fonction de la fréquence d’excitation.

Bien que la suspension soit purement mécanique (non pilotée), elle fait un très bon travail d’absorption sur les pavés, les routes dégradées et les ralentisseurs, offrant un confort assez exceptionnel : on a l’impression de planer au dessus de la route. À quelques reprises, cependant, des gros bruits ont été entendus lors du passage d’importants nids-de-poule, comme si la suspension arrivait en butée.

Les sièges renforcent cette impression de confort, avec un rembourrage moelleux et enveloppement, particulièrement sur la version GT-Line. On trouve rapidement sa position de conduite. À l’arrière, la suspension est un peu plus ferme, mais reste tout à fait acceptable pour les passagers qui disposent eux aussi d’assises très confortables.

Un EV3 agréable à conduire, en toutes circonstances

Le freinage régénératif est configurable sur trois niveaux, avec la technologie I-Pedal qui permet une régénération jusqu’à l’arrêt complet. L’avantage est que ces deux systèmes sont indépendants : on peut choisir un faible niveau de régénération tout en profitant de l’arrêt complet. En pratique, le niveau 3 avec I-Pedal est le plus intéressant selon nous, permettant de quasiment ne jamais toucher à la pédale de gauche.

Même sur les routes sinueuses de montagne, le comportement de l’EV3 reste très sain. Il ne sous-vire pas et ne prend pas de roulis outre mesure. En conduite dynamique, le poids du véhicule se fait sentir, et le train arrière à tendance à bouger en sortie de courbe.

La direction est précise, avec une préférence pour le mode Sport qui augmente la résistance ressetie au volant. Néamoins, le mode Normal sera plus agréable et facile à doser lors des redémarrages. Quant au mode Éco, il ne limite pas trop la puissance, mais nous n’avons pas vérifié si il permettait vraiment de faire des économies d’énergie.

Plateforme et motorisation

L’EV3 reprend plusieurs des technologies éprouvées sur les autres modèles, notamment la plateforme e-GMP du groupe Hyundai-Kia. Le moteur est lui identique quelle que soit la taille de l’accumulateur. Il développe 204 ch et 283 Nm de couple, ce qui est correct pour un poids à vide de 1725 kg. La vitesse maxi est limitée à 170 km/h. Le 0 à 100 km/h est effectué en 7,4 secondes avec la petite batterie (moins lourde) et 7,7 secondes avec la version grande autonomie.

Autonomie : tout simplement le meilleur de sa catégorie

En ce qui concerne la batterie, le Kia EV3 est disponible avec sa batterie standard de 58 kWh (à partir de 35 590 €) et en grande autonomlie avec 81 kWh (à partir de 40 990 €). Les deux batteries reposent sur des cellules LG en technologie NMC 8.1.

Kia promet une autonomie de 436 km WLTP avec la version classique et jusqu’à 605 km avec la grosse batterie. C’est un cran au dessus de la concurrence, même pour la batterie standard.

Lors de notre essai, sur 100 km de petites routes, sans appliquer de principer d’écoconduite, sous avons enregistré une consommation de 15,6 kWh au 100. Sur un autre parcours comprenant de la voie rapide et de la ville, nous sommes descendus en dessous des 13 kWh. Cette Kia EV3 n’est vraiment pas énergivore !

Les puissances de recharge sont différentes pour les deux batteries. Si l’EV3 embarque un chargeur 11 kW en courant alternatif, la charge rapide plafonnera à 108 kW pour la petite batterie, et 128 kW pour la grosse, ce qui permet de récupérer de 10 % à 80 % de capacité en respectivement 29 et 31 minutes.

Kia a du faire des choix, notamment celui de ne pas porter son architecture 800 V sur l’EV3, ce qui aurait permis des vitesses de recharges supérieures, mais aurait alourdit la facture.

L’EV3 est aussi compatible avec la technologie V2L (Vehicle-to-Load), qui permet d’utiliser la batterie du véhicule comme source d’énergie pour alimenter ou recharger des appareils externes. A l’avenir, losque les fournisseurs d’électricité le permettront, le véhicule pourra aussi réinjecter de l’énergie dans le réseau.

Trois niveaux de finitions pour le nouveau Kia EV3

Le KIA EV3 est proposé en trois finitions :

EV3 : comprend des jantes de 17 pouces, les rétroviseurs électriques et chauffants, la climatisation automatique bi-zone, l’accès et le démarrage sans clé, des radars de stationnement avant et arrière, une caméra de recul, ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif.

: comprend des jantes de 17 pouces, les rétroviseurs électriques et chauffants, la climatisation automatique bi-zone, l’accès et le démarrage sans clé, des radars de stationnement avant et arrière, une caméra de recul, ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif. Earth : ajoute les poignées de portes escamotables électriquement, les rétroviseurs rabattables électriquement, la surveillance des angles morts, les sièges avant et volant chauffants, et le chargeur à induction pour smartphone.

: ajoute les poignées de portes escamotables électriquement, les rétroviseurs rabattables électriquement, la surveillance des angles morts, les sièges avant et volant chauffants, et le chargeur à induction pour smartphone. GT Line : intègre les équipements de la version Earth et y ajoute des jantes de 19 pouces, des boucliersspécifiques, un éclairage d’ambiance personnalisable, un hayon électrique et un système audio Harman Kardon (qui n’a pas impressionné lors de nos tests). Un Pack Inspiration à 2 200 € est disponible pour cette version, incluant le toit vitré ouvrant, des sièges ventilés avec mémoire, et l’affichage tête haute.

Un Pack Drivewise est également proposé en option, ajoutant davantage d’aides à la conduite. De plus, toutes les versions peuvent être équipées d’une pompe à chaleur pour 1 550 € et de la fonctionnalité V2L. La pompe à chaleur est quand même presque indispensable sur les VE, c’est un peu dommage de ne pas l’inclure de série. Kia France a préféré conserver un prix d’appel plus bas.

Les prix démarrent à 35 590 € pour une EV3 avec la plus petite batterie, tandis qu’une version GT-Line avec la grande batterie dépasse les 50 000 €. En location, les loyers commencent à 297 euros par mois jusqu’à 457 euros pour une GT-Line grande autonomie.

Conclusion : le KIA EV3 a-t-il tout pour plaire ?

Nous avons été agréablement surpris par l’essai de cet EV3, qui se révèle très équilibré. Il fera sans aucun doute du mal aux concurrents que sont les Mégane E-Tech, Peugeot E-5008 et autres Volvo EX-30. Kia propose un véhicule électrique qui combine un design extérieur audacieux avec un intérieur chaleureux et soigné, tout en intégrant des technologies modernes. Le confort est un atout majeur, avec une suspension bien calibrée et des sièges moelleux, rendant les trajets agréables, même sur des routes en mauvais état.

Le coût des options fera rapidement grimper la facture, d’autant plus que l’EV3 n’est pas éligible au bonus écologique. Néanmoins, l’EV3 se distingue par son rapport équipement-confort-prix compétitif, le tout accompagné de la fameuse garantie Kia de 7 ans. Kia signe ici un modèle polyvalent, prêt à séduire un large public et à s’imposer dans un segment de plus en plus disputé. Le Kia EV3 est déjà disponible à la commande dans les concessions de la marque. Vous pouvez retrouver tous les détails et les tarifs sur le site officiel Kia.