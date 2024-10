Essai – Kia Picanto : une petite citadine avec de grandes ambitions

À l’occasion des essais presse organisés à Lyon en juillet, nous avons eu l’occasion de découvrir la nouvelle Kia Picanto. En 2024, les citadines du segment A se font rares, mais Kia continue de croire en ce marché. Pour ce deuxième restylage, la troisième génération de la Picanto arbore un nouveau design très affirmé, tandis que les équipements à bord sont dignes de la catégorie supérieure.

Kia en 2024 : un constructeur automobile en pleine expansion

Kia continue de se positionner en 2024 comme un constructeur automobile en pleine expansion, affirmant son statut de véritable alternative aux marques historiques. Depuis le début des années 2000, la marque sud-coréenne a su se diversifier et conquérir le marché européen. Fidèle à sa stratégie de polyvalence, Kia propose aujourd’hui des motorisations thermiques, électriques et hybrides, dans une gamme allant de la citadine Picanto, en passant par l’EV6 que nous avons récemment essayé, jusqu’à l’énorme EV9.

Kia Picanto : en 20 ans, la petite citadine n’a pas grandi

En 20 ans, la Kia Picanto est restée fidèle à son format de petite citadine, avec des dimensions inchangées de 3,61 mètres de long, malgré un marché largement délaissé par de nombreux constructeurs. Depuis son lancement en 2004, elle s’est écoulée à 116 000 exemplaires en France, avec une estimation de 9 000 ventes annuelles aujourd’hui.

Si son habitabilité n’a pas évoluée, son prix, lui, a grimpé. Nous l’avons testée en version GT-line, équipée du moteur 1.2 4 cylindres de 79 ch et d’une boîte manuelle à cinq rapports. À noter qu’une boite robotisée est disponible en option.

Kia Picanto 2024 : bien plus qu’un restylage

Pour son second restylage, après une mise à jour déjà opérée en 2020, la Kia Picanto de troisième génération adopte un design plus affirmé et agressif. En 2024, la petite citadine se rapproche visuellement des SUV récents de la marque, comme les EV3 et EV9, avec des faces avant et arrière plus imposantes et tout autant travaillées.

À l’avant, on retrouve le nouveau logo Kia, des feux diurnes verticaux qui reprennent la signature lumineuse du Sorento, tandis que le bouclier intègre des prises d’air. À l’arrière, c’est un bandeau LED rouge traversant et un bouclier avec diffuseur qui renforcent l’allure dynamique. La Picanto est aujourd’hui disponible en neuf coloris, avec trois différents niveaux de finition et deux motorisations essence.

Législation oblige pour toute nouvelle voiture immatriculée depuis le 7 juillet 2024, la nouvelle Picanto se dote des ADAS (advanced driver-assistance systems ou systèmes d’aide à la conduite) ou GSR2 (Global Safety Regulation 2).

Un design et une présentation qui la classent dans la catégorie supérieure

À peine installé à l’intérieur, on se rend compte qu’il n’y a pas d’évolution notable par rapport à l’ancienne génération, mais ce n’est pas pour nous déplaire. L’habitacle est plutôt spacieux, les matériaux sont de bonne qualité et les assemblages soignés.

En guise de compteur, on dispose d’un écran personnalisable de 4,2 pouces. Au centre de la planche de bord, c’est un grand écran de 8 pouces qui sera de série sur toutes les finitions.

La Picanto conserve ses touches de raccourcis pour accéder aux menus et des boutons rotatifs pour les réglages de la climatisation et du son. Très pratique et agréable, on préfère largement cette ergonomie à l’ancienne qui tend à disparaitre sur les voitures modernes.

Les commandes sont agréables et simples à prendre en main. Le matériau du volant n’est pas très agréable sur cette version GT, une sorte de synthétique perforé. Pour le levier de vitesses, les pédales et autres commodos, c’est du tout bon. L’insonorisation est bonne et le système audio qualitatif avec ses six haut-parleurs.

Les sièges sont bien construits, avec des matériaux sympathiques sur cette version GT. Ils sont cependant un peu durs et pas vraiment confortables sur de longs trajets. Classique sur une citadine.

À l’arrière, l’espace est généreux pour une citadine de cette catégorie, permettant à des adultes de taille moyenne de s’installer confortablement. Le coffre n’a pas été épargné, avec un volume de 255 litres qui classe la Picanto parmi les meilleurs élèves de la catégorie. À noter qu’elle dispose de 5 places, ce qui n’est pas le cas de toutes ses concurrentes.

Trois niveaux de finition

La Picanto se décline en trois niveaux de finitions : Motion, Active et GT-line. La finition Active permet d’accéder à la climatisation manuelle (en option), au siège conducteur réglable en hauteur. Des jantes en alliage de 14 pouces sont proposées en option.

La Picanto de notre essai arbore la finition GT-line, avec un design extérieur spécifique. Elle dispose de feux LED, un bandeau lumineux horizontal à l’altière et des jantes en alliage de 16 pouces dédiées. L’intérieur se dote d’une sellerie en matière synthétique, d’un pédalier en finition aluminium et de quatre vitres électriques. Avec le Pack Confort, on pourra aussi profiter du démarrage sans clé, de la climatisation automatique et de recharge par induction.

Les technologies embarquées pour un maximum de confort et de sécurité

La Kia Picanto 2024 se distingue par ses technologies embarquées, conçues pour offrir confort et sécurité au quotidien. Elle intègre de série des aides à la conduite telles que l’alerte de vigilance du conducteur, le maintien dans la file, la reconnaissance des panneaux de signalisation et les feux de route automatiques.

Bien que ces équipements soient trop envahissants, ils sont obligatoires avec la norme GSR2, qui concerne tous les véhicules vendus à partir de juillet 2024. Kia va même au-delà des exigences actuelles en proposant le freinage d’urgence avec détection des piétons et cyclistes, une fonctionnalité qui ne deviendra obligatoire qu’en 2026. Les différentes alertes sont désactivables depuis l’écran central, mais il faudra naviguer dans les menus et réitérer l’opération à chaque démarrage de la voiture.

À l’intérieur, la Picanto propose un équipement moderne dès la première finition, avec un écran conducteur de 4,2 pouces et un écran central tactile de 8 pouces. Ce dernier, réactif et fluide, permet de profiter d’un système de navigation assez bien pensé et réactif, de la caméra de recul et des radars. De plus, CarPlay et Android Auto sont disponibles en version filaire, un indispensable en 2024.

Par ailleurs, les mises à jour OTA et la connectivité Kia Connect garantissent un système à jour et fonctionnel, avec une interface identique à celle des autres modèles de la marque.

Un comportement routier sain, mais un moteur qui manque de puissance

Le constructeur coréen a dû adapter ses motorisations aux normes de pollution Euro 6e, ce qui a entraîné une diminution de la puissance. Ainsi, le moteur 3 cylindres 1.0 voit sa puissance passer de 67 à 63 ch, tandis que le 4 cylindres 1.2 plafonne désormais à 79 ch, contre 84 ch auparavant. Quant au 1.0 turbo de 100 ch, il a été supprimé, ce qui est regrettable.

En ville, la Picanto est agréable à conduire, le moteur ne vibre pas et ne fait que peu de bruit. Cependant, le moteur de 79 chevaux de notre essai est à peine suffisant dès lors que l’on s’éloigne de la ville. L’étagement de la boîte de vitesses, assez long, n’aide pas non plus à dynamiser les accélérations. Il faudra alors anticiper et tomber un ou deux rapports pour dépasser. Toutefois, la commande de boite reste fluide et précise.

Lorsque la route s’élève un peu, comme dans le Beaujolais que nous avons traversé pendant notre essai, le manque de puissance se fera cruellement ressentir. C’est d’autant plus frustrant que le châssis est sain, ce qui confère une tenue de route vraiment intéressante. L’amortissement se montre un peu ferme en ville, mais dans des petites routes sinueuses, la Picanto nous met immédiatement en confiance.

Nous avons enregistré une consommation moyenne de 6 l/100 km lors de notre essai d’un peu moins de 300 km, combinant ville et routes départementales, en adoptant une conduite modérée. Lorsque l’on sollicite davantage le moteur sur les petites routes sinueuses, la consommation dépasse largement les 7 litres. C’est un peu le problème des petits moteurs, on est constamment haut dans les tours pour avoir un minimum de relance.

La Kia Picanto est-elle la citadine la plus recommandable en 2024 ?

Avec son coffre de 255 litres et ses cinq places, la Kia Picanto se distingue clairement sur le marché des citadines. Face à des rivales comme la Toyota Aygo, elle se positionne également comme une option un tout petit peu plus abordable, tout en restant bien équipée, notamment dans sa version GT-Line.

Bien sûr, la Sandero, indétrônable dans ce segment, reste une concurrence de taille. Proposée à partir de 15 990 €, ou à partir de 127 € par mois après un premier loyer de 3 000 €, la Kia Picanto reste compétitive dans un marché de l’automobile où les prix se sont envolés. La version GT-Line, elle, s’affiche à 18 490 €. Kia justifie l’augmentation de 20 % par l’ajout d’équipements de série dès l’entrée de gamme, tels que les aides à la conduite GSR2 ainsi que l’écran central de 8 pouces avec navigation et caméra de recul.

Conclusion

En conclusion, la Kia Picanto 2024 se présente comme une citadine bien équipée, spacieuse et sécurisante, avec des technologies à jour. Si son moteur manque un peu de punch et que son prix peut paraitre déraisonnable, elle se rattrape avec une consommation raisonnable, un coffre généreux, et surtout, la garantie Kia de 7 ans. Déjà disponible en concession, elle saura séduire ceux qui recherchent une citadine polyvalente et moderne.