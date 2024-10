TUTO – Pourquoi mon iPhone ne lit plus mes vidéos ?

L’iPhone d’Apple est réputé pour ses performances exceptionnelles et sa fluidité d’utilisation. Cependant, comme tout appareil, il peut rencontrer des problèmes de temps en temps. Si vous vous trouvez dans une situation où votre iPhone ne lit plus les vidéos, ne paniquez pas. Il existe plusieurs raisons possibles et des solutions simples pour résoudre ce problème. Explorons les causes courantes et comment y remédier.

Les raisons pour lesquelles les vidéos ne se lisent pas sur un iPhone

Il y a plusieurs facteurs qui peuvent empêcher votre iPhone de lire des vidéos. L’une des premières choses à vérifier est si l’option « Optimiser le stockage » est activée. Cette fonctionnalité sert à libérer de l’espace en stockant des versions réduites des vidéos et photos sur votre appareil, tandis que les versions originales restent sur iCloud. Lorsque vous essayez de lire une vidéo, il peut donc y avoir un délai supplémentaire pour que la version haute définition soit téléchargée.

Un autre problème courant peut être lié à une application spécifique. Si le problème se manifeste uniquement avec une application particulière, il est possible qu’il y ait un bug dans cette application ou qu’une mise à jour soit nécessaire. Les problèmes de connexion Internet peuvent également être en cause, notamment pour les vidéos diffusées en streaming. Une connexion lente ou instable peut affecter la lecture des vidéos.

Si votre iPhone ne lit plus les vidéos, essayez les méthodes suivantes :

Redémarrer votre iPhone

Redémarrer votre iPhone peut résoudre de nombreux problèmes, y compris les difficultés liées à la lecture des vidéos. Voici comment procéder :

Pour les modèles avec bouton d’accueil :

Maintenez enfoncées les touches « Sommeil / Réveil » et « Accueil » simultanément.

Faites glisser pour éteindre lorsque l’écran affiche la diapositive pour éteindre.

Attendez 20 à 30 secondes, puis rallumez l’appareil en maintenant enfoncée la touche « Sommeil / Réveil » jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse.

Pour les modèles sans bouton d’accueil :

Appuyez et maintenez enfoncées les touches « Volume » et « Marche / Arrêt ».

Faites glisser pour éteindre lorsque l’écran affiche la diapositive pour éteindre.

Rallumez l’appareil en maintenant enfoncée la touche « Marche / Arrêt » jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse.

Forcer la fermeture de l’application Photos

Si vous rencontrez le problème lors de la lecture de vidéos dans l’application Photos, il peut être utile de forcer la fermeture de cette application. Voici les étapes :

Pour iPhone X et modèles ultérieurs :

Faites glisser vers le haut depuis le bas de l’écran pour ouvrir la vue multitâche. Trouvez l’application Photos et faites-la glisser vers le haut pour la fermer.



Pour iPhone 7 et modèles antérieurs :

Appuyez deux fois sur le bouton Accueil pour ouvrir la vue multitâche. Faites glisser l’application Photos vers le haut pour la fermer.



Désactiver l’optimisation du stockage

Si l’option « Optimiser le stockage » est activée, votre iPhone peut avoir du mal à charger les vidéos en haute définition. Voici comment la désactiver :

Ouvrez les « Paramètres » de votre iPhone.

Accédez à « Photos ».

Sélectionnez « Télécharger et conserver les originaux »pour vous assurer que les vidéos sont stockées en pleine qualité sur votre appareil.

Cette opération peut prendre quelques heures pour que toutes vos vidéos soient complètement téléchargées et restaurées.

Désinstaller et réinstaller une application tierce

Si le problème concerne une application tierce spécifique, comme Chrome ou WhatsApp, il peut être nécessaire de la réinstaller. Voici comment faire :

Appuyez longuement sur l’icône de l’application que vous souhaitez désinstaller.

Sélectionnez « Supprimer l’application » puis confirmez en choisissant « Supprimer ».

Rendez-vous sur l’App Store pour réinstaller l’application.

Utiliser FoneLab iOS System Recovery

Si aucune des solutions précédentes n’a fonctionné, il est possible que le problème soit lié à un dysfonctionnement du système iOS. FoneLab iOS System Recovery peut aider à résoudre ces problèmes. Cet outil permet de réparer divers problèmes système sans perte de données. Pour l’utiliser :