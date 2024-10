Xbox lance l’achat direct de jeux via l’application Android

Microsoft va permettre aux utilisateurs américains d’acheter des jeux Xbox directement depuis l’application Android dès novembre. Cette initiative suit une décision de justice récente qui impose à Google d’ouvrir sa plateforme Android aux magasins d’applications tiers. Ce changement représente une nouvelle opportunité pour Microsoft d’étendre sa présence sur mobile, en contournant Google Play Billing, le système de paiement exclusif de Google.

Un nouveau modèle d’achat pour les joueurs de Xbox

Dès le mois prochain, les utilisateurs pourront accéder à un catalogue de jeux Xbox depuis l’application Xbox sur Android. Ils auront la possibilité d’acheter et de jouer à leurs jeux directement sur leurs smartphones. L’intégration de la fonctionnalité Xbox Cloud Gaming permet de jouer instantanément après l’achat, renforçant ainsi l’expérience mobile. Sarah Bond, présidente de Xbox, a exprimé son enthousiasme sur X (anciennement Twitter). Elle affirme que cette décision permettra aux joueurs de jouer sur une plus grande variété d’appareils, renforçant la flexibilité et le choix pour les utilisateurs.

Une ouverture imposée par la justice

La décision de justice américaine de cette semaine a un impact majeur sur le marché des applications mobiles. Le tribunal a statué que Google ne pouvait plus imposer son propre système de facturation, Google Play Billing, aux développeurs d’applications. Cette obligation d’utiliser un seul système de paiement a été jugée illégale. Désormais, les développeurs pourront utiliser leurs propres méthodes de paiement, et des boutiques concurrentes, comme celle de Microsoft, pourront s’intégrer dans Google Play.

Google devra également accepter la distribution de magasins d’applications tiers dans son Play Store. Cette situation pourrait redéfinir les règles du marché mobile et offrir davantage de choix aux utilisateurs.

Une opportunité pour Microsoft sur mobile

Cette ouverture offre à Microsoft un potentiel énorme pour capitaliser sur le marché mobile Android. En plus de vendre des jeux directement depuis son application, Microsoft peut étendre ses services et proposer une offre complète pour les gamers, en alliant achats et diffusion de jeux. De plus, Microsoft a récemment commencé à tester une version de sa boutique Xbox basée sur le web, prévue pour offrir des jeux mobiles et des contenus supplémentaires.