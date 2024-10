X Premium : Vous pouvez gagner de l’argent en interagissant entre abonnés

X vient d’annoncer un changement majeur dans sa politique de rémunération des créateurs de contenu. Depuis 2023, la plateforme partageait ses revenus publicitaires en fonction des interactions des utilisateurs vérifiés. Mais à partir du 8 novembre, la rémunération des créateurs se fera en fonction de « l’engagement des utilisateurs Premium avec votre contenu ». Cela signifie que plus les abonnés X Premium interagissent entre eux, plus ils pourront gagner de l’argent.

Un changement axé sur l’engagement des abonnés Premium pour améliorer les revenus des créateurs

Depuis l’année dernière, X partage les revenus publicitaires avec les créateurs. Et ce, en fonction du nombre d’utilisateurs vérifiés qui voient des publicités dans les réponses à leurs publications. Cependant, cette approche se basera bientôt sur une rémunération axée sur l’engagement des abonnés Premium avec le contenu.

Désormais, plus un abonné Premium interagit avec vos publications, plus vous gagnerez d’argent. Le but est d’encourager une interaction plus active entre les abonnés Premium. Les créateurs qui produisent du contenu engageant pourraient ainsi voir leurs revenus augmenter en fonction de ces échanges.

Une priorité pour les abonnés X Premium dans les réponses aux tweets des créateurs

Il est déjà connu que les abonnés à X Premium bénéficient d’une certaine priorité dans les réponses aux tweets, selon leur niveau d’abonnement. Avec ce nouveau modèle, il est probable que cette tendance se renforce. Les abonnés Premium pourraient occuper encore plus d’espaces dans les conversations, ce qui pourrait encourager plus d’interactions entre eux.

Cependant, cette priorité pourrait également conduire à des comportements opportunistes. X a donc pris des mesures pour empêcher la manipulation du système. Les créateurs qui gonflent artificiellement leur nombre de vues seront exclus du programme. « Seules les interactions authentiques des utilisateurs Premium seront comptabilisées dans vos revenus », a précisé la société.

Des interrogations sur l’efficacité du modèle de rémunération et la satisfaction des créateurs

Bien que cette nouvelle approche semble prometteuse pour les créateurs de contenu, il reste à voir si elle augmentera réellement leurs revenus. Certains abonnés se sont déjà plaints de rémunérations décevantes dans le cadre des conditions actuelles de partage des revenus publicitaires. X espère que ce nouveau modèle incitera les utilisateurs Premium à interagir davantage, tout en garantissant une expérience plus authentique.

Enfin, X a précisé que 25 % des abonnements Premium iront directement aux créateurs de contenu.