PlayStation Plus Premium : voici une astuce pour s’abonner à moitier prix

La semaine dernière, Sony est venu dévoiler de nouvelles offres pour le PlayStation Plus : Essential, Extra et Premium. Cette dernière offre est proposée à 16,99 € par mois ou 119,99 € par an. Cependant, il est possible d’y souscrire à un tarif beaucoup moins onéreux. En effet, nos confrères de chez Frandroid viennent de dévoiler une bien astucieuse façon de s’abonner à moitié prix à cette formule. Pour cela, il suffit simplement de profiter de la conversion automatique des mois d’abonnement au PlayStation Now vers le PlayStation Plus Premium.

Payer moins cher l’abonnement PlayStation Plus Premium

Pour concurrencer le Xbox Game Pass de Microsoft, Sony est venu lever le voile sur une nouvelle offre d’abonnement PlayStation Plus. Trois déclinaisons sont ainsi proposées : Essential dispose des mêmes avantages que l’abonnement actuel ; Extra ajoute une bibliothèque de 400 jeux PS4 et PS5 ; et Premium renchérit avec la possibilité de jouer aux titres PS4 de l’abonnement Extra dans le cloud ; une collection de 340 jeux PS3 jouable dans le cloud ; des jeux rétro PS1, PS2 et PS3 téléchargeable ou jouable dans le cloud ; ainsi que des démos exclusives de jeux récents.

Bien évidemment, la dernière offre est la plus onéreuse à la vue de tous les avantages qu’elle propose. Il faut en effet débourser 16,99 € par mois ou 119,99 € par an pour en profiter. Bonne nouvelle, une petite astuce permet de faire passer l’abonnement Premium à moitié prix, plus précisément à 59,99 € par an.

Afin d’en profiter, il suffit de savoir que lors du lancement des nouveaux abonnements PlayStation Plus en juin 2022, les abonnements au PlayStation Now seront directement convertis en abonnements PlayStation Plus Premium. L’astuce pour payer la formule Premium à moitié prix est donc de souscrire dès maintenant à des années d’abonnements PlayStation Now, proposées au prix de 59,99 € par an.

Voici la démarche à suivre pour payer le PlayStation Plus Premium à moitié prix :

Connectez-vous sur le PlayStation Store ;

Ajoutez à votre panier 12 mois d’abonnement au PlayStation Now (lien secondaire) ;

Terminez votre commande afin d’ajouter ces mois d’abonnement à votre compte PlayStation ;

Si vous le souhaitez, effectuez plusieurs fois cette opération afin d’accumuler des années de PlayStation Now ;

Patientez jusqu’en juin 2022.

Quand les nouveaux abonnements PlayStation Plus seront lancés à cette période, les mois d’abonnements au PlayStation Now auxquelles vous venez de souscrire seront automatiquement convertis en abonnement PlayStation Plus Premium.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article PlayStation Plus : les nouveaux jeux gratuits sur PS4 et PS5 en avril 2022 !