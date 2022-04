iPhone 14 : le prix de la formule par abonnement d’Apple se précise

La semaine dernière, Bloomberg est venu annoncer qu’Apple préparerait une toute nouvelle façon de profiter des derniers iPhone. En effet, la firme à la pomme préparerait un abonnement mensuel pour utiliser ses smartphones. Contrairement à un abonnement de 12 ou 24 mois, le téléphone ne deviendrait pas votre propriété au terme de la location. Bonne nouvelle, une fuite d’information vient de divulguer le tarif de cet abonnement pour les iPhone 14.

Un iPhone 14 par abonnement, mais à quel prix ?

Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman est revenu parler du système de location d’iPhone que préparerait Apple. Le journaliste de chez Bloomberg a ainsi expliqué que la firme américaine pourrait baser ses tarifs sur ceux de son programme de mise à niveau de l’iPhone (Upgrade Program), répartissant le prix du modèle sur 24 mois. Après cette période, l’abonné devient propriétaire du smartphone. Il a aussi la possibilité d’échanger son iPhone par un nouveau modèle après le paiement de 12 mensualités. À la fin de la période de 24 mois, il deviendra tout de même propriétaire du dernier smartphone Apple en sa possession.

Pour le nouveau système par abonnement d’Apple, Mark Gurman estime que le tarif mensuel serait identique à ce système. Cependant, l’iPhone ne deviendrait jamais la propriété du consommateur. On peut donc ici parler d’une simple location. En estimant que le prix des iPhone 14 est le même que les iPhone 13, la location d’un modèle standard reviendrait à 35 dollars par mois ; 45 dollars par mois pour un Pro ; ou 50 dollars pour un Pro Max. Comme l’Upgrade Program d’Apple, il serait possible de changer de modèle après douze mois d’abonnement. Pour un iPhone 14 Pro Max, cela reviendrait ainsi à payer 600 $ l’année, contre 420 $ pour l’iPhone 14.

Apple proposerait ainsi deux approches différentes : une privilégiant un financement par abonnement afin d’acquérir un iPhone, ce qui permet par exemple de le revendre plusieurs années plus tard ; et une autre offrant la possibilité de louer un modèle et de l’échanger de façon régulière, sans en devenir le propriétaire.