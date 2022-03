Apple prépare un abonnement pour payer un iPhone ou un iPad mensuellement

Faire l’acquisition d’un produit Apple, cela demande un certain investissement. Bonne nouvelle, la firme américaine réfléchirait à un nouveau système afin de rendre plus accessible ses iPhone et ses iPad. Pour faire simple, les consommateurs auraient juste à payer un abonnement chaque mois. Au lieu d’effectuer un paiement en une fois, ils pourraient ainsi distiller le prix d’achat de leur nouveau smartphone ou tablette sur plusieurs mois. Ce projet de financement par abonnement devrait voir le jour d’ici la fin de l’année 2022 ou début 2023 d’après Bloomberg.

Des iPhone et des iPad par abonnement, Apple y réfléchit

Bloomberg vient de préciser à travers un nouveau rapport les plans de financement pour les consommateurs souhaitant acquérir de nouveaux produits chez Apple. D’après le journal, la firme à la pomme envisagerait une formule d’abonnement mensuelle afin de permettre de payer progressivement son iPhone ou son iPad. Ce nouveau système serait prévu pour la fin de l’année, voire début 2023.

Dans les détails, Bloomberg déclare : « Ce service serait la plus grande avancée d’Apple dans le domaine des ventes récurrentes automatiques, permettant aux utilisateurs de s’abonner à du matériel pour la première fois – plutôt qu’à de simples services numériques ». Il est cependant précisé que « le programme serait différent d’un programme de versements dans la mesure où la charge mensuelle ne serait pas le prix de l’appareil réparti sur 12 ou 24 mois. Il s’agirait plutôt d’un montant mensuel non encore déterminé qui dépendrait de l’appareil choisi par l’utilisateur ».

Nous sommes donc encore dans le flou concernant la somme que devra payer le consommateur pour profiter d’un iPhone ou d’un iPad par abonnement. Le site 9to5Google vient cependant souligner qu’Apple pourrait rendre cette offre plus complète en y incluant des services supplémentaires, comme par exemple l’assurance AppleCare ou encore la combinaison de services Apple One. Pour finir, Bloomberg a expliqué que « le projet est encore en cours de développement » d’après les personnes proches du dossier. Ces dernières ont d’ailleurs préféré rester anonymes, notamment car « le projet n’a pas été annoncé ».

