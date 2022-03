Dell : le XPS 15 et le XPS 17 profitent des Intel Core de 12e génération

Dell vient de lever le voile sur deux nouveaux ordinateurs ultra-portables, les XPS 15 et XPS 17. Avec ces produits, la firme américaine vient proposer quelques arguments supplémentaires, dont les processeurs Intel Core de 12 génération. Nous retrouvons ensuite les traditionnelles cartes graphiques GeForce RTX 3050 et 3060 ainsi que des écrans en Full HD ou 4K, voire une variante avec une dalle OLED tactile.

Quoi de neuf pour les Dell XPS 15 et SPX 17 ?

Les nouveaux modèles annoncés par Dell sont tout simplement les successeurs des XPS 15 et XPS 17 sortis en 2020. Tout cela a bien évidemment été modernisé afin d’offrir de meilleures performances aux consommateurs.

Pour commencer, les Dell XPS 15 et XPS 17 viennent profiter de processeurs Intel Core H-Series de 12 générations, allant du Core i5 au Core i9. Pour l’accompagner, de 8 à 64 Go de RAM en DDR5 ainsi que 256 Go à 4 To de stockage SSD sont de la partie (l’ajout d’un SSD de 4 To supplémentaire est possible).

Au niveau de la partie graphique, Intel propose une carte intégrée Intel Iris Xe ou Intel HD, mais aussi des les cartes graphiques suivantes : Nvidia GeForce RTX 3050 ou GeForce RTX 3050 Ti avec 4 Go de GDDR6 pour le Dell XPS 15 ; contre une GeForce RTX 3050 avec 4 Go de RAM GDDR6 ou une GeForce RTX 3060 avec 6 Go de GDDR6 pour le XPS 17.

Passons maintenant à l’écran. Les deux modèles sont proposés avec une définition Full HD ou 4K, une luminosité de 500 nits ainsi qu’une compatibilité avec les échantillons RGB (100 %) et DCI-P3 (93 %). Petit plus, une déclinaison du Dell XPS permettait de profiter d’un écran OLED avec une définition 3,5 K.

La connectique se présente de la façon suivante : 2 ports Thunderbolt 4, un port USB 3.2 Gen 2 type-C, un lecteur de carte SD et une prise jack 3,5 mm pour le Dell XPS 15 ; contre 4 ports Thunderbolt 4, un lecteur de carte SD et une prise jack pour le XPS 17. Autres informations sur les ordinateurs : Wi-Fi 6 ; Bluetooth 5.1 ; deux microphones ; et 4 haut-parleurs sont de la partie.

Pour finir, les Dell XPS 15 et XPS 17 seront disponibles dès le 29 mars 2022 à un prix de départ respectif de 1 699 euros et de 2 599 euros. Les modèles avec GeForce RTX 3060 ne seront quant à eux commercialisés qu’à partir du mois d’avril.