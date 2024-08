TUTO – Comment laisser l’écran toujours allumé sur iPhone ?

En principe, l’écran de l’iPhone reste allumé lorsque vous le regardez. Toutefois, dès que vous avez le regard ailleurs, l’écran s’assombrit peu à peu pour finir par se verrouiller. Il s’agit d’un mécanisme de sécurité mis en place par Apple. Néanmoins, si vous souhaitez que l’écran de votre iPhone reste allumé plus longtemps, il est possible de le faire via une manipulation simple.

Pour effectuer ce changement, il vous faut :

Aller dans « Réglages »

» Cliquer sur « Luminosité et affichage »

» Sélectionner « Verrouillage automatique »

» Cliquer sur « Jamais ».

Vous pouvez également choisir un temps d’allumage plus court. Les options disponibles vont de 30 secondes, une minute à cinq minutes.

Utiliser le réglage « Toujours à l’écran »

Les modèles Pro et Pro Max des séries iPhone 14 et iPhone 15 disposent d’une option d’affichage intitulée « Toujours à l’écran ». Cette option s’active par défaut. Elle vous permet de disposer à une version estompée de votre écran verrouillé de rester visible. Vous verrez ainsi toujours afficher à l’écran les informations essentielles comme vos notifications et les informations de vos widgets.

Notons que cet affichage s’éteint si :

L’écran est masqué ou orienté vers le bas

L’iPhone n’est pas à proximité d’une Apple Watch jumelée

Une session CarPlay débute

La fonctionnalité « Appareil photo continuité » est en cours d’utilisation

» est en cours d’utilisation Le mode « économie d’énergie » est activé

» est activé Vous avez activé un mode de concentration « repos » au même moment que vous utilisez le réglage.

Lorsque cette option est activée, vous pouvez choisir si vous souhaitez voir afficher votre fond d’écran ou vos notifications sur l’écran verrouillé. Pour cela :

Rendez-vous dans les « Réglages »

» Cliquez sur « Luminosité et affichage »

» Cliquez sur le réglage « Toujours à l’écran »

» Activez ou désactivez l’option « Afficher le fond d’écran » ou « Afficher les notifications ».

Pour désactiver ce réglage, reprenez la procédure ci-dessus mais une fois arrivé dans « Luminosité et affichage », désactivez l’option « Toujours à l’écran ».