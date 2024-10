Arta Finance séduit le monde avec son IA révolutionnaire

Arta Finance, une plateforme de gestion de patrimoine numérique, se lance mondialement. Depuis Singapour, elle entend révolutionner le secteur financier. Avec ses nouvelles technologies, Arta souhaite rendre accessible la gestion de patrimoine à plus d’investisseurs.

lancement international d’Arta Finance

Singapour devient le point de départ d’Arta Finance pour conquérir le monde. Agréée par la MAS, elle vise à attirer des investisseurs internationaux. Cette expansion suit le succès aux États-Unis. À Singapour, un centre mondial du patrimoine, les prévisions indiquent une gestion d’actifs de 4,8 billions de dollars d’ici 2028. Arta offre aux investisseurs une gestion facilitée grâce à des outils innovants.

innovations avec Arta AI Copilot

L’une des grandes nouveautés est l’introduction de Arta AI Copilot. Ce copilote d’IA révolutionne la gestion de patrimoine. Il offre des capacités intelligentes de gestion et d’analyse de portefeuilles. Contrairement aux IA courantes, il est spécialement conçu pour les applications financières. En utilisant des modèles de langage avancés, Arta promet une personnalisation inédite. Sa technologie, respectueuse de la vie privée, garantit sécurité et transparence.

partenariats stratégiques et Wealth-as-a-Service

Arta Finance annonce des partenariats avec Wio Invest, Google Cloud et Capco. Elle lance ainsi son offre Wealth-as-a-Service aux banques. Cette offre permet aux institutions financières d’intégrer les capacités d’Arta dans leurs systèmes. Les banques peuvent ainsi accéder à des services innovants et améliorer leurs offres. Arta propose différentes options, du copilote d’IA à la plateforme en marque blanche. Elle vise à simplifier et enrichir la gestion de patrimoine.

Avec ces avancées et partenariats, Arta Finance marque un tournant décisif. Son lancement mondial montre son ambition et sa vision innovante. En combinant technologie et finance, Arta offre des solutions adaptées aux besoins modernes des investisseurs. Grâce à Ralph Hamers et d’autres experts, elle dispose de conseils stratégiques précieux.

