Squarespace lance des outils innovants pour entrepreneurs en 2024

Squarespace a dévoilé « Refresh 2024 », sa nouvelle gamme de produits et fonctionnalités, pour aider les entrepreneurs à créer et gérer leurs entreprises en ligne. Cette annonce marque une avancée dans l’utilisation de l’IA pour libérer la créativité et simplifier les opérations commerciales.

fonctionnalités du Design intelligent de Squarespace

Squarespace a introduit le Design intelligent, une approche novatrice de la conception de sites web. Grâce à l’intégration de technologies de pointe, y compris l’IA, cette suite de fonctionnalités aide les utilisateurs à créer une présence en ligne unique. Le nouveau Kit de design Squarespace avec IA permet de construire des sites web personnalisés en offrant des recommandations de design adaptées à l’identité de chaque marque.

Les utilisateurs peuvent profiter d’un sélecteur de disposition, un menu de mise en page adaptatif, et des thèmes du site pour transformer facilement et rapidement l’aspect de leur site web. La gestion de l’identité de la marque est également simplifiée grâce à un centre de création et de stockage dédié.

outils innovants pour les entrepreneurs en 2024

Squarespace propose des outils de design améliorés pour la protection et la confidentialité des sites web. De nouveaux effets d’épinglage créent une expérience de défilement engageante.

Pour faciliter la gestion des affaires, Squarespace a élargi Squarespace Payments avec plus d’options de paiement et de nouveaux outils de facturation clients. Les entrepreneurs peuvent également monétiser leur contenu grâce à des solutions de contenu et adhésions. Les dons sont simplifiés avec des outils améliorés pour la collecte de fonds.

développement et gestion simplifiée des entreprises

Squarespace aide les entrepreneurs à développer leurs activités grâce à une nouvelle expérience de marketing automatisé. Les campagnes peuvent être structurées selon les actions de l’audience, avec des modèles pour gagner du temps sur la communication.

De plus, des tableaux de bord dynamiques et des analyses spécialisées facilitent la gestion et la croissance des entreprises. Les guides d’installation étape par étape offrent des conseils personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs.

solutions numériques avancées pour les marques

Squarespace continue d’investir dans des solutions numériques avec le tableau de bord Domaines. Cela permet une gestion optimisée des paramètres DNS et des règles de transfert d’e-mails. Acuity Scheduling modernise la gestion des rendez-vous avec des factures automatisées.

Les utilisateurs de Bio Sites peuvent désormais rassembler l’ensemble de leur contenu et de leurs centres d’intérêt dans un lien unique, transformant les followers en clients.

En conclusion, Squarespace transforme la façon dont les entrepreneurs créent et gèrent leurs entreprises. Avec ses outils innovants et ses solutions avancées, Squarespace ouvre une nouvelle ère pour l’entrepreneuriat en ligne, facilitant la créativité, la gestion et la croissance des entreprises partout dans le monde.

Lisez notre dernier article tech : Flappy Bird est de retour, mais il fait déjà polémique