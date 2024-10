On peut enfin jouer à Red Dead Redemption sur PC ! 

14 ans ! C’est le nombre d’années durant lequel les PC-istes ont dû attendre l’arrivée de Red Dead Redemption sur PC. Le premier opus du jeu western en monde ouvert de Rockstar Games est sorti sur PS3 et Xbox 360 en 2010, et resté bloqué dessus pendant des années. Et, même si le portage était disponible, Red Dead Redemption était toujours confiné sur consoles. Mais plus maintenant, car Rockstar Games a confirmé l’arrivée du jeu sur PC, avec quelques fonctionnalités graphiques intéressantes.

Red Dead Redemption PC : Un portage digne des exigences graphiques du moment

Quand Red Dead Redemption sort en 2010, il a tout de suite conquis les fans de la licence GTA. Considéré comme le “Western GTA”, il nous ramène à l’époque des cow-boys, dans un vaste monde ouvert que les joueurs peuvent explorer à leur guise. Son succès est tel qu’il a bénéficié de plusieurs portages, notamment sur Xbox One, Nintendo Switch et PS4. Tous les joueurs ont donc pu goûter à cette pépite qu’est Red Dead Redemption…sauf ceux sur PC.

Ce n’est pas un fait nouveau : depuis longtemps, Rockstar Games a toujours préféré les consoles au PC. C’est notamment le cas pour GTA IV, GTA V et Red Dead Redemption 2, avant de sortir sur PC quelques années plus tard. Maintenant, c’est au tour du premier opus de bénéficier un portage PC avec le DLC Undead Nightmare, 14 ans après sa sortie sur consoles.

Mais pas que : il vous en mettra plein les yeux côté graphisme. Le portage embarquera une résolution 4K jusqu’à 144hz, et prendra en charge des moniteurs Ultrawide et Super Ultrawide. Les technologies HDR10, l’upscaling NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.0 et la génération d’images NVIDIA DLSS seront également de la partie. Rockstar Games promet plus d’upgrade graphiques, mais il faudra attendre la sortie officielle du jeu pour en savoir davantage.

Le portage PC de Red Dead Redemption sera disponible sur PC le 29 octobre prochain, en même temps que l’extension Undead Nightmare. Si vous avez la configuration matérielle ci-dessous, vous pouvez faire tourner le jeu sans problème :

Configuration PC minimale

SYSTÈME D’EXPLOITATION : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5-4670 ou AMD FX-9590

Mémoire : 8 Go

GPU : NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon R7 360

Stockage : 12 Go

Configuration PC recommandée