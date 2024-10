Test – Altyk L14F-I5U16-N1 : L’essence du savoir-faire français dans un PC portable compact

Le marché des PC portables compacts ne cesse de croître, avec des modèles toujours plus innovants. Aujourd’hui, nous nous intéressons à un produit made in France : l’Altyk L14F-I5U16-N1. En effet, la marque Altyk vient du groupe bien connu, LDLC. Ce portable léger promet des performances optimales dans un format compact, adapté à un usage quotidien. Mais que vaut-il réellement dans les faits ? De l’unboxing à l’autonomie, en passant par ses performances, nous allons décortiquer ce portable Français.

Unboxing et Design de l’Altyk L14F-I5U16-N1

Dès le déballage, l’Altyk L14F-I5U16-N1 impressionne par son design sobre et élégant. Le châssis est en aluminium, offrant une sensation de robustesse tout en restant léger avec ses 1,4 kg. Le logo de la marque est présent sur le capot et son design est plutôt sympa. Ce choix de matériaux améliore non seulement l’aspect esthétique, mais aussi l’ergonomie : facile à transporter et agréable en main.

Dans la boîte, on retrouve l’essentiel : le PC portable, un chargeur compact, et une petite notice d’utilisation. Pas de gadgets superflus, juste ce qu’il faut pour commencer. Le clavier rétroéclairé est particulièrement agréable à utiliser, avec des touches bien espacées et réactives. Le pavé tactile est aussi fluide et précis, offrant une expérience utilisateur agréable. Le design minimaliste et fonctionnel saura plaire aux utilisateurs qui recherchent simplicité et efficacité.

Caractéristiques Techniques et Fonctionnalités

Ce PC portable se distingue par des caractéristiques techniques équilibrées, adaptées à un usage polyvalent :

Processeur : Intel Core i5-1235U

RAM : 16 Go DDR4 3200 MHz

Stockage : SSD M2 PCIe de 960 Go

Carte graphique : Intel Iris Xe

Connectique : 1 ports USB-C (compatible display port et technologie de charge, 2 ports USB 3.2 Gen 1 Type A, 1 port HDMI 1.4, 1 port RJ45, lecteur de cartes (SD), prise casque

Wifi 6 AX, Bluetooth

Ecran Full HD 14 pouces (1920 x 1080) 300 nits 60 Hz IPS

Webcam Full HD à 30 images/s

Clavier rétroéclairé

Lecteur biométrique intégré dans le trackpad

Batterie 65 Wh

Dimensions : H 17,9 mm / P 325 mm / L 214,8 mm

Poids 1400 grammes

Système d’exploitation : Windows 11 famille

Garantie 3 ans

Les fonctionnalités pratiques ne manquent pas : la connexion Wi-Fi 6 assure une rapidité optimale pour les téléchargements et le streaming. La compatibilité Bluetooth permet de connecter facilement des périphériques sans fil. Le démarrage rapide grâce au SSD et à l’empreinte digitale intégrée dans le trackpad pour la sécurité sont aussi des atouts non négligeables. En somme, l’Altyk L14F-I5U16-N1 est un outil performant, tant pour le travail que pour le divertissement.

L’écran de l’Altyk L14F-I5U16-N1

L’écran de l’Altyk L14F-I5U16-N1, un Full HD de 14 pouces, se distingue par sa clarté. Avec une résolution de 1920×1080, il offre des images nettes et un rendu des couleurs fidèle. Les angles de vision sont suffisamment larges pour une utilisation confortable, même en extérieur grâce à son traitement anti-reflets.

Les réglages de luminosité sont précis, bien qu’il faille parfois pousser la luminosité à fond pour une utilisation en plein soleil. La calibration est assez fine et précise d’origine. Il n’est pas utile de recalibrer l’écran. La qualité de la dalle a donc fait l’objet d’une attention particulière de la part d’Altyk. Idéal pour ceux qui passent de longues heures devant l’écran.

Logiciels

L’un des avantages de l’Altyk L14F-I5U16-N1 est la sobriété de son environnement logiciel. Il est livré sans une multitude de logiciels préinstallés, à l’exception de quelques utilitaires Altyk et de Windows 11. Cette absence de bloatware permet de profiter d’un système épuré et rapide dès la première utilisation.

C’est un atout non négligeable pour les utilisateurs qui souhaitent personnaliser leur machine avec les logiciels de leur choix, sans avoir à passer par des heures de désinstallation de programmes inutiles. Vous avez ainsi un PC prêt à l’emploi, sans fioritures.

Performances l’Altyk L14F-I5U16-N1

Pour tester les performances, nous avons utilisé l’Altyk L14F-I5U16-N1 dans plusieurs scénarios : travail bureautique, navigation web avec plusieurs onglets, visionnage de vidéos HD, et montage vidéo léger. Le processeur Intel Core i5-1235U (2 Performance-cores 4.4 GHz + 8 Efficient-cores – 3.3 GHz Turbo – 12 Threads – Cache 12 Mo), couplé à 16 Go de RAM, s’en sort haut la main dans ces tâches variées.

Lors de nos tests de performance, le PC portable a montré une réactivité fluide, avec une navigation sans latence. Autre point important, l’aspect du silence sur lequel Altyk a travaillé. En effet, il est silencieux et c’est d’autant plus agréable lorsque l’on exécute des taches de bureautique de ne pas avoir une soufflerie à côté de ses oreilles. En complément, il faut avouer qu’il ne chauffe pas beaucoup. Toutefois, pour des tâches plus lourdes comme le montage vidéo 4K ou les jeux AAA, le L14F-I5U16-N1 atteint rapidement ses limites mais ce n’est pas sa destination principale.

Concernant le SSD, celui-ci offre des performances correctes pour un portable à ce niveau de prix.

Autonomie

L’autonomie est un point crucial pour un PC portable compact. Avec une batterie de 65 Wh, l’Altyk L14F-I5U16-N1 promet entre 6 et 7 heures d’utilisation en usage bureautique. En revanche, avec un autre usage l’autonomie peut chuter rapidement. Une PowerBank trouve donc son utilité dans un cas comme celui-ci d’autant que la charge peut s’effectuer en USB-C si l’on oublie le chargeur inclus dans le packaging.

Conclusion

L’Altyk L14F-I5U16-N1 se présente comme un excellent choix pour ceux qui recherchent un PC portable compact et performant sans compromis sur l’ergonomie. Avec un design soigné, des performances solides pour un usage quotidien, et une autonomie correcte en usage bureautique, il a tout pour plaire. Il s’agit d’un modèle polyvalent, parfait pour les étudiants par exemple.

Cependant, il montre ses limites dans des usages intensifs comme le montage vidéo avancé ou les jeux AAA. Mais pour la plupart des utilisateurs, il représente un investissement judicieux.