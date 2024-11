iOS 18.2 bêta 1 : Découvrez toutes les nouvelles fonctionnalités pour votre iPhone

Apple a lancé la première version bêta d’iOS 18.2, exclusivement réservée aux développeurs. Cette mise à jour apporte des nouveautés captivantes pour les utilisateurs d’iPhone en intégrant des fonctionnalités avancées d’Apple Intelligence, des améliorations dans l’application Mail et bien plus encore. Voici un aperçu détaillé des changements à découvrir dans iOS 18.2 bêta 1.

Disponibilité de la version bêta 1 d’iOS 18.2 et modèles compatibles

Actuellement, iOS 18.2 est accessible uniquement aux développeurs enregistrés. Elle ne fonctionne que sur certains modèles récents d’iPhone capables de supporter Apple Intelligence. Voici les modèles compatibles :

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16 et 16 Plus

iPhone 16 Pro et 16 Pro Max

Si vous possédez un de ces modèles et êtes développeur, vous pouvez installer cette version en accédant aux Paramètres, puis en allant dans Général > Mise à jour logicielle. La version bêta 1 porte le numéro de build 22C5109p.

Apple Intelligence s’améliore avec des options de création d’image et de Genmoji

Avec iOS 18.2, Apple élargit les fonctionnalités d’Apple Intelligence. Notamment avec l’introduction de Image Playground, une application pour créer des images divertissantes. Elle propose deux styles de création : Animation et Illustration et un mode Sketch devrait être ajouté prochainement. Cette application peut s’utiliser seule ou être intégrée directement dans Messages et Mail pour faciliter le partage d’images uniques.

L’autre nouveauté est Genmoji, une option permettant de générer des emojis personnalisés à partir de descriptions textuelles. Vous pouvez ainsi créer un Genmoji qui représente une personne ou même utiliser des photos de vos amis pour générer des emojis ressemblants. Les Genmoji peuvent ensuite être utilisés dans les messages ou en tant qu’autocollants.

Intégration de ChatGPT dans Siri et des outils d’écriture

iOS 18.2 permet désormais aux utilisateurs de Siri d’accéder à ChatGPT pour obtenir des réponses enrichies. En activant cette fonction dans les Paramètres, vous pourrez demander à Siri de poser des questions complexes à ChatGPT. Ce dernier pourra apporter une perspective plus riche et diversifiée sur des sujets variés. De plus, une option permet de désactiver l’affichage de l’invite ChatGPT si vous préférez ne pas recevoir ces suggestions.

Cette version ajoute également un outil d’écriture lié à ChatGPT pour créer des textes sur des sujets de votre choix grâce à une fonction « Rédiger ». Un nouvel outil, Décrivez votre modification, permet de donner des instructions précises sur les changements souhaités rendant le processus de rédaction plus flexible.

Améliorations dans l’application Mail avec des catégories intelligentes

L’application Mail dans iOS 18.2 reçoit une mise à jour importante, avec un système de catégorisation automatique des e-mails. Cette fonctionnalité classe les messages en quatre catégories :

Principal : pour les e-mails personnels importants

Transactions : confirmations d’achat, reçus

Mises à jour : notifications de réseaux sociaux, actualités

Promotions : offres marketing, coupons

Les utilisateurs bénéficieront également d’images de contact plus grandes et d’une nouvelle vue condensée. Cela permettra de regrouper les e-mails d’une même entreprise. De légères modifications d’interface sont également présentes pour distinguer clairement les nouveaux messages des anciens.

Possibilité de choisir des applications par défaut pour les appels et la messagerie

Un changement notable dans iOS 18.2 est la possibilité de définir des applications par défaut pour certaines actions, comme les appels et la messagerie. Cette option, accessible via un nouveau menu dans les Paramètres, vous permet de choisir quelle application vous préférez pour envoyer des e-mails, passer des appels, ou encore pour filtrer les appels entrants.

Intelligence visuelle : identification des objets et aide à la recherche d’informations

L’iOS 18.2 bêta 1 introduit un mode d’intelligencevisuelle pour les utilisateurs de l’iPhone 16. En appuyant longuement sur la commande de l’appareil photo, ce mode s’active pour analyser des objets dans votre environnement. Vous pouvez par exemple prendre en photo un restaurant pour en consulter les avis ou les horaires d’ouverture, ou encore identifier la race d’un chien. Cette fonction vous permet également d’envoyer des images à ChatGPT pour en savoir plus.

Image Wand dans l’application Notes pour transformer des croquis en images

Dans iOS 18.2, Apple propose un outil baptisé Image Wand dans l’application Notes. Cet outil permet de transformer des croquis en images plus nettes, ou encore de sélectionner un espace vide pour générer une image en fonction du contexte environnant. Un ajout particulièrement utile pour ceux qui utilisent fréquemment Notes pour dessiner ou annoter.

Extension de la couverture d’Apple Intelligence dans de nouvelles régions anglophones

Apple étend la disponibilité d’Apple Intelligence dans de nouvelles régions, ce qui permettra aux utilisateurs anglophones en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni de profiter de ces fonctionnalités avancées.

Mises à jour spécifiques à l’Union européenne et nouvelles options pour les développeurs

Dans l’Union européenne, iOS 18.2 introduit une nouvelle fonctionnalité d’écran de choix de navigateur. La mise à jour permet également de supprimer certaines applications natives d’Apple telles que Safari, Messages et Photos, conformément aux directives européennes. Les développeurs peuvent désormais tester les fonctions spécifiques à l’Europe. Par exemple, des moteurs de navigateur alternatifs ou des applications sans contact, depuis n’importe où dans le monde.

Mémos vocaux enrichis pour une expérience sonore plus complète

Pour les utilisateurs de l’iPhone 16 Pro, iOS 18.2 améliore la fonction des mémos vocaux. Cette nouvelle version permet de superposer plusieurs pistes audio les unes sur les autres et d’ajuster les couches enregistrées. Un atout considérable pour ceux qui utilisent leur iPhone pour enregistrer des mémos professionnels ou personnels.

Commande de limitation de volume pour une écoute audio maîtrisée

Une autre nouveauté notable est la limite de volume dans les Paramètres. Cette fonction vous permet de contrôler le volume des haut-parleurs intégrés pour éviter les nuisances sonores lors de la lecture de médias. Cependant, cette limite n’affecte pas les appels téléphoniques ni les appels FaceTime.

Autres ajustements et modifications pratiques dans iOS 18.2

Outre ces nouveautés majeures, iOS 18.2 apporte quelques autres petites améliorations :

Safari propose maintenant une option d’importation/exportation de l’historique de navigation.

Un raccourci « Générer une image » est disponible bien qu’inactif pour le moment.

Dans Podcasts, une nouvelle fonctionnalité permet de marquer des catégories comme favoris.

Apple Arcade offre une option pour désactiver les aperçus de jeux.

La mise à jour iOS 18.2 promet d’offrir aux utilisateurs un ensemble de fonctionnalités et d’améliorations pour une expérience plus fluide et personnalisée. Les utilisateurs de la version bêta auront l’opportunité d’explorer ces nouveautés et de découvrir tout ce qu’Apple Intelligence peut offrir en matière de personnalisation et d’assistance virtuelle.