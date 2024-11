TEST – KQUEO VERTEX, la chaise ergonomiquee idéale pour les gamers ?

De plus en plus, on passe de nombreuses heures assis face à son bureau, sur une chaise idéalement. Le choix de cette chaise peut être complexe, entre des options gamers ou ergonomiques. La KQUEO VERTEX se place à mi-chemin des deux mondes, avec tout de même une coloration ergonomique. Elle propose une assise qui se veut confortable, avec des adaptations possibles pour améliorer son assise. Toutefois, elle n’est pas aussi fine au niveau du dossier que les chaises ergonomiques traditionnelles, lui donnant ainsi un aspect plus gamer. Est-ce le bon compromis pour vous équiper ? La réponse dans ce test !

Notre avis en bref

Cette chaise KQUEO Vertex est vraiment idéale si vous êtes un télétravailleur ou un gamer farouche. Elle propose une personnalisation totale de l’assise, du dossier et plus encore. On peut donc l’adapter à sa morphologie pour obtenir un confort optimisé. En plus de ça, son design ne fait pas tache, et elle est relativement compacte, sans pour autant être trop petite. Certaines chaises gamers sont très allongés, et prennent de la place visuellement dans une pièce, ici ce n’est pas le cas.

Par ailleurs, vous pouvez acheter la KQUEO Vertex sur le site de KQUEO.

Unboxing du siège de bureau KQUEO VERTEX

La chaise KQUEO Vertex vient dans un packaging relativement bien pensé. Les différents morceaux sont bien emballés, et ça ne bouge pas pendant le transport. Pas de risque de retrouver un morceau de votre chaise endommagé. Il faut également noter que c’est un certain poids, la chaise étant faite avec des matériaux nobles. Le colis pèse donc lourd, pour assurer un emballage idéal.

De plus, on retrouve pour la KQUEO Vertex différents éléments, dont l’assise, le pied, le vérin et le dossier. Ces éléments sont bien emballés, comme évoqué précédemment, et certains sont préassemblés. C’est le cas du repose-tête qu’il ne faudra pas monter séparément, mais qui est déjà sur le dossier. Dans l’ensemble, c’est parfait pour recevoir le produit, mais prévoyez d’être à 2 pour la monter, cela peut faciliter les choses pour le montage.

Montage de la chaise ergonomique KQUEO VERTEX

Justement, pour le montage, c’est aussi très bon. Vous n’aurez pas besoin d’outils externes, les vis et les tournevis sont fournis. Pour être précis, c’est une clé Allen qui est fournie, avec deux vis pour les accoudoirs et trois pour le dossier. Après avoir clipsé les cinq roues dans la base en métal, on dépose simplement le vérin dans la base également. L’assise se pose aussi sur le vérin par la suite, avant de visser les deux accoudoirs à celle-ci.

Enfin, il faut visser les trois dernières vis pour placer le dossier sur l’assise. Notez ici de bien visser légèrement les trois vis avant de terminer de les visser. Dans le cas contraire, la troisième vis peut mal se placer dans la chaise, ce serait dommage. Enfin, une petite manipulation est à faire au niveau du repose-tête pour qu’il soit ajustable selon votre aisance. En résumé, avec un ami, on a pu monter cette KQUEO Vertex en seulement une quinzaine de minutes. Pour être honnête, ce n’était pas ma première chaise montée, ça aide à aller plus vite !

Design de cette chaise ergonomique

En termes de design, on l’évoquait, mais cette KQUEO Vertex se rapproche du monde des gamers. Elle se place à mi-chemin entre la chaise du télétravailleur ou du personnel de bureau et de la chaise du gamer. Ce siège de bureau est assez épais, permettant de vraiment tenir le dos lorsqu’on l’utilise, ce qui donne cette image de chaise gaming. Toutefois, la constitution de ce modèle en maille / mousse rappelle un design de bureau, mais qui apporte du confort. Il faut également noter l’existence d’un modèle en cuir, peut-être moins confortable pour l’été par grande chaleur.

Pour le reste du design, revenons sur les matériaux. Le dossier est donc constitué d’une maille permettant une respiration totale. Après plusieurs heures de travail, on ne se retrouve pas avec le dos trempé, malgré des températures élevées dans le bureau (déjà vécu avec d’autres chaises). Pour l’assise, celle-ci est en mousse, mais elle est assez épaisse pour ne pas sentir la structure qui la supporte.

Enfin, la personnalisation est un élément extrêmement important sur cette KQUEO Vertex. Celle-ci est entièrement personnalisable pour s’adapter à vos différentes positions sur la chaise ou à votre morphologie. Pour ce qui est de l’assise, celle-ci est réglable en hauteur, c’est tout à fait traditionnel. Mais, il est également possible d’avancer ou de reculer l’assise, pour la rapprocher ou non du dossier. Le dossier est inclinable avec une petite commande sur le côté, selon différentes positions.

Confort d’utilisation et assise

La personnalisation proposée apporte aussi un certain confort. C’est le cas de la personnalisation de l’assise de la KQUEO Vertex, précédemment évoquée. Toutefois, ce n’est pas la seule option. On peut aussi mentionner le repose-tête, que l’on peut approcher de la nuque et l’ajuster en hauteur. Un autre point essentiel sur une bonne chaise, ce sont les accoudoirs. Ceux-ci sont réglables en hauteur, peuvent être orientés vers l’intérieur ou l’extérieur du siège. Ensuite, ils peuvent être aussi rapprochés du bureau, vers l’avant ou l’arrière. Et, la petite touche idéale, c’est le repose-pied qui permet de parfaitement s’allonger après une longue journée de travail.

Pour parler d’un confort global, cette KQUEO Vertex est vraiment très bonne. Je télétravaille la plupart du temps, par conséquent, je reste assis plusieurs heures par jour dessus. Elle maintient très bien le dos, on peut s’asseoir en tailleur, normalement, s’allonger dedans, elle est très polyvalente. En plus de ça, on sent qu’elle est durable, notamment avec la base qui est en métal plutôt qu’en plastique. Pas besoin d’être parfaitement précautionneux quand on s’assied dessus, la chaise ne va pas céder, elle est durable. Toutefois, léger point négatif sur le dossier, qui recule un peu quand on s’installe dedans. Il faut prendre l’habitude, mais cela rajoute un peu de distance au bureau et semble moins tenir le dos quand on l’utilise au début.

Conclusion : que vaut la KQUEO VERTEX ?

Cette chaise est vraiment idéale si vous comptez vous faire un setup de télétravail ou pour le gaming. De plus, elle propose une bonne assise, se monte facilement, et le tarif pour sa polyvalence n’est pas abusif. Son prix est affiché aux alentours des 500 € pour le modèle en maille / mousse. Une vingtaine d’euros de plus vous permettront de vous procurer la version en cuir reconstitué. La personnalisation intégrale, le repose-pied inclus, la durabilité des matériaux en font un choix optimal, tant est que vous ayez le budget.