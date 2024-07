AeroFit Pro Soundcore : Confort inédit et conscience écologique -Vivez les rythmes de l’été en style !

Préparez-vous à exprimer votre style cet été avec les nouveaux écouteurs AeroFit Pro et AeroFit de la marque audio Soundcore, une division d’Anker Innovations. A la pointe de la technologie, ces écouteurs offrent un confort et une qualité audio exceptionnels, tout en préservant votre conscience environnementale.

Une expérience audio de qualité

En mars dernier, Soundcore a lancé les AeroFit Pro et AeroFit, des écouteurs qui répondent à l’intérêt croissant des consommateurs pour ce type de produit. Leur particularité? Ils vous permettent d’écouter de la musique, des podcasts ou des vidéos sans vous isoler de votre environnement. Ainsi, vous pouvez profiter de votre playlist préférée tout en restant attentif à ce qui se passe autour de vous.

Les écouteurs AeroFit Pro et AeroFit se démarquent par leur qualité sonore. Grâce à leurs haut-parleurs surpuissants, vous bénéficiez d’une performance sonore améliorée sur toutes les fréquences. De plus, la structure rigide de ces haut-parleurs à dôme en titane offre une excellente expérience d’écoute, en particulier dans les fréquences moyennes à hautes.

Une autonomie de batterie impressionnante

Avec une autonomie de batterie parmi les meilleures de leur catégorie, ces écouteurs promettent aussi une durée d’écoute prolongée. De plus, lorsque la batterie commence à s’épuiser, une courte recharge de 10 minutes permet de bénéficier de plusieurs heures de musique supplémentaires.

Des fonctionnalités innovantes

Ces deux modèles d’écouteurs ne se résument pas à leur performance audio et à leur autonomie. Ils offrent également quatre microphones avec un algorithme d’IA amélioré pour rendre vos appels plus audibles. De plus, vous pouvez personnaliser votre expérience audio grâce à l’application Soundcore, tout en bénéficiant de la technologie Bluetooth 5.3 pour une connectivité multipoints.

Quant à la résistance aux intempéries et aux éclaboussures, vous pouvez compter sur l’AeroFit Pro, qui est conforme IPX5, et sur l’AeroFit, qui est résistant à l’eau avec l’indice IPX7 et doté de la technologie propriétaire SweatGuard de Soundcore.

Disponibilité et prix

Les écouteurs AeroFit Pro et AeroFit sont disponibles en plusieurs coloris, et sont en vente sur Amazon.fr et sur fr.soundcore.com.

Prêt à vivre une expérience audio unique tout en restant connecté à votre environnement? Partagez vos impressions sur les AeroFit Pro et AeroFit de Soundcore dans les commentaires!