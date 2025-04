Test – Western Digital Red Plus 6 To : L’allié fiable de votre PC ou NAS

Dans un monde où les données numériques occupent une place prépondérante, la fiabilité du stockage est primordiale. Le WD Red Plus 6 To se présente comme une solution robuste pour les utilisateurs exigeants, qu’ils soient professionnels ou particuliers. Conçu spécifiquement pour les systèmes NAS, ce disque dur promet performance et durabilité. Mais tient-il toutes ses promesses ?

Notre avis en bref

Le WD Red Plus 6 To est un disque dur interne 3,5″ conçu pour les environnements NAS. Il peut toutefois être utilisé dans un PC sans souci. Avec une capacité de 6 To, une vitesse de rotation de 5400 RPM et une interface SATA, il offre une performance adaptée aux besoins des utilisateurs domestiques et professionnels. Sa technologie CMR réside dans sa fiabilité et sa constance de performance, ce qui en fait un choix privilégié pour les applications exigeant une vitesse de lecture et d’écriture soutenue. En somme, c’est un choix judicieux pour ceux qui recherchent un stockage fiable et performant.

Fiche technique et unboxing du WD Red Plus 6 To

Dès l’ouverture du bundle, le WD Red Plus 6 To se présente dans un emballage soigné, un film anti statique et un sachet de silice. Le disque arbore une finition métallique robuste, témoignant de sa qualité de fabrication.

Caractéristiques principales :

Capacité : 6 To

6 To Format : 3,5 pouces

3,5 pouces Interface : SATA 6

SATA 6 Vitesse de rotation : 5400 RPM

5400 RPM Technologie d’enregistrement : CMR

CMR Mémoire cache : 256 Mo

256 Mo Débit de transfert : jusqu’à 180 Mb/s

jusqu’à 180 Mb/s Endurance : 180 To/an

180 To/an Température de fonctionnement : 0°C à 65°C

0°C à 65°C Dimensions : 146,9 x 101,6 x 26,1 mm

146,9 x 101,6 x 26,1 mm Poids : 750 g

750 g Garantie : 3 ans

Ces spécifications positionnent le WD Red Plus 6 To comme un choix optimal pour les systèmes NAS domestiques ou un PC qui tourne beaucoup.

Produit disponible sur WD Red Plus 6 To Disque dur Interne 3.5" dédié NAS, 5400 RPM Class, SATA 6 GB/s, CMR, 256MB Cache, Garantie 3 ans

Voir l'offre 105,00 €

Montage dans un PC

L’installation du WD Red Plus 6 To dans un PC est relativement simple. Il suffit de le fixer dans une baie 3,5″ à l’aide de vis ou d’un système de tiroir amovible, selon le boîtier. Il est recommandé de le placer près d’une source d’aération pour assurer une bonne dissipation thermique. Une fois connecté à l’alimentation et à la carte mère via un câble SATA, le disque est prêt à être formaté et utilisé.

Montage du WD Red Plus 6 To dans un NAS

Conçu pour les environnements NAS, le WD Red Plus 6 To s’intègre parfaitement dans des systèmes tels que le WD My Cloud Pro Series PR2100. L’installation consiste à insérer le disque dans une baie dédiée, sans nécessiter d’outils. Une fois en place, le NAS reconnaît automatiquement le disque, permettant une configuration rapide en RAID si nécessaire. Ce processus simplifié est idéal pour les utilisateurs souhaitant étendre leur capacité de stockage sans complications.

L’utilité d’un NAS

Un NAS (Network Attached Storage) est un dispositif de stockage en réseau. Il sert à centraliser, partager et sécuriser les fichiers d’un foyer. Contrairement à un simple disque dur externe, le NAS se connecte directement à votre box internet. Il devient ainsi accessible à tous les appareils connectés au réseau local (PC, smartphones, tablettes, TV) et même à distance via Internet.

Dans un usage domestique, le NAS devient une véritable bibliothèque numérique familiale. Il permet de stocker les photos, vidéos, documents ou musiques, tout en offrant un accès instantané, à tout moment. Par exemple, plus besoin de transférer vos films sur une clé USB : votre télé connectée peut y accéder en streaming via le NAS.

Le NAS est aussi très utile pour les sauvegardes automatiques. Il peut sauvegarder en temps réel les fichiers de tous les ordinateurs du foyer. En cas de panne ou de vol d’un appareil, les données restent en sécurité sur le NAS. Certains modèles permettent même la synchronisation avec des services cloud (Dropbox, Google Drive), offrant une double protection.

Côté fonctionnement, un NAS contient un ou plusieurs disques durs comme le le WD Red Plus 6 To. Il fonctionne avec un système d’exploitation propre, généralement accessible via une interface web intuitive. Vous pouvez y créer des comptes utilisateurs, définir des droits d’accès, ou planifier des sauvegardes. Les modèles à deux baies ou plus permettent aussi d’utiliser des systèmes RAID, pour garantir la redondance des données.

En résumé, un NAS est l’outil idéal pour toute maison connectée. Il facilite la gestion des fichiers, protège les données précieuses, et offre un confort d’usage inégalé.

Performance et efficacité du WD Red Plus 6 To

Le WD Red Plus 6 To offre des performances solides pour un disque à 5400 RPM. Avec un débit de transfert atteignant jusqu’à 180 Mb/s, il répond efficacement aux besoins de sauvegarde et de streaming en réseau. Comparé au WD Red Pro, qui tourne à 7200 RPM, le Red Plus est plus silencieux et consomme moins d’énergie, bien qu’il soit légèrement moins rapide. Pour un usage domestique, ses performances sont amplement suffisantes.

Garantie et SAV

Western Digital offre une garantie limitée de 3 ans pour le WD Red Plus 6 To. En cas de problème, le service après-vente est accessible via leur site officiel, permettant de vérifier l’état de la garantie et de demander un remplacement si nécessaire. Cette garantie témoigne de la confiance du fabricant en la fiabilité de son produit.

Conclusion

Le WD Red Plus 6 To se distingue comme une solution de stockage fiable et performante pour les systèmes NAS mais aussi pour un PC traditionnel. Sa conception optimisée pour une utilisation continue, sa capacité généreuse et sa facilité d’installation en font un choix judicieux pour les utilisateurs exigeants. Que ce soit pour un usage domestique ou professionnel, il répondra aux attentes en matière de stockage sécurisé et efficace.

Produit disponible sur WD Red Plus 6 To Disque dur Interne 3.5" dédié NAS, 5400 RPM Class, SATA 6 GB/s, CMR, 256MB Cache, Garantie 3 ans

Voir l'offre 105,00 €