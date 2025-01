Essai – Peugeot e-5008 : Une alternative crédible aux SUV thermiques

En 2025, Peugeot poursuit son offensive dans l’électrique avec l’arrivée de la Peugeot e-5008, une version 100 % électrique de son célèbre SUV familial. Ce modèle s’inscrit dans une double ambition : accompagner la transition écologique de la marque et répondre à une demande croissante pour des véhicules électriques spacieux, polyvalents et adaptés aux familles. Avec une autonomie impressionnante, des technologies embarquées de pointe et un design modernisé, la e-5008 se présente comme une alternative crédible aux SUV thermiques et hybrides. Mais ce nouveau modèle est-il à la hauteur des attentes ? Cet essai complet explore en profondeur ses points forts, ses limites et sa place sur le marché.

Design extérieur : entre élégance et modernité

Dès le premier regard, la Peugeot e-5008 impressionne par son style affirmé et son identité visuelle résolument contemporaine. Peugeot conserve ici les fondamentaux de son design tout en intégrant des éléments distinctifs propres aux véhicules électriques. La face avant est marquée par une calandre pleine, une caractéristique commune à tous les modèles électriques de la marque. Celle-ci est encadrée par des feux à LED acérés, dotés de la signature lumineuse « crocs de lion » désormais emblématique.

Les proportions du véhicule demeurent celles d’un grand SUV familial : une longueur légèrement supérieure à 4,7 mètres, une largeur généreuse et une hauteur qui garantit une bonne habitabilité intérieure. Les lignes latérales du véhicule allient robustesse et élégance, avec une ceinture de caisse haute et des passages de roues marqués. À l’arrière, les feux sont également à LED, reliés par un bandeau noir brillant qui renforce l’impression de largeur.

Les jantes disponibles varient de 19 à 20 pouces, selon les finitions, et la gamme de coloris inclut des teintes modernes comme le bleu foncé métallisé ou le gris perle nacré, ainsi que des options bi-ton qui accentuent le dynamisme de la silhouette.

Un habitacle moderne et spacieux

Une modularité exemplaire

L’une des forces historiques du 5008 est son habitabilité, et cette version électrique ne déçoit pas. Conçu comme un véritable SUV familial, la Peugeot e-5008 propose une configuration à trois rangées de sièges, pouvant accueillir jusqu’à sept passagers. Les deux sièges de la troisième rangée sont rabattables et extractibles, offrant une grande flexibilité d’utilisation. Quant à la deuxième rangée, elle est composée de trois sièges indépendants et coulissants, permettant d’ajuster l’espace selon les besoins.

Avec tous les sièges en place, le coffre offre un volume respectable de 500 litres. En configuration deux rangées, ce volume passe à 780 litres, tandis qu’en rabattant toutes les banquettes, on atteint un impressionnant 2 040 litres. Ces caractéristiques rendent la e-5008 idéale pour les familles nombreuses ou les adeptes des longs voyages avec beaucoup de bagages.

Technologie et confort à bord

Peugeot a équipé la e-5008 de son tout nouveau Panoramic i-Cockpit, une évolution technologique majeure. Cet écran incurvé de 21 pouces combine les fonctions d’instrumentation et d’info-divertissement, avec une interface intuitive et personnalisable. Grâce à la dernière génération du système d’exploitation embarqué de Peugeot, l’accès aux paramètres du véhicule, aux cartes GPS et aux fonctions multimédias est simplifié.

Les matériaux choisis pour l’habitacle reflètent une montée en gamme : cuir, alcantara et finitions en aluminium brossé sont présents selon les versions. Les sièges avant sont chauffants, ventilés et dotés d’une fonction massage, tandis que l’éclairage d’ambiance personnalisable crée une atmosphère chaleureuse.

Le confort acoustique est également à l’honneur. Grâce à une isolation phonique renforcée et à l’absence de vibrations moteur, le silence à bord est presque total, un atout particulièrement apprécié sur les longs trajets.

Motorisation et performances électriques du e-5008

La Peugeot e-5008 repose sur la plateforme eVMP (Electric Vehicle Modular Platform), spécialement conçue pour accueillir des motorisations électriques. Deux configurations sont proposées, répondant à différents usages :

Version 2 roues motrices : équipée d’un moteur de 210 chevaux (150 kW) situé sur l’essieu avant.

: équipée d’un moteur de 210 chevaux (150 kW) situé sur l’essieu avant. Version 4 roues motrices : dotée de deux moteurs électriques, un à l’avant et un à l’arrière, pour une puissance combinée de 320 chevaux (235 kW).

Cette dernière configuration est idéale pour les conducteurs recherchant une motricité accrue et des performances dynamiques sur terrains difficiles. Elle devrait être disponible très prochainement.

Autonomie et recharge

La Peugeot e-5008 propose deux tailles de batteries : 73 kWh et 98 kWh, offrant une autonomie comprise entre 489 km et 668 km selon le cycle WLTP. Ce positionnement place le modèle parmi les meilleurs du segment des grands SUV électriques en matière de capacité énergétique.

La recharge est facilitée par la compatibilité avec les bornes rapides jusqu’à 150 kW, permettant de récupérer 80 % de la charge en seulement 30 minutes. Pour les recharges à domicile, un chargeur de 11 kW en courant alternatif est inclus, et un chargeur triphasé de 22 kW est proposé en option.

Conduite et comportement routier

Un plaisir de conduite inégalé

Fidèle à la réputation de Peugeot en matière de châssis, la e-5008 offre une expérience de conduite dynamique et plaisante. La répartition optimale des masses, grâce à l’intégration des batteries dans le plancher, abaisse le centre de gravité du véhicule et améliore sa stabilité. Sur route sinueuse, le SUV reste agile malgré ses dimensions, tandis que sur autoroute, il excelle par son confort et sa sérénité.

La direction assistée est précise et bien calibrée, offrant un bon retour d’information au conducteur. Les suspensions, quant à elles, absorbent efficacement les irrégularités de la route, renforçant le confort pour les passagers.

Aides à la conduite de dernière génération

La e-5008 est équipée de nombreuses aides à la conduite, regroupées sous l’appellation Peugeot Drive Assist 3.0. Parmi elles, on retrouve :

Le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go.

L’aide au maintien dans la voie.

Le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons et cyclistes.

La vision nocturne, qui utilise une caméra infrarouge pour détecter les obstacles dans l’obscurité.

Ces technologies rendent la conduite plus sûre et moins fatigante, particulièrement en milieu urbain et sur les longs trajets.

Peugeot e-5008 face à la concurrence

Sur le segment des SUV électriques familiaux, la Peugeot e-5008 doit affronter une concurrence féroce. Parmi ses principaux rivaux, on trouve :

Tesla Model Y : leader incontesté en matière de technologie et de réseau de recharge.

: leader incontesté en matière de technologie et de réseau de recharge. Volkswagen ID.6 : offrant une modularité similaire, mais avec une autonomie légèrement inférieure.

: offrant une modularité similaire, mais avec une autonomie légèrement inférieure. Hyundai Ioniq 7 : un modèle prometteur, misant sur une technologie avancée et un design futuriste.

Face à ces modèles, la e-5008 se distingue par son style élégant, sa modularité exemplaire et ses performances équilibrées. Bien que Tesla conserve un avantage en termes de réseau de superchargeurs, la Peugeot bénéficie de la robustesse de son réseau européen de Free2move Charge.

Conclusion sur le Peugeot e-5008

Avec la e-5008, Peugeot propose un SUV électrique à la fois élégant, spacieux et performant, qui s’adresse aux familles modernes souhaitant concilier écologie et praticité. Bien que le prix reste un obstacle pour certains, l’investissement se justifie par une autonomie exceptionnelle, un habitacle de qualité et des technologies de pointe.

Ce modèle s’impose comme une alternative sérieuse dans le segment des grands SUV électriques et confirme l’engagement de Peugeot vers un avenir 100 % électrique. La Peugeot e-5008 de 2025 est bien plus qu’un simple SUV : c’est un véritable compagnon de route pour une nouvelle ère de mobilité.