Orbi 870 de NETGEAR : vitesse, sécurité et performance au top !

NETGEAR®, leader mondial des solutions WiFi, enrichit sa gamme avec une nouvelle série. La série Orbi 870 promet de propulser votre expérience connectée. Cela est possible grâce à la puissance du WiFi 7.

Orbi 870 : La nouvelle référence du WiFi domestique

Connue pour son expertise en WiFi, NETGEAR renforce sa présence sur le marché. En effet, cette nouvelle série va révolutionner la façon dont les ménages interagissent avec leurs objets connectés. L’Orbi 870, par exemple, est conçu pour offrir la meilleure expérience WiFi possible. Il délivre ainsi des vitesses exceptionnelles et une latence réduite. De plus, sa capacité accrue permet une connectivité fluide et fiable pour jusqu’à 150 appareils. Que vous soyez un fervent du streaming ultra HD, un adepte du télétravail ou un passionné de gaming, Orbi 870 est l’allié dont vous avez besoin.

Mais ce n’est pas tout. NETGEAR met un accent particulier sur la sécurité. Les fonctionnalités de cybersécurité avancée assurent une protection dès le premier jour. Elles offrent une défense efficace contre les cybermenaces. Des mises à jour automatiques permettent de garder le système à jour contre les cyberattaques.

Une gamme en expansion

En ajoutant la série Orbi 870 à son portefeuille, NETGEAR élargit sa gamme de solutions Mesh WiFi 7. La gamme inclut également les séries Orbi 770 et 970. Chaque série est conçue pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. Elles offrent des performances inégalées, une couverture étendue et une fiabilité exceptionnelle. Si vous cherchez le parfait équilibre entre performance, couverture et sécurité, l’Orbi 870 est le produit qu’il vous faut.

Des caractéristiques techniques dernier cri

Le système Orbi 870 offre une panoplie de fonctionnalités techniques avancées. Tout d’abord, il bénéficie d’une capacité WiFi 7 tri-bande ultra-rapide, atteignant jusqu’à 21 Gb. De plus, la Multi-Link Operation (MLO) combine deux bandes WiFi pour une meilleure fiabilité et une réduction de la latence. Enfin, le port Internet 10 Gb permet d’utiliser pleinement la vitesse de votre fibre.

Une sécurité renforcée

NETGEAR offre également une fonction de protection avancée exclusive, protégeant le système WiFi non seulement contre les menaces connues, mais également contre les menaces inconnues grâce à une combinaison d’IA et de prévention avancée des exploits. Elle inclut une offre d’essai de 30 jours à la solution NETGEAR Armor, qui offre un niveau de protection sans ralentir votre WiFi.

Disponibilité et Prix

Le système Mesh WiFi 7 Orbi 870 est disponible dès aujourd’hui en pack de 3, en blanc et en noir, sur la boutique en ligne NETGEAR et chez les principaux revendeurs dès le début de Février.

Si vous cherchez une expérience WiFi irréprochable, un haut niveau de sécurité et une couverture étendue, l’Orbi 870 est fait pour vous. De plus, pour plus d’informations sur la série Orbi 870, ou pour découvrir l’ensemble des systèmes WiFi Mesh Orbi, n’hésitez pas à visiter netgear.fr. Alors, n’attendez plus pour vous offrir l’expérience WiFi dont vous avez toujours rêvé !