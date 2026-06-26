Test – Overade Life : le casque vélo qui mise sur la sécurité.

Sur le marché des casques vélo urbains, l’Overade Life se démarque immédiatement. Conçu par une marque française, ce modèle mise avant tout sur la visibilité et la sécurité grâce à un système d’éclairage intégré particulièrement complet. Disponible avec une visière rotative, il s’adresse aux cyclistes urbains, aux utilisateurs de vélos électriques ainsi qu’aux adeptes de la trottinette.

Sur le papier, l’Overade LIFE promet une protection efficace tout en améliorant la visibilité du cycliste grâce à ses nombreux équipements embarqués. Une approche innovante qui a toutefois un coût puisque cette version avec visière et OxiBrake est proposée à 219 €.

Après plusieurs semaines d’utilisation, voici mon avis complet sur l’Overade Life.

Unboxing du Overade Life

Dès l’ouverture de la boîte, l’Overade Life donne une impression de produit premium. L’emballage est sobre et bien conçu, mettant immédiatement en valeur le casque. À l’intérieur, tout est soigneusement rangé et protégé.

Tout d’abord, on retrouve bien évidemment le casque, accompagné de sa visière, d’un câble de recharge USB-C, une télécommande OxyMote, 3 élastiques de fisxation ainsi que de la documentation de démarrage rapide. Pour mon test, j’ai également la visière et l’OxiBrake qui sont en option. J’ai également pu tester avec les cache-oreilles qui peuvent être achetés séparément.

La première prise en main est rassurante : les matériaux semblent de qualité, les finitions sont soignées et l’ensemble paraît particulièrement robuste.

Avant même de l’avoir essayé, l’Overade Life inspire confiance et laisse présager un produit pensé pour une utilisation quotidienne intensive.

Fiche technique

Caractéristiques Détails Type Casque vélo urbain connecté Taille Unique (tour de tête 55 à 61 cm) Poids Environ 490 g Éclairage avant LED intégrée Éclairage arrière LED intégrée Clignotants Oui Feu stop Compatible avec le système OxiBrake (en option) Recharge USB-C Autonomie Jusqu’à plusieurs jours selon l’utilisation Étanchéité Certification IP64 Visière (en option) Rotative et relevable Compatibilité lunettes Oui Système de réglage Molette arrière Utilisation Vélo, vélo électrique, trottinette Coloris Plusieurs coloris disponibles Prix conseillé 219 € avec visière

Prise en main et utilisation du Overade Life

Pour commencer, l’un des principaux atouts de l’Overade Life réside dans sa compatibilité avec l’écosystème OXI® Wireless, développé par la marque française. Contrairement à de nombreux systèmes connectés qui nécessitent une application mobile, tout fonctionne ici sans smartphone. La prise en main est simple et un tutoriel vidéo accessible via un QR Code permet de découvrir rapidement l’ensemble des fonctionnalités. Tout se fait grâce au petit bouton situé sous le devant du casque.

Les phares arrière proposent 5 modes différents dont un mode off qui permet d’avoir les clignotants sans l’éclairage arrière. L’éclairage avant peut être également déconnecté en conservant les clignotants.

Clignotants droite et gauche

L’Overade Life propose une sécurité renforcée grâce aux clignotants intégrés au système OXI® Wireless. Une télécommande ergonomique fixée au guidon permet d’indiquer facilement ses changements de direction sans avoir à retirer une main du guidon. Une solution particulièrement appréciable en circulation urbaine où il n’est pas toujours évident de tendre le bras tout en conservant une trajectoire stable.

Fonction warning

De plus, le système dispose également d’un mode Warning qui active simultanément les deux clignotants. Cette fonction peut signaler un danger, un arrêt imprévu ou attirer l’attention des autres usagers dans une situation particulière.

Feu Stop (OxyBrake en option)

Aussi, l’une des fonctionnalités les plus innovantes du casque Overade Life reste sans aucun doute le feu stop intelligent. Associé au module OxiBrake, le système détecte instantanément l’action sur les freins et déclenche un éclairage rouge puissant sur les équipements appairés. Point à noter, l’OxyBrake ne s’adapte pas sur toutes les poignées de frein.

Overade indique qu’il s’agit du seul système de feu stop vélo autorisé en France conformément à l’article R313-7 du Code de la route.

Appel de phare (OxyBrake en option)

De plus, l’écosystème OXI® Wireless intègre également une fonction d’appel de phares. Une simple pression sur le bouton supérieur de la télécommande OxiBrake déclenche un double flash lumineux particulièrement puissant.

Confort au quotidien de l’Overade Life

L’Overade Life est proposé dans une taille unique couvrant les tours de tête de 55 à 61 cm grâce à un système de réglage arrière généreux. Le maintien est excellent et le réglage se réalise facilement grâce à la mollette arrière.

Avec environ 490 grammes sur la balance, il n’est pas le casque le plus léger du marché. Cependant, le poids reste bien réparti et ne devient pas gênant lors des trajets quotidiens.

Les sangles en cuir vegan apportent une touche premium appréciable tandis que la boucle magnétique facilite grandement l’attache du casque d’une seule main.

Les accessoires de l’Overade Life

La visière : Un véritable plus

Contrairement à certains accessoires purement esthétiques, la visière de l’Overade Life se montre réellement utile au quotidien.

Lors des sorties matinales, elle protège efficacement des courants d’air et des insectes. Sous une pluie fine, elle limite également les gouttes directement dans les yeux. Enfin, son traitement teinté aide à réduire l’éblouissement lors des journées très lumineuses. De plus, il y a la possibilité de porter des lunettes dessous.

Le système de rotation permet de relever rapidement l’écran lorsqu’il n’est pas nécessaire. Toutefois, petit bémol, la vision est un peu déformée en haut de la visière et peut être gênante par moment.

Les cache-oreilles de l’Overade Life

Parmi les accessoires proposés par Overade, les cache-oreilles constituent un ajout particulièrement intéressant pour les trajets par temps froid. Faciles à installer sur le casque de vélo, ils permettent de protéger efficacement les oreilles du vent et des basses températures sans pour autant isoler totalement l’utilisateur de son environnement.

Lors de mes essais, ils se sont révélés agréables à porter et suffisamment discrets pour ne pas nuire au confort général du casque. Ainsi, c’est un accessoire simple, mais appréciable pour les cyclistes qui utilisent leur vélo tout au long de l’année, y compris durant les mois les plus frais.

Conclusion

En somme, avec son écosystème OXI® Wireless, l’Overade Life ne se contente pas d’être un simple casque vélo. Il propose de véritables fonctionnalités de sécurité qui peuvent faire la différence au quotidien, notamment grâce à ses clignotants et sa fonction d’appel de phares.

De plus, J’ai également apprécié la qualité de fabrication, le confort général ainsi que les accessoires disponibles comme les cache-oreilles pour les trajets hivernaux. Côté tarif, l’Overade LIFE est proposé à partir de 149 € dans sa version de base. Pour profiter de l’expérience complète avec la visière et le système OxiBrake permettant notamment de bénéficier du feu stop intelligent et des fonctions avancées d’OXI® Wireless, il faut toutefois prévoir un budget de 219 €.

A noter tout de même que l’OxiBrake, qui est en option, n’est pas compatible avec toutes les poignées de frein et certains utilisateurs devront vérifier la compatibilité avant achat.

Malgré tout, l’Overade Life s’impose comme l’un des casques urbains les plus innovants du marché. Si vous utilisez régulièrement votre vélo ou votre vélo électrique en ville et que la sécurité fait partie de vos priorités, il mérite clairement votre attention.

Produit disponible sur Overade Innovation Française - Casque Life avec Visière, avec Éclairage Puissant Avant/arrière, Télécommande Clignotants Oximote Incluse, Fonction Feu Stop Inclus, Taille Unique.

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