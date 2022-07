3 jeux vidéo de la semaine : Dolmen, Evil Dead The Game et Vampire The Masquerade Swansong

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. Dolmen nous invite à explorer un monde SF gigantesque et tout aussi violent. Evil Dead The Game est certainement un hommage mémorable à la franchise d’horreur Evil Dead. Enfin, passez du côté obscure en incarnant un des princes de la nuit dans Vampire The Masquerade Swansong.

Dolmen

Vous avez saigné Elden Ring ? Si vous recherchez un nouveau Souls-like pour vous défouler ? Alors Dolmen risque de vous taper dans l’œil, si bien sûr un environnement futuriste vous sied. Vous voici sur une charmante planète récemment colonisée et qui survit grâce à son activité minière. Pas de chance, des portails se sont ouvert sur toute la planète, lâchant des hordes de monstres avides de gober de l’humain sans défense.

Coup de bol, vous n’êtes pas dans cette situation, mais armé jusqu’aux dents. En ce qui concerne le scénario, vous devrez dénicher de multiples indices, rapports pour réussir à comprendre les tenants et les aboutissants. Reste que ces informations sont données au compte-gouttes. Niveau gampelay nous avons pris une claque et avons l’impression d’un voyage dans le temps. Il y’a beaucoup de lourdeurs, dans l’interface déjà, mais aussi la vitesse des coups par exemple. Cela entache un système de jeu basé sur l’énergie qui demande beaucoup de finesse pour l’exploiter au mieux.

Visuellement, cela est assez bien fait, le design des monstres est très réussi. Pour le reste, cela ne casse pas trois pattes à un canard non plus. L’animation est encore défaillante, comme si les développeurs avaient un peu trop speedé pour terminer le jeu.

Dolmen, notre avis

Dolmen est un titre intéressant, plein de bonnes idées, mais l’ombre de la technique défaillante et certains points de gameplay à l’ancienne rendent le jeu difficile. Un bon challenge pourtant, beaucoup de choses à découvrir et le prix de 35 euros permet de relativiser. En espérant un beau patch correctif très bientôt.

Evil Dead The Game

Le rédacteur derrière ces lignes est un fan inconditionnel de Ash Williams. Ayant vécu ses aventures au cinéma puis en série, il manquait le jeu vidéo et enfin nous pouvons l’incarner. Donc encore une fois un débile qui n’est jamais allé au cinéma a lu à haute voix des formules du Necronimicon, le livre des morts. Résultat, monstres envahissant la terre et Ash qui soit remettent le couvert à coup de fusil à double canon, tronçonneuse et bien d’autre joyeuseté pour démembrer les démons. Vous allez jouer en multijoueur en mode asymétrique, quatre humains incarnant les survivants à l’attaque des montres et le démon Kandar qui veut s’en débarrasser.

Les quatre survivants devront s’équiper d’armes et massacrer tout ce qui s’approche d’eux. Il faut vraiment rester organisé et surtout solidaire. Cela se traduit par aider les collègues au sol à se relever, combiner vos attaques. Tout cela est mis en scène avec beaucoup de brio, les cinématiques dynamiques lors des combats sont délicieuses à souhait. Côté démon, vous l’incarnerez comme dans le film, un être éthéré qui se déplace dans l’espace avec une vue à la première personne. Vous pourrez prendre possession de vivant, d’un arbre, d’un animal, d’une voiture, ou déposer les malicieux et tueurs mini-Ash dans une boîte que les survivants ouvriront sûrement. Vous pouvez ensuite placer des monstres à des points stratégiques. Ici, l’effet visuel est très proche de ce qui est affiché sur les écrans de cinéma ou de télévision.

Nous sommes face à un jeu à la technique soignée. Visuellement, nous sommes pleinement dans l’univers Evil Dead. On aime parcourir l’ancien chalet de Ash, des grottes, un manoir, et autre joyeuseté. Cela apporte de la variété alors que le nombre de cartes est limité. La partie audio donnera des frissons aux amateurs de la série. Et enfin, on adore ces personnages tirés des films et séries qui s’invitent dans l’action.

Evil Dead The Game, notre avis

Un superbe hommage vidéoludique à l’œuvre de Sam Raimi et nous avons passé des heures très intense, pleine de rire et quelques frissons. Ce jeu fait rarement peur, mais vous donnera un plaisir rarement égalé, surtout qu’il se trouve facilement à 35 euros.

Vampire The Masquerade Swansong

Mark Rein-Hagen a créé un des plus grands succès du jeu de rôle avec Vampire : The Masquerade. Une plongée dans le monde de la nuit dans un Boston vampirique et en pleine crise. Ainsi, le Prince Hazel convoque trois champions de trois factions opposées. L’univers est dense et complexe, ceux qui n’ont pas joué depuis longtemps au jeu de rôle ou jamais seront un peu perdus. Mais cette densité nous oblige à rester concentrés.

Mieux vaut l’être, car nous sommes dans un jeu principalement narratif. Menez votre enquête, découvrez les sources du danger, mais avant vous aurez de très nombreux dialogues. Plus vous avancerez dans l’aventure, plus vous gagnerez en compétence. Une petite touche RPG qui vous donne des « pouvoirs » ou talents que vous utiliserez lors de vos dialogues. Ajoutez une pointe d’exploration et nous avons un titre qui révèle sa profondeur à ceux qui iront le plus loin.

Visuellement difficile de ne pas être sous le charme d’une direction artistique somptueuse, sensuelle et délicatement ensanglantée. Nous sommes dans un univers sombre, violent et délicat à la fois qui fait mouche. Ajoutez une bande-son très rock et jouant également d’orchestration symphonique qui vous fera parfois frissonner.

Vampire The Masquerade Swansong, notre avis

Ce titre est un remarquable hommage à l’œuvre originale, l’ensemble est riche, cohérent même si un peu abrupte à appréhender pour les néophytes. Une nouvelle valeur sûre du jeu d’aventure.