Test – ABUS Alarmbox : une alarme pour tout, même votre vélo

L’ ABUS Alarmbox est un boîtier d’alarme, avec de nombreuses fonctions et possibilités d’utilisation. Vous pouvez le fixer à tous les objets qui vous sont chers comme une remorque, un barbecue, votre sac de plage… Et bien sûr votre vélo.

Le site LeCyclo.com nous a récemment missionnés pour effectuer le test d’une alarme d’un nouveau genre de chez ABUS. La société allemande est notamment reconnue pour ces antivols de vélo et moto. Elle se lance désormais dans un nouveau créneau : les boîtiers d’alarme.

Présentation de l’alarme pour vélo ABUS Alarmbox

L’ABUS Alarmbox est fourni avec :

Une pile CR2 pour l’alimenter ;

deux languettes métalliques ;

une clé 5 pans ;

deux clés.

Deballage

Bien que l’Alarmbox soit assez petit, il est assez lourd : 415 g (incluant les bandes de fixation). Le boîtier est en deux parties, les deux entièrement en métal, avec une fixation robuste entre les deux. Sur le tour, il y a un caoutchouc bleu (ou noir). En dessous à l’interface avec le cadre, il y a aussi une bande en caoutchouc, pour protéger votre cadre.

Le fonctionnement et la mise en route sont ultra simples : d’un côté, il y a un bouton pour armer l’appareil et sur un autre il y a un trou de serrure qui a la double fonction de désarmer et de démonter l’appareil. La construction épurée donne un sentiment rassurant que les points faibles potentiels ont été réduits au minimum. En retirant la plaque arrière de l’Alarmbox, le boîtier en caoutchouc à l’intérieur semble être efficace pour empêcher l’eau d’entrer et isoler les composants internes de tout choc et impact, et j’ai été ravi de voir qu’une pile CR2 3V était déjà incluse.

Presentation des deux parties du boitier

Installation

Fixer l’alarme Alarmbox à un vélo est assez agréable par sa simplicité et sa sécurité. Le panneau arrière et les deux vis doivent d’abord être dévissés. Ensuite, il vous suffit de passer les bandes métalliques à travers les fentes du panneau et autour du tube auquel vous souhaitez le fixer, puis serrez les vis. Enfin, vous montez le reste de l’Alarmbox sur le panneau et vous êtes prêt à partir. Lorsque l’Alarmbox est assemblé, les vis sont complètement inaccessibles et l’appareil est maintenu solidement en place. Il est nécessaire de fixer l’Alarmbox de manière à ce qu’il soit impossible de glisser une paire de cisailles entre la bande métallique, et ce, sur quoi vous la fixez, car il serait alors assez simple de la couper. Pour ma part, j’ai choisi de le mettre sous la selle, pour la discrétion.

Utilisation de l’alarme à vélo

À l’usage sur un vélo, l’alarme Alarmbox est aussi simple que le suggère sa construction. Appuyez simplement sur le bouton latéral pour l’armer et tournez la clé pour le désarmer. Lorsqu’il est armé, s’il détecte un mouvement, un fort signal d’avertissement sera donné. Ce n’est que s’il y a un mouvement répété que l’alarme se déclenchera en continu. Cela évite le déclenchement de l’alarme pour un choc, type chute du vélo ou si quelqu’un se cogne dans votre vélo.

J’ai trouvé la sensibilité des capteurs de mouvement vraiment bien calibrée. Il capte parfaitement de petites vibrations répétées comme celles qui seraient faites par quelqu’un qui souhaite découper votre cadenas. Lorsque l’alarme sonne, elle est assez aiguë et très perçante. C’est certainement quelque chose qui attirerait l’attention. J’ai apprécié la couche de sécurité supplémentaire et réconfortante que l’Alarmbox m’a apportée lorsque j’ai laissé mon vélo enfermé, et je n’ai eu aucun problème à ce qu’il se déclenche alors qu’il n’était pas censé le faire.

Une autre utilité importante, mais que je n’ai pas pu tester est pour les voyages en bikepacking et en cyclotourisme. Le meilleur endroit pour dormir n’a souvent pas une forte corrélation avec la présence d’un bon endroit pour verrouiller votre vélo. Bien que vous puissiez verrouiller votre vélo à votre tente ou à votre sac de bivouac pour donner un avertissement sonore, cela ne donne pas une grande confiance. L’ajout d’une Alarmbox avec son alarme sensible et perçante serait rassurant.

Conclusion

Une alarme robuste, avec une bonne sensibilité et solidement construite. Pour les déplacements en ville et en cyclotourisme ou encore en bikepacking, l’Alarmbox offre une sécurité supplémentaire. Seule inconnue pour le moment, la durée de vie de la pile. Si nous pouvions suggérer une amélioration, il s’agirait d’ajouter un GPS comme sur le Invoxia Bike Tracker.